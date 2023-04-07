Отстранение с должности председателя Львовского облсовета Гримак – грубое нарушение принципа единства во время действия военного положения, - "ЕС"

Увольнение Ирины Гримак с должности председателя Львовского областного Совета во время действия военного положения является грубым нарушением принципа внутреннего единства.

Об этом говорится в заявлении партии "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

В партии отмечают, что "Европейская Солидарность" придерживалась, придерживается и намерена придерживаться его до победы, что, впрочем, не помешало главе Львовской ОГА лично руководить сбором голосов за отставку госпожи Гримак. Очевидно, другие неотложные проблемы области он уже решил.

"Толчком для атаки на нашу политическую силу стал ряд инициатив, которые Ирина Гримак должна была реализовать в ближайшее время на уровне областного совета. Речь идет о нескольких важных заявлениях, которые инициировала "ЕС" и на поддержку которых рассчитывала. Речь шла о возвращении тридцатитысячных ежемесячных премий всем военнослужащим; о неприемлемости инициатив по сокращению льгот участникам боевых действий; об ускорении выплат семьям погибших и раненым воинам; о разрыве сделок на аренду земельных участков с общинами РПЦ-УПЦ-МП, которые еще где-то остаются на Львовщине", - говорится в заявлении.

По мнению "ЕС", результативность таких голосований в значительной степени зависит от активности главы облсовета, поэтому местные власти и решили избавиться от Ирины Гримак.

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В партии также заявляют о причастности к отставке Гримак кроме Львовской ОГА, еще и представителей центральных властей.

"В то, что это произошло без указаний из столичных кабинетов, хочется верить, но не верится. Примечательно, что Ирину Гримак отправили в отставку в день, когда петиция за возвращение 30 тысяч выплат военным набрала необходимое количество голосов на сайте Президента Украины", - отметили в "ЕС".