Укрытие, охрана и видеонаблюдение: Кабмин утвердил концепцию безопасности учебных заведений для очного обучения во время войны

Кабинет министров Украины принял Концепцию безопасности учебных заведений, которая предусматривает организацию очного обучения во время войны.

Об этом сообщили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Министр образования и науки Оксен Лесовой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Концепция предусматривает развитие современных комфортных укрытий, а также новые подходы к пожарной безопасности, охране школ с привлечением соответствующих подразделений полиции, пропускного режима, видеонаблюдения и инклюзивности.

"Самое главное, чтобы обучение было безопасно, чтобы каждый украинский ребенок имел доступ к качественному образованию, а каждый учитель чувствовал заботу и внимание", - отметил министр образования и науки Украины Оксен Лесовой.

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Как отметили в ведомстве, особое внимание будет уделяться мерам, направленным на предотвращение проявлений физического и психологического насилия, а также соблюдение прав и норм информационной и социальной безопасности каждого участника образовательного процесса.

По словам Дениса Шмыгаля, в текущем году в Украине предусмотрено 1,5 млрд грн субвенции регионам на обустройство в школах качественных укрытий.

"От местных властей ожидаем скорых результатов и эффективного использования выделенных средств", - отметил премьер.