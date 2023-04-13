Уряд Румунії обмежить виплати допомоги українським біженцям

Уряд Румунії у середу ухвалив надзвичайну постанову, яка забезпечує "стійкі рамки" для підтримки українських біженців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив речник уряду Дан Чербунару.

За словами Чербунару, ухвалена в середу постанова "встановлює можливість надання щомісячної одноразової допомоги максимум на чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року, для покриття витрат на харчування та проживання на території Румунії сім'ям та самотнім особам, які користуються європейським рішенням у цій галузі".

У разі забезпечення проживання, встановленого повітовими радами, "фіксовані суми на харчування та проживання будуть виплачуватися підрозділом, який надає житло".

Речник додав, що одноразова допомога буде надаватися "тільки в тому випадку, якщо бенефіціар надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до навчальних закладів". За словами Чербунару, таким чином стимулюється інтеграція.

Як зазначається, приблизно 110 000 українців залишилися в Румунії, з яких 5007 мають роботу в країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3,8 млн українських біженців за минулий рік скористалися тимчасовим захистом у ЄС, - Євростат