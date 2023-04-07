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Доброволец из Грузии Арсен Кецбая погиб в боях за Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

грузія,легіон,грузинський

В боях за свободу Украины погиб уроженец грузинского города Зугдиди Арсен Кецбая.

Об этом сообщили его побратимы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-Грузия".

Арсен Кецбая несколько лет жил в Украине и служил в рядах ВСУ.

С начала апреля это уже четвертое сообщение о гибели в Украине добровольца из Грузии.

1 апреля стало известно о гибели 29-летнего Михаила Мазанашвили родом из Горийского муниципалитета. Через два дня сообщили о гибели под Бахмутом Вахтанга Барабадзе и Давида Кучукяна. Кучукян – 32-летний уроженец села Кызыл-Килиса в регионе Квемо-Картли. 44-летний Барабадзе был одним из 24 грузинских добровольцев, попавших в прошлогодний апрельский список Следственного комитета РФ.

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В общей сложности С 24 февраля прошлого года в Украине в боях на стороне ВСУ погибли более 40 бойцов - граждан Грузии и уроженцев Грузии, имеющих украинское гражданство.
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Топ комментарии
+20
Спасибі Грузії за таких Синів !!!
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07.04.2023 15:20
+8
Вічна пам'ять Герою ! 🇺🇦🇬🇪
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07.04.2023 15:55
+7
Шана 🇺🇦
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07.04.2023 16:02
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Спасибі Грузії за таких Синів !!!
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07.04.2023 15:20 Ответить
С.У.М.
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07.04.2023 15:21 Ответить
не можна про всіх розказувати, ми не повідомляємо про всі втрати, ця інформація засекречена, але, щоб люди не забували, що бійці гинуть на фронті, що в нас є втрати, та вони чималенькі...,іноді про когось інформація доходить...
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07.04.2023 15:39 Ответить
Вічна пам'ять Герою ! 🇺🇦🇬🇪
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07.04.2023 15:55 Ответить
Шана 🇺🇦
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07.04.2023 16:02 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.04.2023 16:15 Ответить
RIP
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07.04.2023 16:35 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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07.04.2023 16:51 Ответить
Вічна слава, пошана і подяка синам Сакартвело, які борються за нашу і вашу Свободу!
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07.04.2023 17:21 Ответить
 
 