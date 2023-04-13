У Чорне море Росія вивела один ракетоносій, - ВМС . ІНФОГРАФІКА

13 квітня на бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримає 4 кораблі, зокрема один ракетоносій.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 11:00 13.04.2023:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр" загальний залп до 4 ракет;

в Азовському морі – 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 36 ракет.

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