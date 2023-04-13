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Совет ЕС согласовал выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

боєприпаси

Совет Евросоюза согласовал выделение 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из имеющихся запасов или за счет изменения приоритетов имеющихся заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года", - говорится в сообщении.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что это решение реализует первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 года о трехстороннем подходе, направленном на ускорение доставки и совместных закупок артиллерийских боеприпасов.

"Нет лучшей демонстрации единой решительности и решительности ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону от жестокого российского агрессора", - добавил он.

Вместе с предыдущими семью траншами поддержки принятая мера помощи доказывает общий вклад ЕС для Украины в рамках EPF до 4,6 млрд евро и в очередной раз доказывает, что ЕС остается непоколебимым в своей поддержке украинских военных в защите страны от незаконной российской агрессии.

Читайте также: Франция блокирует реализацию плана ЕС по поставкам Украине боеприпасов на 2 млрд евро, - СМИ
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Топ комментарии
+6
Ну і добре що Францію попустило...кацапи, стискайте булки!
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13.04.2023 16:54
+5
О, понеслись вже побєдоносні реляціі. Якщо подивитись на факти то пейзаж картини набуває жанру гротеск. На день війни по всьому фронту потрібно 9000 снарядів, тобто на місяць 270 000. Один снаряд 155-мм коштує 3300 євро. Тобто, ці рожеві європейські поні третину року сперечались що і як і викатили річну допомогу на 300 000 снарядів, тобто на місяць війни.
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13.04.2023 17:14
+4
Хорошего много не бывает. Как не бывает много дохлых рашоорков. Мало только у нас бывает с премиями военным, ну очень уж зеленая шобла жадная до денежного довольствия своих защитников. Мешают они, понимаете ли, Украину путлеру на блюдечке с зеленой каемочкой преподнести...
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13.04.2023 16:52
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Правила форума Совет форумчан
ще одна пристойна новина..., тепер я боюсь, що їх занадто...
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13.04.2023 15:48 Ответить
Хорошего много не бывает. Как не бывает много дохлых рашоорков. Мало только у нас бывает с премиями военным, ну очень уж зеленая шобла жадная до денежного довольствия своих защитников. Мешают они, понимаете ли, Украину путлеру на блюдечке с зеленой каемочкой преподнести...
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13.04.2023 16:52 Ответить
Ну і добре що Францію попустило...кацапи, стискайте булки!
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13.04.2023 16:54 Ответить
Не той тепер Париж, Сена річка не та. Французи більше не беруть Бастілію. Французи вишукують кому б вигідніше продатись.
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13.04.2023 20:18 Ответить
О, понеслись вже побєдоносні реляціі. Якщо подивитись на факти то пейзаж картини набуває жанру гротеск. На день війни по всьому фронту потрібно 9000 снарядів, тобто на місяць 270 000. Один снаряд 155-мм коштує 3300 євро. Тобто, ці рожеві європейські поні третину року сперечались що і як і викатили річну допомогу на 300 000 снарядів, тобто на місяць війни.
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13.04.2023 17:14 Ответить
Прот математики не попреш...
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13.04.2023 18:10 Ответить
Виробляй сам і воюй. Тобі ніхто нічого не винен. Дають, а воно ще незадоволене
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13.04.2023 18:34 Ответить
Нащо сам, держава бере і розміщює на заводах-виробниках в Германії, Польщі, Франції, Італії, Чехії, США замовлення на 3 млн. снарядів.
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13.04.2023 18:52 Ответить
Не ссы кацапчег, на твоего папку хватит
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13.04.2023 18:53 Ответить
Все так і це лише 155, а ще потрібні 152, 122 і 120а міна.

Взагалі не розумію про який контрнаступ всі говорять без створення резерву у мільйон одиниць важких боепрепасів.
Та ще до цього всі дались #обу із тими ф 16...літаки не виграють війну, арта Бог війни і саме важкі ********** мають бути пріоритетом
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13.04.2023 21:14 Ответить
опять зрада?!
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13.04.2023 23:44 Ответить
Що ж там такого дорогого в тих снарядах,що 30 кг металу і вибухівки коштують як 5 холодильників???
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14.04.2023 05:09 Ответить
другий лярд, все таки "зажмурили" "жмурики гейропейські"
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13.04.2023 20:17 Ответить
Велика подяка ЄС!
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13.04.2023 21:33 Ответить
хоспадяя, сколько здесь придурков успело высраться на Францию! А люди всего-то и хотели, что б порядок был в гросбухах.
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13.04.2023 23:42 Ответить
Знайдіть десь новину про Україну що її коментують французи, там 20 із 20 коментарів проти підтримки України. От і всьо..
Французам дуже не подобається що ми не бажаємо капітулювати перед рашкою
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14.04.2023 14:48 Ответить
 
 