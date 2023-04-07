В России проверят, не финансирует ли Меладзе ВСУ, - росСМИ
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Прокуратура Москвы проверит, не финансирует ли певец Валерий Меладзе Вооруженные Силы Украины.
Об этом ссылаясь на источник в правоохранительных органах РФ сообщает российское государственное информагентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее поручение поступило от генпрокуратуры РФ.
Ранее руководитель ОО "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин обратился в генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку. Он заявил, что Меладзе якобы неоднократно критиковал "спецоперацию в Украине" (так в России официально называют войну. – Ред.).
В январе несколько Telegram-каналов распространили видео с новогоднего концерта Меладзе в Дубае. Там Меладзе на фразу: "Слава Украине" отвечает: "Героям слава".
В конце марта стало известно об отмене гастролей Меладзе в российских городах Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Кемерово и Ростов-на-Дону.
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кто быстрее напишет донос на ближнего - тот бОльший патриот страны-бензоколонки, жрите себя с говном, кацапротрироты
Скушали друг друга...
(К. Чуковский, "Тараканище")
Только недавго в Крушавеле зажигал с женой руского убийцы с МО.
Меладзе - консерва
"С крікамі за мір,сьє**ал за кордон."
--«Я говорю: вы что, с ума сошли? Вы всерьез это у меня, у россиянина, спрашиваете?»