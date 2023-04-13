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У Чорне море Росія вивела один ракетоносій, - ВМС . ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,ракети,калібр

13 квітня на бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримає 4 кораблі, зокрема один ракетоносій.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 11:00 13.04.2023:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр" загальний залп до 4 ракет;
  • в Азовському морі – 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 36 ракет.

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У Чорне море Росія вивела один ракетоносій, - ВМС  01

Автор: Марина Макєєва
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Крейсер "мацква" уже заждался в одиночестве !!!
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13.04.2023 12:22 Відповісти
нізя, лідер взесвіту ще очко не розгледів у одного пердунохуйла...
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13.04.2023 13:19 Відповісти
і де ж той нептун? яйця красить?
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13.04.2023 19:21 Відповісти
 
 