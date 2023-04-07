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В Польше открылся центр ремонта Т-64 для Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

т-64

В рамках соглашения между польским оружейным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и "Укроборонпромом" на польском бронетанковом заводе Bumar-abdy начались работы по капитальному ремонту танков Т-64.

Об этом говорится в пресс-релизе PGZ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Bumar-Labędy и "Укробронпром" совместно создали технологический центр, занимающийся ремонтом танков Т-64, их обслуживанием, поддержкой боеспособности и восстановлением до полного рабочего состояния.

В долгосрочной перспективе планируется также сотрудничество по обслуживанию танков Т-72 и PT-91, переданных Польшей украинской стороне. Рассматривается возможность совместной работы по обслуживанию танков семейства Leopard 2, переданных Украине международной коалицией.

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Компания Bumar-Łabędy рассматривается как сервисный центр для обслуживания танков семейства Leopard 2, переданных Украине международной бронетанковой коалицией.

"Благодаря реализованной программе модернизации танков Leopard 2A4 к стандарту 2PL для нужд польской армии компания получила необходимые знания, технические средства и опыт в этой области", – отмечается в сообщении.

Текущее соглашение по сотрудничеству в обслуживании танков Т-64 является еще одной из ряда договоренностей, заключенных между польской и украинской сторонами.
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Топ комментарии
+11
в Польше сильная мехбаза...железо есть железо,разберутся..может даже улучшения какие привнесут.Вообще поляки большие молодцы
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07.04.2023 21:19
+6
цікаво,яке твоє IQ
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07.04.2023 21:16
+5
В Англії є президент?
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07.04.2023 21:45
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Цікаво...танк зовсім не відомий в Польщі..
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07.04.2023 21:12 Ответить
цікаво,яке твоє IQ
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07.04.2023 21:16 Ответить
таке саме як у тебе.
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07.04.2023 22:35 Ответить
в Польше сильная мехбаза...железо есть железо,разберутся..может даже улучшения какие привнесут.Вообще поляки большие молодцы
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07.04.2023 21:19 Ответить
За забором воюють, а у нас - ремонтують. Чудовий спосіб заробити бабла на лохах, які маючи мільйони технічних спеціалістів не здатні створити додаткові бази для ремонту власної техніки. Зато наш прізедент чемпіон світу з відосіків. Його небрите єпало зараз на телеекранах всіх туалетів світу.
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07.04.2023 21:40 Ответить
В Англії є президент?
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07.04.2023 21:45 Ответить
не ***** *****! там ту 64 пофіксять ..шей тюнінгнуть з теплаками 3 мінімум генерації...і комбо броні накинуть! а про спеціалістів з ремонту...то *****..ун зїзди на нуль підмени когось з ремонтників виїздних...атож внас їх незліченна кількість! нема куди дівати! іди допоможи ділом !а не ***** тут дурню
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07.04.2023 22:45 Ответить
А то, что любая ремонтная база Украины, хоть в Харькове, хоть в Ужгороде, может попасть под ракетный удар вы уже и позабыли?
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07.04.2023 23:01 Ответить
Супер..то буде що нова 64 ка SamyTwardy ))
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07.04.2023 22:41 Ответить
Логічно,ремзону за кордоном ніхто поки ракетами не обстріляє,навіть якщо ,,навідників" вистачає.та й модернізацію танки під час ремонту пройдуть.леопардів все одно на всі частини не вистачить.
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07.04.2023 23:03 Ответить
Крайнее упоминание про Т-64 на данном сайте - май 2022. Т-72 упоминаются постоянно. Практика - критерий истины. Видно какой танк распиаренное гавно, а какой реальный трудяга-боец.
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07.04.2023 23:41 Ответить
Навіщо Польщі корейські танки, коли можна утворити СП, клонувати устаткування і робити Оплот.
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08.04.2023 04:46 Ответить
 
 