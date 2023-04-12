Бійці 242-го батальйону ТрО, які захищали Київ, отримали відзнаки, - Кличко
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Віталій Кличко вручив відзнаки Київського міського голови – медалі "Честь. Слава. Держава" бійцям 242 батальйону тероборони Збройних сил України, який був створений у Києві 25 лютого 2022 року. На церемонії, яка відбулася в Київській мерії, нагороди від мера столиці отримали 27 військовослужбовців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА.
"Ви – кияни, які боронили столицю від російських варварів, знищували ворога в Ірпені, рятували цивільних із Гостомеля та Пущі-Водиці. Збивали й повітряні цілі на підступах до столиці. Ви виконували бойові завдання і в районі незламного Бахмута, звільняли від російських окупантів Харківщину. На жаль, в тяжких боях поніс ваш батальйон втрати. Дякую кожному за мужність та відвагу, за справжній патріотизм та любов до своєї землі!" – сказав Кличко.
Він зазначив, що сьогодні більше 100 тисяч киян та киянок боронять Україну на фронті. І наголосив, що Київ чекає на своїх героїв.
"Незабаром ви знову відправитеся на фронт. Ми всі розуміємо, як буде гаряче та складно… Та ми віримо, що Перемога буде! І чекаємо на вас! Бо далі буде ще багато роботи, де ви потрібні – відновлення Києва та розбудова нашої держави. Україна стане сильною та успішною! Слава Україні та її героям!" – наголосив Кличко.
Мер Києва також повідомив, що міська влада продовжує робити все, аби, повертаючись до мирного життя, військові отримували всі необхідні послуги. Напередодні Київрада затвердила нову міську цільову програму "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України" на 2023 – 2025 роки, яка передбачає всебічну підтримку військових.
Також державні нагороди отримали родини загиблих бійців 242-го батальйону сил Територіальної оборони ЗСУ. Їх вручив виконувач обов’язків командувача сил Територіальної оборони, полковник Сергій Чуджановський.
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усі нагороди повинні бути державними, комісія централізовано вирішує чи нагороджувати і нагорода відбувається іменем держави.
а не так що понавигадували купу народних героїв та инших медальок і носимося з ними.
Якщо колись український народ порозумнішає і обере національний уряд як у Польщі, то має бути створена комісія про ривізію всіх нагороджених
ніякої ревізії не буде.
всі нагороджені так і будуть носити той шмат металу і тим самим слово ГЕРОЙ буде дискредитуватися.
так, я згоден з вами що держава винагороджувала падлюк.
але це не привід створювати паралельну систему нагород щоб потім взагалі ніхто не міг пишатися нагородою.
ХОЧЕТЕ ВИНАГОРОДИТИ АЛЕ ДЕРЖАВА НЕ НАША - ТО ВИНАГОРОДЖУЙТЕ ІМЕННОЮ ЗБРОЄЮ, ЦЕ СИМВОЛІЧНО ПОКАЖЕ ВЕКТОР СПРОТИВУ ЗЛУ.
за нагороди , бо вони їх варті 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️