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Рада ЄС погодила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

боєприпаси

Рада Євросоюзу погодила виділення 1 млрд євро в рамках Європейського фонду миру для підтримки ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

"Цей захід дасть змогу ЄС відшкодувати державам-членам вартість боєприпасів, переданих Україні з наявних запасів або за рахунок зміни пріоритетів наявних замовлень у період із 9 лютого до 31 травня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що це рішення реалізовує першу частину угоди Ради від 20 березня 2023 року про тристоронній підхід, спрямований на прискорення доставки та спільних закупівель артилерійських боєприпасів.

"Немає кращої демонстрації єдиної рішучості та рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора", - додав він.

Разом із попередніми сімома траншами підтримки ухвалений захід допомоги доводить загальний внесок ЄС для України в рамках EPF до 4,6 млрд євро і вкотре доводить, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці українських військових у захисті країни від незаконної російської агресії.

Також читайте: Франція блокує реалізацію плану ЄС щодо постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро, - ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Ну і добре що Францію попустило...кацапи, стискайте булки!
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13.04.2023 16:54
+5
О, понеслись вже побєдоносні реляціі. Якщо подивитись на факти то пейзаж картини набуває жанру гротеск. На день війни по всьому фронту потрібно 9000 снарядів, тобто на місяць 270 000. Один снаряд 155-мм коштує 3300 євро. Тобто, ці рожеві європейські поні третину року сперечались що і як і викатили річну допомогу на 300 000 снарядів, тобто на місяць війни.
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13.04.2023 17:14
+4
Хорошего много не бывает. Как не бывает много дохлых рашоорков. Мало только у нас бывает с премиями военным, ну очень уж зеленая шобла жадная до денежного довольствия своих защитников. Мешают они, понимаете ли, Украину путлеру на блюдечке с зеленой каемочкой преподнести...
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13.04.2023 16:52
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ще одна пристойна новина..., тепер я боюсь, що їх занадто...
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13.04.2023 15:48 Відповісти
Хорошего много не бывает. Как не бывает много дохлых рашоорков. Мало только у нас бывает с премиями военным, ну очень уж зеленая шобла жадная до денежного довольствия своих защитников. Мешают они, понимаете ли, Украину путлеру на блюдечке с зеленой каемочкой преподнести...
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13.04.2023 16:52 Відповісти
Ну і добре що Францію попустило...кацапи, стискайте булки!
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13.04.2023 16:54 Відповісти
Не той тепер Париж, Сена річка не та. Французи більше не беруть Бастілію. Французи вишукують кому б вигідніше продатись.
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13.04.2023 20:18 Відповісти
О, понеслись вже побєдоносні реляціі. Якщо подивитись на факти то пейзаж картини набуває жанру гротеск. На день війни по всьому фронту потрібно 9000 снарядів, тобто на місяць 270 000. Один снаряд 155-мм коштує 3300 євро. Тобто, ці рожеві європейські поні третину року сперечались що і як і викатили річну допомогу на 300 000 снарядів, тобто на місяць війни.
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13.04.2023 17:14 Відповісти
Прот математики не попреш...
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13.04.2023 18:10 Відповісти
Виробляй сам і воюй. Тобі ніхто нічого не винен. Дають, а воно ще незадоволене
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13.04.2023 18:34 Відповісти
Нащо сам, держава бере і розміщює на заводах-виробниках в Германії, Польщі, Франції, Італії, Чехії, США замовлення на 3 млн. снарядів.
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13.04.2023 18:52 Відповісти
Не ссы кацапчег, на твоего папку хватит
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13.04.2023 18:53 Відповісти
Все так і це лише 155, а ще потрібні 152, 122 і 120а міна.

Взагалі не розумію про який контрнаступ всі говорять без створення резерву у мільйон одиниць важких боепрепасів.
Та ще до цього всі дались #обу із тими ф 16...літаки не виграють війну, арта Бог війни і саме важкі ********** мають бути пріоритетом
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13.04.2023 21:14 Відповісти
опять зрада?!
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13.04.2023 23:44 Відповісти
Що ж там такого дорогого в тих снарядах,що 30 кг металу і вибухівки коштують як 5 холодильників???
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14.04.2023 05:09 Відповісти
другий лярд, все таки "зажмурили" "жмурики гейропейські"
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13.04.2023 20:17 Відповісти
Велика подяка ЄС!
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13.04.2023 21:33 Відповісти
хоспадяя, сколько здесь придурков успело высраться на Францию! А люди всего-то и хотели, что б порядок был в гросбухах.
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13.04.2023 23:42 Відповісти
Знайдіть десь новину про Україну що її коментують французи, там 20 із 20 коментарів проти підтримки України. От і всьо..
Французам дуже не подобається що ми не бажаємо капітулювати перед рашкою
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14.04.2023 14:48 Відповісти
 
 