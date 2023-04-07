Доброволец из Грузии Арсен Кецбая погиб в боях за Украину

В боях за свободу Украины погиб уроженец грузинского города Зугдиди Арсен Кецбая.

Об этом сообщили его побратимы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-Грузия".

Арсен Кецбая несколько лет жил в Украине и служил в рядах ВСУ.

С начала апреля это уже четвертое сообщение о гибели в Украине добровольца из Грузии.

1 апреля стало известно о гибели 29-летнего Михаила Мазанашвили родом из Горийского муниципалитета. Через два дня сообщили о гибели под Бахмутом Вахтанга Барабадзе и Давида Кучукяна. Кучукян – 32-летний уроженец села Кызыл-Килиса в регионе Квемо-Картли. 44-летний Барабадзе был одним из 24 грузинских добровольцев, попавших в прошлогодний апрельский список Следственного комитета РФ.

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В общей сложности С 24 февраля прошлого года в Украине в боях на стороне ВСУ погибли более 40 бойцов - граждан Грузии и уроженцев Грузии, имеющих украинское гражданство.