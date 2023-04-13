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Правительство Румынии ограничит выплаты помощи украинским беженцам

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

біженці

Правительство Румынии в среду приняло чрезвычайное постановление, обеспечивающее "устойчивые рамки" для поддержки украинских беженцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил спикер правительства Дан Чербунару.

По словам Чербунару, принятое в среду постановление "устанавливает возможность предоставления ежемесячного единовременного пособия максимум на четыре месяца подряд, начиная с 1 мая 2023 года, для покрытия расходов на питание и проживание на территории Румынии семьям и одиноким лицам, пользующимся европейским решением в этой области".

В случае обеспечения проживания, установленного уездными советами, "фиксированные суммы на питание и проживание будут выплачиваться подразделением, предоставляющим жилье".

Спикер добавил, что единовременная помощь будет предоставляться "только в том случае, если бенефициар предоставит доказательства трудоустройства или зачисления несовершеннолетних в учебные заведения". По словам Чербунара, таким образом стимулируется интеграция.

Как отмечается, около 110 000 украинцев остались в Румынии, из которых 5007 имеют работу в стране.

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Румуни інтегрують українців в румуни, німці в німців, поляки в поляків і далі за списком.
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13.04.2023 09:30 Ответить
Було б добре, щоб кацапомовну домбасню, яка активно кликала "асвабадітєлєй", а зараз втекла до Європи, відловили та "інтегрували" додому.
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13.04.2023 09:42 Ответить
А ще " інтегрували" " біженців" ,який мешкали в прикордонних з ЄС областях,скориставшись " халявой" стали біженцями." А чого ви тут?" " А вдруг до нас прилетить..."
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13.04.2023 10:22 Ответить
Они воспользовались своим правом ! Вам известно такое понятие "ПРАВО"?!
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13.04.2023 13:01 Ответить
а ви, впевнені у ствердженні?
Де живе найбільше українських біженців
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13.04.2023 11:34 Ответить
зелені пі...Аси, допомогли виїхати титульній нації по світу...
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13.04.2023 09:32 Ответить
Так місце ж під кацапів розчищали..
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13.04.2023 09:35 Ответить
На фото типовий біженець: 35-річний кабєль призовного віку
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13.04.2023 10:08 Ответить
хай ВСІ збираються та їдуть до Швейцарії, виконувати женевську конвенцію....та перевірити "клуб по-інтересах" ООН на ділі....
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13.04.2023 10:31 Ответить
 
 