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Бійці 242-го батальйону ТрО, які захищали Київ, отримали відзнаки, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

кличко

Віталій Кличко вручив відзнаки Київського міського голови – медалі "Честь. Слава. Держава" бійцям 242 батальйону тероборони Збройних сил України, який був створений у Києві 25 лютого 2022 року. На церемонії, яка відбулася в Київській мерії, нагороди від мера столиці отримали 27 військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА.

"Ви – кияни, які боронили столицю від російських варварів, знищували ворога в Ірпені, рятували цивільних із Гостомеля та Пущі-Водиці. Збивали й повітряні цілі на підступах до столиці. Ви виконували бойові завдання і в районі незламного Бахмута, звільняли від російських окупантів Харківщину. На жаль, в тяжких боях поніс ваш батальйон втрати. Дякую кожному за мужність та відвагу, за справжній патріотизм та любов до своєї землі!" – сказав Кличко.

Він зазначив, що сьогодні більше 100 тисяч киян та киянок боронять Україну на фронті. І наголосив, що Київ чекає на своїх героїв.

"Незабаром ви знову відправитеся на фронт. Ми всі розуміємо, як буде гаряче та складно… Та ми віримо, що Перемога буде! І чекаємо на вас! Бо далі буде ще багато роботи, де ви потрібні – відновлення Києва та розбудова нашої держави. Україна стане сильною та успішною! Слава Україні та її героям!" – наголосив Кличко.

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Мер Києва також повідомив, що міська влада продовжує робити все, аби, повертаючись до мирного життя, військові отримували всі необхідні послуги. Напередодні Київрада затвердила нову міську цільову програму "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України" на 2023 – 2025 роки, яка передбачає всебічну підтримку військових.

Також державні нагороди отримали родини загиблих бійців 242-го батальйону сил Територіальної оборони ЗСУ. Їх вручив виконувач обов’язків командувача сил Територіальної оборони, полковник Сергій Чуджановський.

Автор: Володимир Янченко
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коли це бардак зупиниться...ну, не повинно бути нагород імені якогось міського чи селищного голови незалежно це крижопіль чи київ.

усі нагороди повинні бути державними, комісія централізовано вирішує чи нагороджувати і нагорода відбувається іменем держави.

а не так що понавигадували купу народних героїв та инших медальок і носимося з ними.
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12.04.2023 22:19 Відповісти
орден Народний Герой придумали не від хорошого життя - придумали тому що антиукраїнська влада дуже часто нагороджувала і продовжує це робити своїх слуг та ****** та обминала справжніх героїв.

Якщо колись український народ порозумнішає і обере національний уряд як у Польщі, то має бути створена комісія про ривізію всіх нагороджених
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12.04.2023 22:25 Відповісти
пане, не будьте наївним.

ніякої ревізії не буде.

всі нагороджені так і будуть носити той шмат металу і тим самим слово ГЕРОЙ буде дискредитуватися.

так, я згоден з вами що держава винагороджувала падлюк.

але це не привід створювати паралельну систему нагород щоб потім взагалі ніхто не міг пишатися нагородою.

ХОЧЕТЕ ВИНАГОРОДИТИ АЛЕ ДЕРЖАВА НЕ НАША - ТО ВИНАГОРОДЖУЙТЕ ІМЕННОЮ ЗБРОЄЮ, ЦЕ СИМВОЛІЧНО ПОКАЖЕ ВЕКТОР СПРОТИВУ ЗЛУ.
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12.04.2023 22:31 Відповісти
Ця медаль зареєстрована ще в 2000 р.,вона не нова.Є ж почесні громадяни Києва,то чому не може бути й такої нагороди.Це шана від киян своїм захисникам.Що поганого в тому?
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12.04.2023 22:52 Відповісти
кожна нагорода назва якої промовляється без слова ДЕРЖАВНА є наслідком махновщини і хаосу і її озвучувати це хитати державу.
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12.04.2023 23:14 Відповісти
вы настоящий Зепатриот
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13.04.2023 00:45 Відповісти
Все негосударственные награды являются на самом деле памятными знаками. Носить их или не носить дело каждого получившего. Наверное человек имеющий три ордена Мужества не станет крепить рядом с ними медаль Полтавского горсовета, но кто-то, кто не имеет других отличий, однако принимал активное участие в защите страны будет выглядеть вполне достойнно с памятным знаком хоть Киева хоть Гуляй-Поля.
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13.04.2023 00:50 Відповісти
Слава нашим славним Героям і щира подяка Київському міському голові
за нагороди , бо вони їх варті 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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12.04.2023 23:28 Відповісти
 
 