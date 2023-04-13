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Кампания Кремля по русификации вредит самой России, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кремль

Американские аналитики указывают на то, что кампания Кремля по русификации, как внутренней, так и в Украине, вредна для самой России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Кремлевская кампания русификации в Украине наносит ущерб самой России, усиливая пронационалистическую идеологию и критику национальных меньшинств в России.

В отчете института отмечается, что война в Украине дала возможность наиболее агрессивным медийным лицам консолидировать свою идеологию и проектировать ее как на украинский народ, так и на неславянские меньшинства в самой России. Эта тенденция, вероятно, будет усиливаться по мере продолжения войны и переживет ее, "пронзая русское внутреннее пространство на долгие годы".

Аналитики также добавляют, что российские чиновники постоянно выбирают мигрантов и этнические меньшинства "как мишени" для пополнения и формирования вооруженных сил, что в значительной степени "переводит военное бремя русификации в Украине на общины и отдельных лиц, являющихся его мишенями внутри страны".

Нередки случаи ксенофобии и расизма в РФ, считают в институте, иллюстрируют суть внутренней русификации.

В этом контексте специалисты напоминают, что глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее призвал военное руководство целенаправленно набирать мигрантов из Центральной Азии и Кавказа, получивших российское гражданство, поскольку у этих мигрантов "конституционная обязанность защищать страну, которая их приняла".

Военные эксперты обращают внимание и на то, что российское пронационалистическое сообщество "продолжает прославлять зверства и выступать за усиление жестокости".

Российские военные блоггеры отреагировали на распространенные кадры, на которых русский солдат отрезает голову украинскому военнопленному.

В частности, отмечают в отчете, телеграмм-канал, связанный с "Вагнером", попытался оправдать отрезание головы, утверждая, что обе стороны прибегают к жестоким действиям.

"Постоянное использование российскими войсками подобной насильственной тактики и ее поддержка в российском информационном пространстве подрывает профессионализм и дисциплину в рядах российских военных", - резюмируют ISW.

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"Русификация" в мацквабаде на Курбан-Байрам.
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13.04.2023 07:08 Ответить
Подозреваю что из-за такой бредовой "аналитики" они и упустили кацапию из сферы своего влияния после развали совка, когда нищий совковый сброд готов был целовать землю по которой ходил Запад.
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13.04.2023 08:06 Ответить
Сам термін "рисифікація" дурновато-безграмотний,бо московія не має жодного відношення до Русі.Навіть росіїзація не підходить,бо 300 років тому не існувало ніяких "росій",а був московський улус Золотої Орди.Може бути московізація,окацаплення,опідорашення.
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13.04.2023 08:30 Ответить
Прокинулися. Окацаплення - це наріжний камінь цієї недоімперії від початку її зародження.
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13.04.2023 08:35 Ответить
Кацапское зверье украло и вывезло в Мордор 100000 украинских детей.Продолжает принудительно переселять украинцев в свои засранные города и деревни. Но такое уже было и раньше.Зато Ставропольский край и другие регионы активно заселяют люди с мусульманского Кавказа. Впрочем это их исторические земли откуда кровавая русня их активно изгоняла в 19 веке.
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13.04.2023 08:46 Ответить
 
 