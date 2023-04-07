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В России проверят, не финансирует ли Меладзе ВСУ, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

валерій,меладзе

Прокуратура Москвы проверит, не финансирует ли певец Валерий Меладзе Вооруженные Силы Украины.

Об этом ссылаясь на источник в правоохранительных органах РФ сообщает российское государственное информагентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее поручение поступило от генпрокуратуры РФ.

Ранее руководитель ОО "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин обратился в генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку. Он заявил, что Меладзе якобы неоднократно критиковал "спецоперацию в Украине" (так в России официально называют войну. – Ред.).

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В январе несколько Telegram-каналов распространили видео с новогоднего концерта Меладзе в Дубае. Там Меладзе на фразу: "Слава Украине" отвечает: "Героям слава".

В конце марта стало известно об отмене гастролей Меладзе в российских городах Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Кемерово и Ростов-на-Дону.
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Топ комментарии
+8
Валєрчіку час згадати що він грузин))
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07.04.2023 15:57
+7
Меладзе пора валити))
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07.04.2023 15:55
+7
охота на ведьм - как в стране дебилов без неё?
кто быстрее напишет донос на ближнего - тот бОльший патриот страны-бензоколонки, жрите себя с говном, кацапротрироты
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07.04.2023 15:59
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АААа)) Долбоёбы))))
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07.04.2023 15:53 Ответить
Меладзе пора валити))
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07.04.2023 15:55 Ответить
Валєрчіку час згадати що він грузин))
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07.04.2023 15:57 Ответить
охота на ведьм - как в стране дебилов без неё?
кто быстрее напишет донос на ближнего - тот бОльший патриот страны-бензоколонки, жрите себя с говном, кацапротрироты
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07.04.2023 15:59 Ответить
Мєладзє, слєдом за куйком - накуй.
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07.04.2023 16:01 Ответить
Волки от испуга
Скушали друг друга...

(К. Чуковский, "Тараканище")
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07.04.2023 16:02 Ответить
Отбеливают долбо...ба.
Только недавго в Крушавеле зажигал с женой руского убийцы с МО.
Меладзе - консерва
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07.04.2023 16:18 Ответить
зреет ещё один "харошый русский"...лезут,****,как тараканы
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07.04.2023 16:19 Ответить
Шукають рашисти вже в своїх колах зрадників..це добре..
"С крікамі за мір,сьє**ал за кордон."
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07.04.2023 16:20 Ответить
ось вам ще персонаж..С крікамі за мір...Уехал из России ,вместе с супругой Ольгой Васильевой..Выступивший против российской спецоперации актер Дмитрий Назаров отказался давать деньги на поддержку вооруженных сил Украины.
--«Я говорю: вы что, с ума сошли? Вы всерьез это у меня, у россиянина, спрашиваете?»
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07.04.2023 16:31 Ответить
кремлю нужны громкие скандалы, для отвлечения зомбомассы от войны... следующими будут 2 дегенерата непонятного пола: охлобыстин с чичериной, а потом, пойдёт тяжёлая артиллерия из 2х *********: киркоров и басков
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07.04.2023 16:57 Ответить
ну и любимчика всех бальзаковских дам - лепса могут зацепить
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07.04.2023 16:59 Ответить
 
 