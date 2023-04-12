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Киев (24552) Кличко (4516) тероборона (293)

Бойцы 242-го батальона ТрО, защищавшие Киев, получили награды, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

кличко

Виталий Кличко вручил награды Киевского городского головы – медали "Честь. Слава. Государство" бойцам 242 батальона теробороны Вооруженных сил Украины, созданного в Киеве 25 февраля 2022 года. На церемонии, состоявшейся в Киевской мэрии, награды от мэра столицы получили 27 военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.

"Вы - киевляне, защищавшие столицу от российских варваров, уничтожали врага в Ирпене, спасали гражданских из Гостомеля и Пущи-Водицы. Сбивали и воздушные цели на подступах к столице. Вы выполняли боевые задания и в районе несгибаемого Бахмута, освобождали от российских окупантов Харьковщину. К сожалению, в тяжелых боях понес ваш батальон потери. Благодарю каждого за мужество и отвагу, за настоящий патриотизм и любовь к своей земле!" – сказал Кличко.

Он отметил, что сегодня более 100 тысяч киевлян защищают Украину на фронте. И подчеркнул, что Киев ждет своих героев.

"Скоро вы снова отправитесь на фронт. Мы все понимаем, как будет горячо и сложно… Но мы верим, что Победа будет! И ждем вас! Потому что дальше будет еще много работы, где вы нужны – восстановление Киева и развитие нашего государства. Украина станет сильной и успешной! Слава Украине и ее героям!" – подчеркнул Кличко.

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Мэр Киева также сообщил, что городские власти продолжают делать все, чтобы, возвращаясь к мирной жизни, военные получали все необходимые услуги. Накануне Киевсовет утвердил новую городскую целевую программу "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц Украины" на 2023-2025 годы, которая предусматривает всестороннюю поддержку военных.

Также государственные награды получили семьи погибших бойцов 242 батальона сил Территориальной обороны ВСУ. Их вручил исполняющий обязанности командующего силами Территориальной обороны, полковник Сергей Чуджановский.

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коли це бардак зупиниться...ну, не повинно бути нагород імені якогось міського чи селищного голови незалежно це крижопіль чи київ.

усі нагороди повинні бути державними, комісія централізовано вирішує чи нагороджувати і нагорода відбувається іменем держави.

а не так що понавигадували купу народних героїв та инших медальок і носимося з ними.
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12.04.2023 22:19 Ответить
орден Народний Герой придумали не від хорошого життя - придумали тому що антиукраїнська влада дуже часто нагороджувала і продовжує це робити своїх слуг та ****** та обминала справжніх героїв.

Якщо колись український народ порозумнішає і обере національний уряд як у Польщі, то має бути створена комісія про ривізію всіх нагороджених
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12.04.2023 22:25 Ответить
пане, не будьте наївним.

ніякої ревізії не буде.

всі нагороджені так і будуть носити той шмат металу і тим самим слово ГЕРОЙ буде дискредитуватися.

так, я згоден з вами що держава винагороджувала падлюк.

але це не привід створювати паралельну систему нагород щоб потім взагалі ніхто не міг пишатися нагородою.

ХОЧЕТЕ ВИНАГОРОДИТИ АЛЕ ДЕРЖАВА НЕ НАША - ТО ВИНАГОРОДЖУЙТЕ ІМЕННОЮ ЗБРОЄЮ, ЦЕ СИМВОЛІЧНО ПОКАЖЕ ВЕКТОР СПРОТИВУ ЗЛУ.
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12.04.2023 22:31 Ответить
Ця медаль зареєстрована ще в 2000 р.,вона не нова.Є ж почесні громадяни Києва,то чому не може бути й такої нагороди.Це шана від киян своїм захисникам.Що поганого в тому?
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12.04.2023 22:52 Ответить
кожна нагорода назва якої промовляється без слова ДЕРЖАВНА є наслідком махновщини і хаосу і її озвучувати це хитати державу.
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12.04.2023 23:14 Ответить
вы настоящий Зепатриот
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13.04.2023 00:45 Ответить
Все негосударственные награды являются на самом деле памятными знаками. Носить их или не носить дело каждого получившего. Наверное человек имеющий три ордена Мужества не станет крепить рядом с ними медаль Полтавского горсовета, но кто-то, кто не имеет других отличий, однако принимал активное участие в защите страны будет выглядеть вполне достойнно с памятным знаком хоть Киева хоть Гуляй-Поля.
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13.04.2023 00:50 Ответить
Слава нашим славним Героям і щира подяка Київському міському голові
за нагороди , бо вони їх варті 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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12.04.2023 23:28 Ответить
 
 