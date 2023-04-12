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Бути союзником США не означає бути васалом, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон відповів на критику щодо його заяви про відносини Європи з Китаєм та США, коли він сказав про необхідність "стратегічної автономії"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Бути союзником США не означає бути васалом. Це не означає, що ми не маємо права думати самостійно", - заявив Макрон під час брифінгу у Нідерландах.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після візиту до Китаю заявив, що Європа повинна будувати "стратегічну автономію", не наслідувати в усьому США і не дати себе втягнути у "кризи, які не є нашими".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+37
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12.04.2023 22:40
+23
Пусть ответит тогда, сколько продлиться война между кацапами и францией, если не защитят францию или германию НАТО и США?
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12.04.2023 22:46
+18
Забули ви хто вас витягнув з пыд окупацыъ Гытлером у 44, я нагадаю це були амери ы Британці . І вам дуже повезло що ви не межуєте з мордором макронушка)
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12.04.2023 22:51
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12.04.2023 22:40 Відповісти
Президент Франції Емманюель Макрон відповів на критику:
- Бе-е-е... Бе-бе-бе-бе....
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12.04.2023 22:41 Відповісти
Гастралер!
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12.04.2023 23:47 Відповісти
"Бути союзником США не означає бути васалом 3,14дерації і манкуртом китайського 3,14зді3,14на.хранцузький кондом....
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12.04.2023 22:41 Відповісти
коли попив чайку з сі пздинь хріном, й зацінив нефритового стрижня
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12.04.2023 22:44 Відповісти
Бабушкотрах совсем охренел?
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12.04.2023 22:46 Відповісти
Ты же понимаешь, что сам станешь "бабушкотрахом" с возравством? К чему такие оскорбления?
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12.04.2023 22:53 Відповісти
тому що йому набагато менше чим фрау макарон...це називається геронтофілія) а не бабушкотрах
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12.04.2023 23:04 Відповісти
геронтофілія нічим не гірша педофілії ,а ти скоріш всього її виправдовуєш
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12.04.2023 23:08 Відповісти
Оля, не переймайтесь за мене - все чудово) але якщо вам вже недостатньо ваших однолітків - то є ваше право... мені однаково...щасти вам в полігаміїї та моногамії та в геронтофілії, зоофілії все що вам до вподоби
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12.04.2023 23:23 Відповісти
та ні, я щаслива в шлюбі, тож ви за мене теж не переживайте. Я рада що у вас все добре, бо ваші переживання за облік аморалє макрона примусили мене хвилюватися за вас. Схильність до педофілії як правило говорить про деяку сексуальну неспроможність, але якщо вас усе влаштовує - то шож
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13.04.2023 00:04 Відповісти
Пусть ответит тогда, сколько продлиться война между кацапами и францией, если не защитят францию или германию НАТО и США?
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12.04.2023 22:46 Відповісти
Это правильный вопрос! Не понимает.
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12.04.2023 22:55 Відповісти
жабаеда белка посетила....
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12.04.2023 22:47 Відповісти
Якби ж в Макарона було чим думати.
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12.04.2023 22:48 Відповісти
Чай, видать, очень забористый был у товарисча Си...
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12.04.2023 22:48 Відповісти
Під час візиту в Пекін, на мозок О'Мікрона зійшов благодатний "золотий дощ" Со Сі Цюнь Піня
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12.04.2023 22:49 Відповісти
Що за...? Стратегічна автономія ? Іцей в Де Голя вирішив еволюціонувати, чи ,може ,просто чеше по-модньому.
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12.04.2023 22:49 Відповісти
Забули ви хто вас витягнув з пыд окупацыъ Гытлером у 44, я нагадаю це були амери ы Британці . І вам дуже повезло що ви не межуєте з мордором макронушка)
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12.04.2023 22:51 Відповісти
А потім якийсь "третій_рейх" за пів місяця окуповує Францію і її срані деҐоллі тікають та відсиджуються поза Францією, щоб потім техаські рейнджери звільнили Париж та дозволили французам постригти своїх жінок під_нуль. А коли минає час то у французів, як і в кацапів, знову з'являється виразка до вЄлічія_франції. Поки хтось знову цих дурників не поставить на місце. Тьху!
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12.04.2023 22:52 Відповісти
ВВП Франции за 2022 10-е место а США 2-е. кто вассал есть вопросы? отсоси макарон!
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12.04.2023 22:54 Відповісти
Як це США второє? IMF має іншу думку.
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/USA/CHN/DEU/GBR/FRA/RUS

1. United States
25.46 thousand

2. China, People's Republic of
18.1 thousand
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13.04.2023 01:51 Відповісти
да єто мурло гдето под рязаню сидит,посмотришь как єтот "украинец" про укропов будет кричать когдда в его ***** стриж или чтото другое прилетит)
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12.04.2023 23:09 Відповісти
Роісяни гинуть за Китай. Добраніч, кацап.
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12.04.2023 22:57 Відповісти
У вас є "папьі"???!!!

Оце новина. А схоже, що ви у лайні розводитеся, як опариши.
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12.04.2023 23:16 Відповісти
Якщо тварина каже кацапською, міркує, як кацап, то це і є кацап.

Ти не ображайся - факт. В тобі нема нічого українського і ти повинен померти.
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12.04.2023 23:19 Відповісти
Тобто роль васала Китая Макрона влаштовує більше.

Нагадати звідки цей обсос повернувся з такими заявами?
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12.04.2023 22:56 Відповісти
Центр перемещается.
Он просто идет в ногу со временем.
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13.04.2023 01:11 Відповісти
Без американського та європейського бабла та технологій Китай така ж купа лайна, як і ваша Роіся.
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13.04.2023 01:46 Відповісти
Посмотрите сколько Китаю должен США, в виде ценных бумаг.
Сейчас Китай выводит эти средства и скупает золото.

Собственно как и РФ в своё время, как и многие другие страны.

На счет технологий, тоже можно поспорить.
У них есть свои линейки продуктов, получившие распространие внутри страны.
В случае чего, они будут выпускать и то что сейчас - никого не спрашивая.
И начнут заполнять рынок своими, в дальнейшем вытеснив основных конкурентов.
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13.04.2023 10:00 Відповісти
Ти це на говношоу Солов'йова розповідай.
Стогнує економіка Китаю, а не США.
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13.04.2023 17:39 Відповісти
экономики многих стран страдают, Китайская из-за малой покупательной способности стран G7
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13.04.2023 18:41 Відповісти
Ага. Особливо Роіся та КНДР. 😁

Китай у глибокій сраці не через ковід, а через те, що його економіка виявилася мильним пузирем і з нього зараз виводить бізнес Захід.

Ви в клубі нікчемних невдах. 😁
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13.04.2023 18:51 Відповісти
В прошлом году, Китай вышел на 1 место по ВВП.
вот такая жопа...
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13.04.2023 18:55 Відповісти
А КНДР виграла чемпіонат Світу з футболу і літала на Сонце. 😁
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13.04.2023 18:58 Відповісти
Тобто нкономіки G7, які за твоєю версією мають малу покупну здібність, ростуть, а економіка сраних комуністів чомусь здувається.
Причому здувається тому, що всі навколо обідніли і не можуть купувати дешевий китайський шлак. 😁 Американський та європейський можуть, а китайський ні.

Да ти геній логіки, як і всі кацапи.

Може Роіся в глибокій дупі теж тому, що західні нищеброди не можуть собі дозволити купувати ваши лапті?
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13.04.2023 18:57 Відповісти
Хто б говорив.Макрон сам без сюзерена жити не може-то з пуйлом по телефону у нього "роман",то до Сі клеївся.Вассалами будь-кого бути не потрібно,але це не про Макрона
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12.04.2023 22:57 Відповісти
Что ж ты фраер здал назад...
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12.04.2023 22:58 Відповісти
Макрон дибіл
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12.04.2023 22:59 Відповісти
У Макрона тоже величие в одном месте заиграло? Или он просто глуп.
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12.04.2023 23:03 Відповісти
Макрон скільки завгодно може ДУМАТИ самостійно але
приймати рішення и діяти в питаннях безпеки ЛИШЕ
спільно з США .
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12.04.2023 23:03 Відповісти
Лягушенок заквакал.
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12.04.2023 23:06 Відповісти
Таке враження, шо мусьє мікрон китаячого чаю перепив. А можливо, ше й доріжку нюхнув.
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12.04.2023 23:09 Відповісти
На перший погляд виглядає дивним спорідненність душ французів та кацапів, але в них дійсно є те що їх єднає - ностальгія за "вєлічієм". Ото були часи за Людовіка XIV, Наполео́на Бонапарта! А зараз оці англо-сакси ...
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12.04.2023 23:11 Відповісти
Приїхав від товаріща сі і заговорив про васалів,цікаво про якого васала йому розповідали в Китаї))
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12.04.2023 23:12 Відповісти
Холеные современные геронтофилы в Европе типа Макрона, не знавшие ужасов 2 мировой, думают, что могут дальше спокойно жить в условиях свободы и сытости, при этом, поддерживая дружбу с чекнутыми диктаторами, и гавкая в сторону тех, кто их выдернул из дерьма 80 лет назад, а потом вкладывал громадные инвестиции в восстановление Франции
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12.04.2023 23:12 Відповісти
Ідіот. Проковтнув російську наживку
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12.04.2023 23:13 Відповісти
Звісно Макрон дуже обізнана людина. І досвідчена. І розумна. Але слова "не дати себе втягнути в кризу, яка не є нашою" - дуже необережні та не далекоглядні. Впевнений що так само думають багато хто.
Ця криза вже є кризою світового масштабу. Звичайно можна майже ничого не робити і повторити сумнозвісний досвід окупації Франції. Тільки цього разу окуповувати будуть не чемні джентльмени офіцери 3-го рейху західного фронту, а орда, яка буде насілувати, грабити, відрізати голови заради сміху. Звісно варіант того, що орда дійде до Франції - малоймовірний. Але позиція моя хата зкраю завжди провокувала азіатів.
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12.04.2023 23:33 Відповісти
Погоджуюсь з вами. Гадаю що тут всього трохи намішано: і свої стосунки з путіним, і те, що йому у вуха Сі надув, і , дивлячись на старенького, не дуже енергійного Байдена, дозволив собі Макрон необережний бонапартизм. Але його полікують. Обставини й енергійні західні лідери.
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13.04.2023 00:28 Відповісти
Идиот. Что с ним там Си сделал, мозги совсем потекли...
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12.04.2023 23:36 Відповісти
Просто з цікавості: невже на всю Францію не знайшлося бодай однієї притомної людини, котра б пояснила цьому недо-некрофілу, яка різниця між васалом і союзником?
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12.04.2023 23:48 Відповісти
когда их чпокнул Гитлер в 1941 году за 40 дней, и захватил Париж - надо было Рузвельту сказать Де Голю что конфликт для них чужой, и вообще границы Франции довольно расплывчатые. Вот дураки, не догадались!
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12.04.2023 23:48 Відповісти
И отдать Европу Гитлеру или Сталину? Бред.
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13.04.2023 00:02 Відповісти
Просто бабло и ничего личного.
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12.04.2023 23:57 Відповісти
В чому виражається це васальство? Можливо в американській армії, котра прикриває цього галльського півня від кацапів?
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13.04.2023 00:05 Відповісти
"Жэньминь Жибао"

Париж і ЄС не будуть протистояти Китаю тільки через союзницьких відносин зі США, заявив міністр економіки і фінансів Франції Бруно Ле Мер.
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13.04.2023 00:16 Відповісти
Президент Франції Емманюель Макрон - гідний продовжувач справи фашистського колабораціоніста маршала Анрі Філіппа Петена!
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13.04.2023 00:41 Відповісти
гальський півень після бесіди із Сі перетворився на пекинську качку

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13.04.2023 01:09 Відповісти
Предложение Макрона глупое и даже очень опасное для цивилизованных государств.
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13.04.2023 01:25 Відповісти
Один з його папередніков Гусак деГоль завжди крутив дулі Рузвельту та Черчилю, а в жовтні 1944 року навіть заключив із Сталіни договір про дружбу. А в 1945 ще до Потсдаму відправив війська в Сирію і тиждень обстрілював артою Алеппо і парламент Сирії, бо там були не алавіти, друзі Франції. І Мікрон жодним словом не обмовився коли вже кацапи почали коврові бомбардування всіх міст, де не було алавітів. І зараз крутить своїм задом, все спасає дружбана.
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13.04.2023 02:11 Відповісти
poshyol za roZiyskim korablyom
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13.04.2023 02:30 Відповісти
В ********* світі вассали нікому не потрібні. Бо сюзерен несе на собі відповідальність за добробут та безпеку вассала, а це найчастіше більші витрати ніж дохід з вассальної території. Тому колоніалізм і закінчився, а зовсім не завдяки Роберту Мугабе чи Патрісу Лумумбі.
Дивно що Макрон цього не розуміє.
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13.04.2023 04:10 Відповісти
Китайцы промыли ему мозги.. Их и так мало было.. Вот и резултат. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.04.2023 05:39 Відповісти
Ще один дебіл
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13.04.2023 06:04 Відповісти
Некрофил Макрон не понимает , что такое солидарность. Плохо понимает , что насилие в анал очень больно и унизительно - он упорно хочет, что бы Китай это проделал с европейскими странами по отдельности( Венгрию и Сербию не жалко). Подлая политика придурка извращенца. Он не против , что бы и дохлая московия отрезала бошки французам. Редкий мудак. Слизняк, улитка.
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13.04.2023 07:18 Відповісти
«маємо права думати самостійно», побалакав х ху...лом почав кремлівську пургу гнати. З'їздив у Китай, жене китайську. Самостійнодуматель.
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13.04.2023 07:29 Відповісти
Типова для Макрону позиція "і вашим і нашим". Слизький тип.
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13.04.2023 07:42 Відповісти
Опять эта юридическая демагогия. Да имеешь ты право, имеешь. Каждый дурак имеет неотъемлемое право на свои глупости
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13.04.2023 08:27 Відповісти
Йому просто заплатили.
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13.04.2023 10:38 Відповісти
Микрон такое же чмо как и ******.
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13.04.2023 16:00 Відповісти
 
 