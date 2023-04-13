В Черное море Россия вывела один ракетоноситель, - ВМС. ИНФОГРАФИКА

13 апреля на боевом дежурстве в Черном море Россия держит 4 корабля, в том числе один ракетоноситель.

Об этом сообщает ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 11:00 13.04.2023:

в Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр" общий залп до 4 ракет;

в Азовском море – 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 36 ракет.

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