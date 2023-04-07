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Новости Политика Украины
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Львовщина (2682) облсовет (535) Европейская Солидарность (998)

Отстранение с должности председателя Львовского облсовета Гримак – грубое нарушение принципа единства во время действия военного положения, - "ЕС"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

єс

Увольнение Ирины Гримак с должности председателя Львовского областного Совета во время действия военного положения является грубым нарушением принципа внутреннего единства.

Об этом говорится в заявлении партии "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

В партии отмечают, что "Европейская Солидарность" придерживалась, придерживается и намерена придерживаться его до победы, что, впрочем, не помешало главе Львовской ОГА лично руководить сбором голосов за отставку госпожи Гримак. Очевидно, другие неотложные проблемы области он уже решил.

"Толчком для атаки на нашу политическую силу стал ряд инициатив, которые Ирина Гримак должна была реализовать в ближайшее время на уровне областного совета. Речь идет о нескольких важных заявлениях, которые инициировала "ЕС" и на поддержку которых рассчитывала. Речь шла о возвращении тридцатитысячных ежемесячных премий всем военнослужащим; о неприемлемости инициатив по сокращению льгот участникам боевых действий; об ускорении выплат семьям погибших и раненым воинам; о разрыве сделок на аренду земельных участков с общинами РПЦ-УПЦ-МП, которые еще где-то остаются на Львовщине", - говорится в заявлении.

По мнению "ЕС", результативность таких голосований в значительной степени зависит от активности главы облсовета, поэтому местные власти и решили избавиться от Ирины Гримак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главу Львовского облсовета Грымак отправили в отставку

В партии также заявляют о причастности к отставке Гримак кроме Львовской ОГА, еще и представителей центральных властей.

"В то, что это произошло без указаний из столичных кабинетов, хочется верить, но не верится. Примечательно, что Ирину Гримак отправили в отставку в день, когда петиция за возвращение 30 тысяч выплат военным набрала необходимое количество голосов на сайте Президента Украины", - отметили в "ЕС".
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Топ комментарии
+20
Всім же *****, особливо зеленим. Вони вважають, що вони вже назавжди, як свого часу риги вважали.
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07.04.2023 16:30
+11
Denys Tsaruk

@den_tsaruk

·

5 год

Якщо не здав якісь інтереси України, то такий день для зєлєнского пройшов дарма
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07.04.2023 17:05
+10
який злочин вчинила Гримак?
ваша єдність полягає у тому, щоб привести якомого більше кацапів у владу... бакановщина - яскраве свідчення цього! ви єднаєтесь з кацапами!!!
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07.04.2023 17:32
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Правила форума Совет форумчан
Всім же *****, особливо зеленим. Вони вважають, що вони вже назавжди, як свого часу риги вважали.
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07.04.2023 16:30 Ответить
"..наркомани на городі, ріжуть маковиння.."(с)
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07.04.2023 16:30 Ответить
Ну, єдність полягає не в тому, що б не усувати злодіїв-опонентів, а в тому, що б усувати абсолютно всіх злодіїв.
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07.04.2023 16:30 Ответить
який злочин вчинила Гримак?
ваша єдність полягає у тому, щоб привести якомого більше кацапів у владу... бакановщина - яскраве свідчення цього! ви єднаєтесь з кацапами!!!
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07.04.2023 17:32 Ответить
Спохватилися, ініциативи у них! Це у кого, у Дубневича, чи може у Дзюдзя, чи у Гнатущака, чи у Гички, чи у Козловськог і т.д.?
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07.04.2023 16:37 Ответить
Про Дубневичів детальніше напишіть. У якій партії вони?
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07.04.2023 18:37 Ответить
А може краще не брати хабарі і не красти?
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07.04.2023 16:43 Ответить
А что во Львовской облраде все зеленые? Просто из 49 депутатов 48 за и 1 воздержался. Это и во Львове почти все предатели, раз их выбрали в депутаты?
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07.04.2023 16:44 Ответить
у Львівській облраді 80 депутатів... роздуплись
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07.04.2023 17:37 Ответить
Главу Львовского областного совета Ирину Гримак отстранили от должности. Из 49 депутатов за ее увольнение проголосовали 48 и только один воздержался. Кто этот человек - неизвестно, ведь голосование было тайным."

Где были остальные, к шашлыкам готовятся?
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07.04.2023 17:52 Ответить
рішення приймається БІЛЬШІСТЮ! у ЗЕдротів цілком вистачило голосів для цього...
не тупи!
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07.04.2023 17:56 Ответить
Ты читать умеешь, где были остальные? 80-49=31. Где шлялись эти 31? Или их не было на рабочем месте и готовились к шашлыкам?
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07.04.2023 18:01 Ответить
блть))) ти реально тупе)))
що тобі відомо про процедуру таємного голосування?
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07.04.2023 18:43 Ответить
Denys Tsaruk

@den_tsaruk

·

5 год

Якщо не здав якісь інтереси України, то такий день для зєлєнского пройшов дарма
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07.04.2023 17:05 Ответить
Зелені "слуги Бені і дубінських" рулять по Україні. Гальмують допомогу і поваернення пільг військовим перед весняним наступом, щоб багато з них зневірилися, не дають прийняти важливі рішення про заборону РПЦ в Україні, бо "слуг" турбує не єдність України, не духовне відродження, а рейтинг їх лідера - Боневтвіка, бо це ж його мільйонний лехторат.
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07.04.2023 17:11 Ответить
Голова ради - не голова адміністраціі.Його не призначають і не усувають,його обирають і знімають.І якщо не помиляюсь то більшість в львівській облраді то ЄС,і якщо голову облради,яка теж від ЄС зняли,то чого ЄС та що в Києві піднімає шум?..В наших львівських єесівців дуже тонкий нюх,там більшість крутєйших бізнесменів,перших в області і навіть в Галичині...І вони щось занюхали...
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07.04.2023 17:19 Ответить
у ЄС 26 депутатів з 80... ЄС не голосувала ЗА зняття Гримак
ви тупі
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07.04.2023 17:36 Ответить
Продовжуйте далі.ЄС - 26,потім Самопоміч - 9,"Зелені" - 9.а потім всяка дрібнота - "За майбутнє","Свобода","Галицька" та інші - по шість...І серед тієї дрібноти майже всі - союзники ЄС,принаймні такими були...І маючи втричі більше депутатів ніж наступна за ними фракція і так обісратись?
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08.04.2023 09:18 Ответить
якщо не помиляюсь то більшість в львівській облраді то ЄС - помиляєшся
яка нах різниця скільки у ЄС депутатів порівняно з іншими фракціями, якщо БІЛЬШІСТЬ не ЄС?
ти тупий
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08.04.2023 13:25 Ответить
Це так мало би бути, але при "зелених", кермо знаходиться в кабінеті ОПи. Там і вирішуються всі питання, які "приймаються" на місцях.
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07.04.2023 17:41 Ответить
А у зелених відморозків єність одна - красти бабло і працювати на рашистів!
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07.04.2023 17:39 Ответить
 
 