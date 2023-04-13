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Уряд Румунії обмежить виплати допомоги українським біженцям

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біженці

Уряд Румунії у середу ухвалив надзвичайну постанову, яка забезпечує "стійкі рамки" для підтримки українських біженців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив речник уряду Дан Чербунару.

За словами Чербунару, ухвалена в середу постанова "встановлює можливість надання щомісячної одноразової допомоги максимум на чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року, для покриття витрат на харчування та проживання на території Румунії сім'ям та самотнім особам, які користуються європейським рішенням у цій галузі".

У разі забезпечення проживання, встановленого повітовими радами, "фіксовані суми на харчування та проживання будуть виплачуватися підрозділом, який надає житло".

Речник додав, що одноразова допомога буде надаватися "тільки в тому випадку, якщо бенефіціар надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до навчальних закладів". За словами Чербунару, таким чином стимулюється інтеграція.

Як зазначається, приблизно 110 000 українців залишилися в Румунії, з яких 5007 мають роботу в країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3,8 млн українських біженців за минулий рік скористалися тимчасовим захистом у ЄС, - Євростат

Автор: Наталя Джума
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Румуни інтегрують українців в румуни, німці в німців, поляки в поляків і далі за списком.
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13.04.2023 09:30 Відповісти
Було б добре, щоб кацапомовну домбасню, яка активно кликала "асвабадітєлєй", а зараз втекла до Європи, відловили та "інтегрували" додому.
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13.04.2023 09:42 Відповісти
А ще " інтегрували" " біженців" ,який мешкали в прикордонних з ЄС областях,скориставшись " халявой" стали біженцями." А чого ви тут?" " А вдруг до нас прилетить..."
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13.04.2023 10:22 Відповісти
Они воспользовались своим правом ! Вам известно такое понятие "ПРАВО"?!
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13.04.2023 13:01 Відповісти
а ви, впевнені у ствердженні?
Де живе найбільше українських біженців
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13.04.2023 11:34 Відповісти
зелені пі...Аси, допомогли виїхати титульній нації по світу...
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13.04.2023 09:32 Відповісти
Так місце ж під кацапів розчищали..
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13.04.2023 09:35 Відповісти
На фото типовий біженець: 35-річний кабєль призовного віку
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13.04.2023 10:08 Відповісти
хай ВСІ збираються та їдуть до Швейцарії, виконувати женевську конвенцію....та перевірити "клуб по-інтересах" ООН на ділі....
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13.04.2023 10:31 Відповісти
 
 