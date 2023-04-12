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Быть союзником США не значит быть вассалом, - Макрон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на критику по поводу его заявления об отношениях Европы с Китаем и США, когда он сказал о необходимости "стратегической автономии".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
"Быть союзником США не значит быть вассалом. Это не значит, что мы не имеем права думать самостоятельно", - заявил Макрон во время брифинга в Нидерландах.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон после визита в Китай заявил, что Европа должна строить "стратегическую автономию", не подражать всему США и не дать себя втянуть в "кризисы, которые не являются нашими".
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+37 YU ST
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1. United States
25.46 thousand
2. China, People's Republic of
18.1 thousand
Оце новина. А схоже, що ви у лайні розводитеся, як опариши.
Ти не ображайся - факт. В тобі нема нічого українського і ти повинен померти.
Нагадати звідки цей обсос повернувся з такими заявами?
Он просто идет в ногу со временем.
Сейчас Китай выводит эти средства и скупает золото.
Собственно как и РФ в своё время, как и многие другие страны.
На счет технологий, тоже можно поспорить.
У них есть свои линейки продуктов, получившие распространие внутри страны.
В случае чего, они будут выпускать и то что сейчас - никого не спрашивая.
И начнут заполнять рынок своими, в дальнейшем вытеснив основных конкурентов.
Стогнує економіка Китаю, а не США.
Китай у глибокій сраці не через ковід, а через те, що його економіка виявилася мильним пузирем і з нього зараз виводить бізнес Захід.
Ви в клубі нікчемних невдах. 😁
вот такая жопа...
Причому здувається тому, що всі навколо обідніли і не можуть купувати дешевий китайський шлак. 😁 Американський та європейський можуть, а китайський ні.
Да ти геній логіки, як і всі кацапи.
Може Роіся в глибокій дупі теж тому, що західні нищеброди не можуть собі дозволити купувати ваши лапті?
приймати рішення и діяти в питаннях безпеки ЛИШЕ
спільно з США .
Ця криза вже є кризою світового масштабу. Звичайно можна майже ничого не робити і повторити сумнозвісний досвід окупації Франції. Тільки цього разу окуповувати будуть не чемні джентльмени офіцери 3-го рейху західного фронту, а орда, яка буде насілувати, грабити, відрізати голови заради сміху. Звісно варіант того, що орда дійде до Франції - малоймовірний. Але позиція моя хата зкраю завжди провокувала азіатів.
Париж і ЄС не будуть протистояти Китаю тільки через союзницьких відносин зі США, заявив міністр економіки і фінансів Франції Бруно Ле Мер.
Дивно що Макрон цього не розуміє.