Быть союзником США не значит быть вассалом, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на критику по поводу его заявления об отношениях Европы с Китаем и США, когда он сказал о необходимости "стратегической автономии".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Быть союзником США не значит быть вассалом. Это не значит, что мы не имеем права думать самостоятельно", - заявил Макрон во время брифинга в Нидерландах.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон после визита в Китай заявил, что Европа должна строить "стратегическую автономию", не подражать всему США и не дать себя втянуть в "кризисы, которые не являются нашими".

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