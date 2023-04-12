Бійці 242-го батальйону ТрО, які захищали Київ, отримали відзнаки, - Кличко

Віталій Кличко вручив відзнаки Київського міського голови – медалі "Честь. Слава. Держава" бійцям 242 батальйону тероборони Збройних сил України, який був створений у Києві 25 лютого 2022 року. На церемонії, яка відбулася в Київській мерії, нагороди від мера столиці отримали 27 військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА.

"Ви – кияни, які боронили столицю від російських варварів, знищували ворога в Ірпені, рятували цивільних із Гостомеля та Пущі-Водиці. Збивали й повітряні цілі на підступах до столиці. Ви виконували бойові завдання і в районі незламного Бахмута, звільняли від російських окупантів Харківщину. На жаль, в тяжких боях поніс ваш батальйон втрати. Дякую кожному за мужність та відвагу, за справжній патріотизм та любов до своєї землі!" – сказав Кличко.

Він зазначив, що сьогодні більше 100 тисяч киян та киянок боронять Україну на фронті. І наголосив, що Київ чекає на своїх героїв.

"Незабаром ви знову відправитеся на фронт. Ми всі розуміємо, як буде гаряче та складно… Та ми віримо, що Перемога буде! І чекаємо на вас! Бо далі буде ще багато роботи, де ви потрібні – відновлення Києва та розбудова нашої держави. Україна стане сильною та успішною! Слава Україні та її героям!" – наголосив Кличко.

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Мер Києва також повідомив, що міська влада продовжує робити все, аби, повертаючись до мирного життя, військові отримували всі необхідні послуги. Напередодні Київрада затвердила нову міську цільову програму "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України" на 2023 – 2025 роки, яка передбачає всебічну підтримку військових.

Також державні нагороди отримали родини загиблих бійців 242-го батальйону сил Територіальної оборони ЗСУ. Їх вручив виконувач обов’язків командувача сил Територіальної оборони, полковник Сергій Чуджановський.