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Бути союзником США не означає бути васалом, - Макрон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Франції Емманюель Макрон відповів на критику щодо його заяви про відносини Європи з Китаєм та США, коли він сказав про необхідність "стратегічної автономії"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Бути союзником США не означає бути васалом. Це не означає, що ми не маємо права думати самостійно", - заявив Макрон під час брифінгу у Нідерландах.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після візиту до Китаю заявив, що Європа повинна будувати "стратегічну автономію", не наслідувати в усьому США і не дати себе втягнути у "кризи, які не є нашими".
Топ коментарі
+37 YU ST
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1. United States
25.46 thousand
2. China, People's Republic of
18.1 thousand
Оце новина. А схоже, що ви у лайні розводитеся, як опариши.
Ти не ображайся - факт. В тобі нема нічого українського і ти повинен померти.
Нагадати звідки цей обсос повернувся з такими заявами?
Он просто идет в ногу со временем.
Сейчас Китай выводит эти средства и скупает золото.
Собственно как и РФ в своё время, как и многие другие страны.
На счет технологий, тоже можно поспорить.
У них есть свои линейки продуктов, получившие распространие внутри страны.
В случае чего, они будут выпускать и то что сейчас - никого не спрашивая.
И начнут заполнять рынок своими, в дальнейшем вытеснив основных конкурентов.
Стогнує економіка Китаю, а не США.
Китай у глибокій сраці не через ковід, а через те, що його економіка виявилася мильним пузирем і з нього зараз виводить бізнес Захід.
Ви в клубі нікчемних невдах. 😁
вот такая жопа...
Причому здувається тому, що всі навколо обідніли і не можуть купувати дешевий китайський шлак. 😁 Американський та європейський можуть, а китайський ні.
Да ти геній логіки, як і всі кацапи.
Може Роіся в глибокій дупі теж тому, що західні нищеброди не можуть собі дозволити купувати ваши лапті?
приймати рішення и діяти в питаннях безпеки ЛИШЕ
спільно з США .
Ця криза вже є кризою світового масштабу. Звичайно можна майже ничого не робити і повторити сумнозвісний досвід окупації Франції. Тільки цього разу окуповувати будуть не чемні джентльмени офіцери 3-го рейху західного фронту, а орда, яка буде насілувати, грабити, відрізати голови заради сміху. Звісно варіант того, що орда дійде до Франції - малоймовірний. Але позиція моя хата зкраю завжди провокувала азіатів.
Париж і ЄС не будуть протистояти Китаю тільки через союзницьких відносин зі США, заявив міністр економіки і фінансів Франції Бруно Ле Мер.
Дивно що Макрон цього не розуміє.