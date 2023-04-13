Кампания Кремля по русификации вредит самой России, - ISW
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Американские аналитики указывают на то, что кампания Кремля по русификации, как внутренней, так и в Украине, вредна для самой России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Кремлевская кампания русификации в Украине наносит ущерб самой России, усиливая пронационалистическую идеологию и критику национальных меньшинств в России.
В отчете института отмечается, что война в Украине дала возможность наиболее агрессивным медийным лицам консолидировать свою идеологию и проектировать ее как на украинский народ, так и на неславянские меньшинства в самой России. Эта тенденция, вероятно, будет усиливаться по мере продолжения войны и переживет ее, "пронзая русское внутреннее пространство на долгие годы".
Аналитики также добавляют, что российские чиновники постоянно выбирают мигрантов и этнические меньшинства "как мишени" для пополнения и формирования вооруженных сил, что в значительной степени "переводит военное бремя русификации в Украине на общины и отдельных лиц, являющихся его мишенями внутри страны".
Нередки случаи ксенофобии и расизма в РФ, считают в институте, иллюстрируют суть внутренней русификации.
В этом контексте специалисты напоминают, что глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее призвал военное руководство целенаправленно набирать мигрантов из Центральной Азии и Кавказа, получивших российское гражданство, поскольку у этих мигрантов "конституционная обязанность защищать страну, которая их приняла".
Военные эксперты обращают внимание и на то, что российское пронационалистическое сообщество "продолжает прославлять зверства и выступать за усиление жестокости".
Российские военные блоггеры отреагировали на распространенные кадры, на которых русский солдат отрезает голову украинскому военнопленному.
В частности, отмечают в отчете, телеграмм-канал, связанный с "Вагнером", попытался оправдать отрезание головы, утверждая, что обе стороны прибегают к жестоким действиям.
"Постоянное использование российскими войсками подобной насильственной тактики и ее поддержка в российском информационном пространстве подрывает профессионализм и дисциплину в рядах российских военных", - резюмируют ISW.
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