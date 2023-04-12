Бойцы 242-го батальона ТрО, защищавшие Киев, получили награды, - Кличко

Виталий Кличко вручил награды Киевского городского головы – медали "Честь. Слава. Государство" бойцам 242 батальона теробороны Вооруженных сил Украины, созданного в Киеве 25 февраля 2022 года. На церемонии, состоявшейся в Киевской мэрии, награды от мэра столицы получили 27 военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.

"Вы - киевляне, защищавшие столицу от российских варваров, уничтожали врага в Ирпене, спасали гражданских из Гостомеля и Пущи-Водицы. Сбивали и воздушные цели на подступах к столице. Вы выполняли боевые задания и в районе несгибаемого Бахмута, освобождали от российских окупантов Харьковщину. К сожалению, в тяжелых боях понес ваш батальон потери. Благодарю каждого за мужество и отвагу, за настоящий патриотизм и любовь к своей земле!" – сказал Кличко.

Он отметил, что сегодня более 100 тысяч киевлян защищают Украину на фронте. И подчеркнул, что Киев ждет своих героев.

"Скоро вы снова отправитесь на фронт. Мы все понимаем, как будет горячо и сложно… Но мы верим, что Победа будет! И ждем вас! Потому что дальше будет еще много работы, где вы нужны – восстановление Киева и развитие нашего государства. Украина станет сильной и успешной! Слава Украине и ее героям!" – подчеркнул Кличко.

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Мэр Киева также сообщил, что городские власти продолжают делать все, чтобы, возвращаясь к мирной жизни, военные получали все необходимые услуги. Накануне Киевсовет утвердил новую городскую целевую программу "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц Украины" на 2023-2025 годы, которая предусматривает всестороннюю поддержку военных.

Также государственные награды получили семьи погибших бойцов 242 батальона сил Территориальной обороны ВСУ. Их вручил исполняющий обязанности командующего силами Территориальной обороны, полковник Сергей Чуджановский.

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