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Укрытие, охрана и видеонаблюдение: Кабмин утвердил концепцию безопасности учебных заведений для очного обучения во время войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

укриття

Кабинет министров Украины принял Концепцию безопасности учебных заведений, которая предусматривает организацию очного обучения во время войны.

Об этом сообщили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Министр образования и науки Оксен Лесовой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Концепция предусматривает развитие современных комфортных укрытий, а также новые подходы к пожарной безопасности, охране школ с привлечением соответствующих подразделений полиции, пропускного режима, видеонаблюдения и инклюзивности.

"Самое главное, чтобы обучение было безопасно, чтобы каждый украинский ребенок имел доступ к качественному образованию, а каждый учитель чувствовал заботу и внимание", - отметил министр образования и науки Украины Оксен Лесовой.

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Как отметили в ведомстве, особое внимание будет уделяться мерам, направленным на предотвращение проявлений физического и психологического насилия, а также соблюдение прав и норм информационной и социальной безопасности каждого участника образовательного процесса.

По словам Дениса Шмыгаля, в текущем году в Украине предусмотрено 1,5 млрд грн субвенции регионам на обустройство в школах качественных укрытий.

"От местных властей ожидаем скорых результатов и эффективного использования выделенных средств", - отметил премьер.
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Яка швидкість блд
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07.04.2023 20:05 Ответить
Мабудь наразі не можуть придумати куди закопувати бабло..

А зарплатня для вчителів вже не турбота про них..
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07.04.2023 20:30 Ответить
Еще в 90-х со всех учебных заведений и не только вывозили за рубеж к примеру противогазы, вывезли все. Вывозили все что нужно было там, а не здесь, время было такое. А теперь вы хотите, чтобы по щелчку пальцев вам восстановили все, что разрушили за 30 лет? Так не бывает
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07.04.2023 20:45 Ответить
Вибачте, а нафуа вам у школі на разі протигази?
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07.04.2023 20:51 Ответить
А зачем вам разные сигналы оповещения о тревоге?
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07.04.2023 20:54 Ответить
як розбомбили 200 школ проснувся чмо чмигаль
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07.04.2023 20:49 Ответить
Турбота і увага до вчителів проявляється зарплатнею 200 доларів, постійними заходами з контролю і "вдосконалення" (часто не безоплатними), використанням особистих коштів вчителів на забезпечення навчального процесу (від оплати за інтернет до купування класних журналів), політичним тиском в залежності від викрутасів влади та іншими принадами.
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08.04.2023 09:00 Ответить
 
 