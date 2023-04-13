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Кампанія Кремля з русифікації шкодить самій Росії, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кремль

Американські аналітики вказують на те, що кампанія Кремля з русифікації, як внутрішньої, так і в Україні, є шкідливою для самої Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Кремлівська кампанія русифікації в Україні завдає шкоди самій Росії, посилюючи пронаціоналістичну ідеологію і критику національних меншин у Росії.

У звіті інституту зазначається: війна в Україні дала можливість найбільш агресивним медійним особам консолідувати свою ідеологію і проєктувати її як на український народ, так і на неслов'янські меншини в самій Росії. Ця тенденція, ймовірно, посилюватиметься в міру продовження війни і переживе її, "пронизуючи російський внутрішній простір на довгі роки".

Аналітики також додають, що російські чиновники постійно обирають мігрантів та етнічні меншини "як мішені" для поповнення і формування збройних сил, що значною мірою "перекладає військовий тягар русифікації в Україні на громади та окремих осіб, які є його мішенями всередині країни".

Непоодинокі випадки ксенофобії та расизму в РФ, вважають в інституті, ілюструють суть внутрішньої русифікації.

У цьому контексті фахівці нагадують, що голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін раніше закликав військове керівництво цілеспрямовано набирати мігрантів із Центральної Азії та Кавказу, які отримали російське громадянство, оскільки ці мігранти мають "конституційний обов'язок захищати країну, яка їх прийняла".

Військові експерти звертають увагу і на те, що російська пронаціоналістична спільнота "продовжує прославляти звірства і виступати за посилення жорстокості".

Російські військові блогери відреагували на розповсюджені кадри, на яких російський солдат відрізає голову українському військовополоненому.

Зокрема, зазначають у звіті, телеграм-канал, пов'язаний з "Вагнером", спробував виправдати відрізання голови, стверджуючи, що обидві сторони вдаються до жорстоких дій.

"Постійне використання російськими військами подібної насильницької тактики та її підтримка у російському інформаційному просторі підриває професіоналізм та дисципліну у лавах російських військових", – підсумовують в огляді ISW.

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Автор: Наталя Джума
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"Русификация" в мацквабаде на Курбан-Байрам.
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13.04.2023 07:08 Відповісти
Подозреваю что из-за такой бредовой "аналитики" они и упустили кацапию из сферы своего влияния после развали совка, когда нищий совковый сброд готов был целовать землю по которой ходил Запад.
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13.04.2023 08:06 Відповісти
Сам термін "рисифікація" дурновато-безграмотний,бо московія не має жодного відношення до Русі.Навіть росіїзація не підходить,бо 300 років тому не існувало ніяких "росій",а був московський улус Золотої Орди.Може бути московізація,окацаплення,опідорашення.
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13.04.2023 08:30 Відповісти
Прокинулися. Окацаплення - це наріжний камінь цієї недоімперії від початку її зародження.
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13.04.2023 08:35 Відповісти
Кацапское зверье украло и вывезло в Мордор 100000 украинских детей.Продолжает принудительно переселять украинцев в свои засранные города и деревни. Но такое уже было и раньше.Зато Ставропольский край и другие регионы активно заселяют люди с мусульманского Кавказа. Впрочем это их исторические земли откуда кровавая русня их активно изгоняла в 19 веке.
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13.04.2023 08:46 Відповісти
 
 