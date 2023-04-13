Правительство Румынии ограничит выплаты помощи украинским беженцам
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Правительство Румынии в среду приняло чрезвычайное постановление, обеспечивающее "устойчивые рамки" для поддержки украинских беженцев.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил спикер правительства Дан Чербунару.
По словам Чербунару, принятое в среду постановление "устанавливает возможность предоставления ежемесячного единовременного пособия максимум на четыре месяца подряд, начиная с 1 мая 2023 года, для покрытия расходов на питание и проживание на территории Румынии семьям и одиноким лицам, пользующимся европейским решением в этой области".
В случае обеспечения проживания, установленного уездными советами, "фиксированные суммы на питание и проживание будут выплачиваться подразделением, предоставляющим жилье".
Спикер добавил, что единовременная помощь будет предоставляться "только в том случае, если бенефициар предоставит доказательства трудоустройства или зачисления несовершеннолетних в учебные заведения". По словам Чербунара, таким образом стимулируется интеграция.
Как отмечается, около 110 000 украинцев остались в Румынии, из которых 5007 имеют работу в стране.
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