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Израиль (1758) МИД (6653) ракеты (2721)

МИД Украины осудил ракетные удары по Израилю

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мзс

Украина с глубоким беспокойством наблюдает за обострением вооруженного противостояния и взаимными обстрелами территории Израиля, Палестины и Ливана.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина, разделяя право на обеспечение безопасности, осуждает запуски ракет по Израилю из Ливана и сектора Газа, а также настойчиво призывает стороны к сдержанности и прекращению применения силы во избежание последующих жертв, разрушений и насилия", - говорится в сообщении.

МИД отметил, что в эти священные дни верующие всех религий особенно нуждаются в мире, толерантности и взаимоуважении и все причастные стороны должны проявить мужество для уважительного отношения к святыням Храмовой горы и удовлетворению религиозных потребностей верующих.

"Украина подтверждает свою приверженность принципу мирного урегулирования палестино-израильского конфликта путем политико-дипломатического диалога, результатом которого должно стать мирное и безопасное сосуществование двух государств – Израиля и Палестины", - подчеркнули в МИД.

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Топ комментарии
+4
Той випадок, коли краще було взагалі промовчати...
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07.04.2023 18:25
+4
Та я и сам осуждаю и с утра как узнал. И напоминаю слова одни, часто их тут печатал. ,У Израиля нет ЯО, но если очень нужно будет---мы его применим,! Голда Меир. Родилась на Бессарабке в конце 19 века, киевлянка. Жаль что уехала.
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07.04.2023 19:08
+3
"Україна підтверджує свою відданість принципу мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту шляхом політико-дипломатичного діалогу, результатом якого має стати мирне та безпечне співіснування двох держав - Ізраїлю та Палестини", - наголосили у МЗС
І після цього ми ще жаліємось на щось... Альо? телепні ви там коли один стілець ******** нарешті? заїбали
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07.04.2023 17:51
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"Україна підтверджує свою відданість принципу мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту шляхом політико-дипломатичного діалогу, результатом якого має стати мирне та безпечне співіснування двох держав - Ізраїлю та Палестини", - наголосили у МЗС
І після цього ми ще жаліємось на щось... Альо? телепні ви там коли один стілець ******** нарешті? заїбали
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07.04.2023 17:51 Ответить
а який стілець потрібен - єврейський чи арабський?

Від кожного стільця залежить допомога Україні, а від Туреччини, наприклад, яка підтримує арабів, залежить багато в чому доля Одеси
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07.04.2023 18:00 Ответить
будь-який, треба обирати союзника і доводити відданість, а не по стільцях стрибати
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07.04.2023 18:31 Ответить
Ирану приготовиться.
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07.04.2023 18:18 Ответить
Щаз
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07.04.2023 18:44 Ответить
Той випадок, коли краще було взагалі промовчати...
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07.04.2023 18:25 Ответить
Телефон виступає за мирняк. Ось так то. Кулеба не в курсі мирняка.
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07.04.2023 18:40 Ответить
Izrail´ moze buty duze syl+num ta vplyvovym sojuznukom, v njogo mozna bagato 4omu nav4ytysja
A araby ? 4omu mozna nav4ytysja v arabiv?
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07.04.2023 19:02 Ответить
зараз вже українці можуть ще більше навчити ізраільтян. Ізраїлю вигідно товаришувати з рашкою, він і товаришує, це ж євреї.
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07.04.2023 20:20 Ответить
Та я и сам осуждаю и с утра как узнал. И напоминаю слова одни, часто их тут печатал. ,У Израиля нет ЯО, но если очень нужно будет---мы его применим,! Голда Меир. Родилась на Бессарабке в конце 19 века, киевлянка. Жаль что уехала.
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07.04.2023 19:08 Ответить
спасибо Украинцам за поддержку!
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07.04.2023 20:01 Ответить
Что у вас произошло?
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07.04.2023 20:22 Ответить
много чего.палестинские террористы в ливане обстреляли север Израиля.один человек погиб,несколько раненых.и с юга хамас обстрелял.слава богу без пострадавших обошлось.в самарии на территории конторолируемой Израилем палестинские террористы обстреляли автомашину.2 женщины убиты,одна тяжело ранена.почти каждый день у нас происходят теракты о которых не пишут в мировых сми в которых гибнут люди от палестинских террористов которых снабжает иран и рашка,наши с вами общие враги.если Вам интересно могу посоветовать наш Израильский портал захав ру.там всё подробно изложено.https://www.zahav.ru/
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07.04.2023 20:36 Ответить
Так би Ізраїль засуджував рашиські щоденні обстріли українських міст і загибель мирного населення.
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07.04.2023 20:44 Ответить
жодної згадки в жодному ✡️ виданні, нажаль
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07.04.2023 22:56 Ответить
"... наполегливо закликає сторони ..."
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07.04.2023 21:04 Ответить
"Двох держав", це яких саме? Там є лише одна держава Ізраїль, а при ній Палестинська автономія, яка не має власної валюти, власного водопостачання, власної енергетики, власної історії. Прапор палестинські араби взяли у Іорданії, трохи підправив, гімн майже свій. Створили цю Палестину у Алжирі араби, які проходили диверсійну спецпідготовку у Балашисі під москвою та у таборах КДБ в Криму.
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08.04.2023 18:50 Ответить
 
 