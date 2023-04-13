Совет ЕС согласовал выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины

Совет Евросоюза согласовал выделение 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из имеющихся запасов или за счет изменения приоритетов имеющихся заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года", - говорится в сообщении.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что это решение реализует первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 года о трехстороннем подходе, направленном на ускорение доставки и совместных закупок артиллерийских боеприпасов.

"Нет лучшей демонстрации единой решительности и решительности ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону от жестокого российского агрессора", - добавил он.

Вместе с предыдущими семью траншами поддержки принятая мера помощи доказывает общий вклад ЕС для Украины в рамках EPF до 4,6 млрд евро и в очередной раз доказывает, что ЕС остается непоколебимым в своей поддержке украинских военных в защите страны от незаконной российской агрессии.

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