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В Черное море Россия вывела один ракетоноситель, - ВМС. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,ракети,калібр

13 апреля на боевом дежурстве в Черном море Россия держит 4 корабля, в том числе один ракетоноситель.

Об этом сообщает ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 11:00 13.04.2023:

  • в Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр" общий залп до 4 ракет;
  • в Азовском море – 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 36 ракет.

Также читайте: На боевом дежурстве в Черном море находятся 2 ракетоносителя РФ, - ВМС. ИНФОГРАФИКА

В Черное море Россия вывела один ракетоноситель, - ВМС 01
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Крейсер "мацква" уже заждался в одиночестве !!!
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13.04.2023 12:22 Ответить
нізя, лідер взесвіту ще очко не розгледів у одного пердунохуйла...
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13.04.2023 13:19 Ответить
і де ж той нептун? яйця красить?
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13.04.2023 19:21 Ответить
 
 