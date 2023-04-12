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Быть союзником США не значит быть вассалом, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на критику по поводу его заявления об отношениях Европы с Китаем и США, когда он сказал о необходимости "стратегической автономии".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Быть союзником США не значит быть вассалом. Это не значит, что мы не имеем права думать самостоятельно", - заявил Макрон во время брифинга в Нидерландах.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон после визита в Китай заявил, что Европа должна строить "стратегическую автономию", не подражать всему США и не дать себя втянуть в "кризисы, которые не являются нашими".

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Топ комментарии
+37
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12.04.2023 22:40
+23
Пусть ответит тогда, сколько продлиться война между кацапами и францией, если не защитят францию или германию НАТО и США?
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12.04.2023 22:46
+18
Забули ви хто вас витягнув з пыд окупацыъ Гытлером у 44, я нагадаю це були амери ы Британці . І вам дуже повезло що ви не межуєте з мордором макронушка)
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12.04.2023 22:51
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12.04.2023 22:40 Ответить
Президент Франції Емманюель Макрон відповів на критику:
- Бе-е-е... Бе-бе-бе-бе....
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12.04.2023 22:41 Ответить
Гастралер!
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12.04.2023 23:47 Ответить
"Бути союзником США не означає бути васалом 3,14дерації і манкуртом китайського 3,14зді3,14на.хранцузький кондом....
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12.04.2023 22:41 Ответить
коли попив чайку з сі пздинь хріном, й зацінив нефритового стрижня
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12.04.2023 22:44 Ответить
Бабушкотрах совсем охренел?
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12.04.2023 22:46 Ответить
Ты же понимаешь, что сам станешь "бабушкотрахом" с возравством? К чему такие оскорбления?
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12.04.2023 22:53 Ответить
тому що йому набагато менше чим фрау макарон...це називається геронтофілія) а не бабушкотрах
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12.04.2023 23:04 Ответить
геронтофілія нічим не гірша педофілії ,а ти скоріш всього її виправдовуєш
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12.04.2023 23:08 Ответить
Оля, не переймайтесь за мене - все чудово) але якщо вам вже недостатньо ваших однолітків - то є ваше право... мені однаково...щасти вам в полігаміїї та моногамії та в геронтофілії, зоофілії все що вам до вподоби
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12.04.2023 23:23 Ответить
та ні, я щаслива в шлюбі, тож ви за мене теж не переживайте. Я рада що у вас все добре, бо ваші переживання за облік аморалє макрона примусили мене хвилюватися за вас. Схильність до педофілії як правило говорить про деяку сексуальну неспроможність, але якщо вас усе влаштовує - то шож
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13.04.2023 00:04 Ответить
Пусть ответит тогда, сколько продлиться война между кацапами и францией, если не защитят францию или германию НАТО и США?
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12.04.2023 22:46 Ответить
Это правильный вопрос! Не понимает.
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12.04.2023 22:55 Ответить
жабаеда белка посетила....
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12.04.2023 22:47 Ответить
Якби ж в Макарона було чим думати.
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12.04.2023 22:48 Ответить
Чай, видать, очень забористый был у товарисча Си...
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12.04.2023 22:48 Ответить
Під час візиту в Пекін, на мозок О'Мікрона зійшов благодатний "золотий дощ" Со Сі Цюнь Піня
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12.04.2023 22:49 Ответить
Що за...? Стратегічна автономія ? Іцей в Де Голя вирішив еволюціонувати, чи ,може ,просто чеше по-модньому.
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12.04.2023 22:49 Ответить
Забули ви хто вас витягнув з пыд окупацыъ Гытлером у 44, я нагадаю це були амери ы Британці . І вам дуже повезло що ви не межуєте з мордором макронушка)
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12.04.2023 22:51 Ответить
А потім якийсь "третій_рейх" за пів місяця окуповує Францію і її срані деҐоллі тікають та відсиджуються поза Францією, щоб потім техаські рейнджери звільнили Париж та дозволили французам постригти своїх жінок під_нуль. А коли минає час то у французів, як і в кацапів, знову з'являється виразка до вЄлічія_франції. Поки хтось знову цих дурників не поставить на місце. Тьху!
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12.04.2023 22:52 Ответить
ВВП Франции за 2022 10-е место а США 2-е. кто вассал есть вопросы? отсоси макарон!
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12.04.2023 22:54 Ответить
Як це США второє? IMF має іншу думку.
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/USA/CHN/DEU/GBR/FRA/RUS

1. United States
25.46 thousand

2. China, People's Republic of
18.1 thousand
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13.04.2023 01:51 Ответить
да єто мурло гдето под рязаню сидит,посмотришь как єтот "украинец" про укропов будет кричать когдда в его ***** стриж или чтото другое прилетит)
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12.04.2023 23:09 Ответить
Роісяни гинуть за Китай. Добраніч, кацап.
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12.04.2023 22:57 Ответить
У вас є "папьі"???!!!

Оце новина. А схоже, що ви у лайні розводитеся, як опариши.
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12.04.2023 23:16 Ответить
Якщо тварина каже кацапською, міркує, як кацап, то це і є кацап.

Ти не ображайся - факт. В тобі нема нічого українського і ти повинен померти.
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12.04.2023 23:19 Ответить
Тобто роль васала Китая Макрона влаштовує більше.

Нагадати звідки цей обсос повернувся з такими заявами?
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12.04.2023 22:56 Ответить
Центр перемещается.
Он просто идет в ногу со временем.
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13.04.2023 01:11 Ответить
Без американського та європейського бабла та технологій Китай така ж купа лайна, як і ваша Роіся.
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13.04.2023 01:46 Ответить
Посмотрите сколько Китаю должен США, в виде ценных бумаг.
Сейчас Китай выводит эти средства и скупает золото.

Собственно как и РФ в своё время, как и многие другие страны.

На счет технологий, тоже можно поспорить.
У них есть свои линейки продуктов, получившие распространие внутри страны.
В случае чего, они будут выпускать и то что сейчас - никого не спрашивая.
И начнут заполнять рынок своими, в дальнейшем вытеснив основных конкурентов.
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13.04.2023 10:00 Ответить
Ти це на говношоу Солов'йова розповідай.
Стогнує економіка Китаю, а не США.
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13.04.2023 17:39 Ответить
экономики многих стран страдают, Китайская из-за малой покупательной способности стран G7
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13.04.2023 18:41 Ответить
Ага. Особливо Роіся та КНДР. 😁

Китай у глибокій сраці не через ковід, а через те, що його економіка виявилася мильним пузирем і з нього зараз виводить бізнес Захід.

Ви в клубі нікчемних невдах. 😁
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13.04.2023 18:51 Ответить
В прошлом году, Китай вышел на 1 место по ВВП.
вот такая жопа...
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13.04.2023 18:55 Ответить
А КНДР виграла чемпіонат Світу з футболу і літала на Сонце. 😁
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13.04.2023 18:58 Ответить
Тобто нкономіки G7, які за твоєю версією мають малу покупну здібність, ростуть, а економіка сраних комуністів чомусь здувається.
Причому здувається тому, що всі навколо обідніли і не можуть купувати дешевий китайський шлак. 😁 Американський та європейський можуть, а китайський ні.

Да ти геній логіки, як і всі кацапи.

Може Роіся в глибокій дупі теж тому, що західні нищеброди не можуть собі дозволити купувати ваши лапті?
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13.04.2023 18:57 Ответить
Хто б говорив.Макрон сам без сюзерена жити не може-то з пуйлом по телефону у нього "роман",то до Сі клеївся.Вассалами будь-кого бути не потрібно,але це не про Макрона
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12.04.2023 22:57 Ответить
Что ж ты фраер здал назад...
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12.04.2023 22:58 Ответить
Макрон дибіл
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12.04.2023 22:59 Ответить
У Макрона тоже величие в одном месте заиграло? Или он просто глуп.
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12.04.2023 23:03 Ответить
Макрон скільки завгодно може ДУМАТИ самостійно але
приймати рішення и діяти в питаннях безпеки ЛИШЕ
спільно з США .
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12.04.2023 23:03 Ответить
Лягушенок заквакал.
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12.04.2023 23:06 Ответить
Таке враження, шо мусьє мікрон китаячого чаю перепив. А можливо, ше й доріжку нюхнув.
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12.04.2023 23:09 Ответить
На перший погляд виглядає дивним спорідненність душ французів та кацапів, але в них дійсно є те що їх єднає - ностальгія за "вєлічієм". Ото були часи за Людовіка XIV, Наполео́на Бонапарта! А зараз оці англо-сакси ...
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12.04.2023 23:11 Ответить
Приїхав від товаріща сі і заговорив про васалів,цікаво про якого васала йому розповідали в Китаї))
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12.04.2023 23:12 Ответить
Холеные современные геронтофилы в Европе типа Макрона, не знавшие ужасов 2 мировой, думают, что могут дальше спокойно жить в условиях свободы и сытости, при этом, поддерживая дружбу с чекнутыми диктаторами, и гавкая в сторону тех, кто их выдернул из дерьма 80 лет назад, а потом вкладывал громадные инвестиции в восстановление Франции
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12.04.2023 23:12 Ответить
Ідіот. Проковтнув російську наживку
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12.04.2023 23:13 Ответить
Звісно Макрон дуже обізнана людина. І досвідчена. І розумна. Але слова "не дати себе втягнути в кризу, яка не є нашою" - дуже необережні та не далекоглядні. Впевнений що так само думають багато хто.
Ця криза вже є кризою світового масштабу. Звичайно можна майже ничого не робити і повторити сумнозвісний досвід окупації Франції. Тільки цього разу окуповувати будуть не чемні джентльмени офіцери 3-го рейху західного фронту, а орда, яка буде насілувати, грабити, відрізати голови заради сміху. Звісно варіант того, що орда дійде до Франції - малоймовірний. Але позиція моя хата зкраю завжди провокувала азіатів.
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12.04.2023 23:33 Ответить
Погоджуюсь з вами. Гадаю що тут всього трохи намішано: і свої стосунки з путіним, і те, що йому у вуха Сі надув, і , дивлячись на старенького, не дуже енергійного Байдена, дозволив собі Макрон необережний бонапартизм. Але його полікують. Обставини й енергійні західні лідери.
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13.04.2023 00:28 Ответить
Идиот. Что с ним там Си сделал, мозги совсем потекли...
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12.04.2023 23:36 Ответить
Просто з цікавості: невже на всю Францію не знайшлося бодай однієї притомної людини, котра б пояснила цьому недо-некрофілу, яка різниця між васалом і союзником?
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12.04.2023 23:48 Ответить
когда их чпокнул Гитлер в 1941 году за 40 дней, и захватил Париж - надо было Рузвельту сказать Де Голю что конфликт для них чужой, и вообще границы Франции довольно расплывчатые. Вот дураки, не догадались!
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12.04.2023 23:48 Ответить
И отдать Европу Гитлеру или Сталину? Бред.
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13.04.2023 00:02 Ответить
Просто бабло и ничего личного.
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12.04.2023 23:57 Ответить
В чому виражається це васальство? Можливо в американській армії, котра прикриває цього галльського півня від кацапів?
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13.04.2023 00:05 Ответить
"Жэньминь Жибао"

Париж і ЄС не будуть протистояти Китаю тільки через союзницьких відносин зі США, заявив міністр економіки і фінансів Франції Бруно Ле Мер.
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13.04.2023 00:16 Ответить
Президент Франції Емманюель Макрон - гідний продовжувач справи фашистського колабораціоніста маршала Анрі Філіппа Петена!
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13.04.2023 00:41 Ответить
гальський півень після бесіди із Сі перетворився на пекинську качку

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13.04.2023 01:09 Ответить
Предложение Макрона глупое и даже очень опасное для цивилизованных государств.
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13.04.2023 01:25 Ответить
Один з його папередніков Гусак деГоль завжди крутив дулі Рузвельту та Черчилю, а в жовтні 1944 року навіть заключив із Сталіни договір про дружбу. А в 1945 ще до Потсдаму відправив війська в Сирію і тиждень обстрілював артою Алеппо і парламент Сирії, бо там були не алавіти, друзі Франції. І Мікрон жодним словом не обмовився коли вже кацапи почали коврові бомбардування всіх міст, де не було алавітів. І зараз крутить своїм задом, все спасає дружбана.
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13.04.2023 02:11 Ответить
poshyol za roZiyskim korablyom
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13.04.2023 02:30 Ответить
В ********* світі вассали нікому не потрібні. Бо сюзерен несе на собі відповідальність за добробут та безпеку вассала, а це найчастіше більші витрати ніж дохід з вассальної території. Тому колоніалізм і закінчився, а зовсім не завдяки Роберту Мугабе чи Патрісу Лумумбі.
Дивно що Макрон цього не розуміє.
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13.04.2023 04:10 Ответить
Китайцы промыли ему мозги.. Их и так мало было.. Вот и резултат. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.04.2023 05:39 Ответить
Ще один дебіл
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13.04.2023 06:04 Ответить
Некрофил Макрон не понимает , что такое солидарность. Плохо понимает , что насилие в анал очень больно и унизительно - он упорно хочет, что бы Китай это проделал с европейскими странами по отдельности( Венгрию и Сербию не жалко). Подлая политика придурка извращенца. Он не против , что бы и дохлая московия отрезала бошки французам. Редкий мудак. Слизняк, улитка.
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13.04.2023 07:18 Ответить
«маємо права думати самостійно», побалакав х ху...лом почав кремлівську пургу гнати. З'їздив у Китай, жене китайську. Самостійнодуматель.
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13.04.2023 07:29 Ответить
Типова для Макрону позиція "і вашим і нашим". Слизький тип.
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13.04.2023 07:42 Ответить
Опять эта юридическая демагогия. Да имеешь ты право, имеешь. Каждый дурак имеет неотъемлемое право на свои глупости
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13.04.2023 08:27 Ответить
Йому просто заплатили.
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13.04.2023 10:38 Ответить
Микрон такое же чмо как и ******.
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13.04.2023 16:00 Ответить
 
 