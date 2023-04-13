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Залужный встретился с французским генералом Бюркаром

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний,бюркар

Сегодня Украину впервые посетил начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел с ним переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Залужного.

Залужный отметил, что такой визит является четким сигналом поддержки украинской армии со стороны французских коллег в войне с Россией.

"С генералом Бюркаром провели содержательные переговоры. Ознакомил с ситуацией на фронте. Детально остановился на нуждах Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, противовоздушной обороне и истребителях F-16", - написал он.

Залужный отметил, что договорился с Бюркаром продолжать сотрудничество и поддерживать диалог в будущем.

Залужный добавил, что украинские военные готовы делиться опытом со своими партнерами по ведению полномасштабной войны в обмен на помощь.

"Благодарю генерала Бюркара и народа Франции за помощь. Ценю солидарность и поддержку", - добавил он.

Смотрите: Год назад Украина возобновила контроль над границей Сумской области. Оккупанты понесли ощутимые потери, - Залужный. ВИДЕО
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Топ комментарии
+13
Гарного Генерала видно по погляду - сильному та водночас хитрому.

Цим Командуючі схожі один на одного
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13.04.2023 17:21
+5
І це добре.
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13.04.2023 17:56
+2
Міг би ще попросити міни для мінометів і снаряди. Бо їх не вистачає в першу чергу. Шмигаль і рєзнік просять теж саме Ф-16, чого не дадуть.
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13.04.2023 17:23
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Гарного Генерала видно по погляду - сильному та водночас хитрому.

Цим Командуючі схожі один на одного
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13.04.2023 17:21 Ответить
Не сотвори себе кумира…как думаете Залужный знал о разминировании и сдаче левобережья?
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13.04.2023 18:05 Ответить
про розмінування то він напевне знав, але то не по його команді було зроблено, то наказ найвищого командування. здогадуєшся якого?
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13.04.2023 18:14 Ответить
Генштаб ВСУ прокомментировал слухи о "разминировании" перешейка из Крыма перед войной
"Что касается слухов о якобы "незаминировании" Чонгара, сообщаем. Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника.

міст був під контролем погранслужби, а не Генштабу ЗСУ
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13.04.2023 18:18 Ответить
Хорошо….тогда по другому еще более корректно задам Вам вопрос……Залужный задал хоть ОДИН вопрос ЗЕвласти по разминированию и сдаче левобережья в оккупацию рашистам….а может спросил за сдачу тысяч патриотов в плен на смерть и пытки? А может он подскажет как это рашисты СПОКОЙНО покинули Херсон….а потом за собой уже сами прибрали мосты….может он за лишения денежного пособия ВСУ сильно упирается…нет..покорно служит ЗЕпредателям и помалкивает. Были непонятки мелкие….но больше похоже на закидухи для народа.(
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13.04.2023 18:46 Ответить
на разі Залужний НЕ має ніяких питань задавати зевласті...

Його робота організовувати контрнаступ...поки зевласті цей кантрнаступ НЕ скомпрометували в марафонах та НЕ злили як вагнергейт...(оманські договоряки ще Ніхто не відміняв..)

а про розмінування Чонгару, здачу Маріка, вагнергейт, "кто стрілял в шифіра?", ванюшку баканаффа, клістрони, цивільні жертви...і т.д. хай запитають виборці України...

хай запитають виборці медведчуків, мазурашів, шуфричів, колі-катлєт, шаріїв, рабіновічів, навінскіх, бужанскіх, Баби юлі....
думай-ТЕ......
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13.04.2023 22:42 Ответить
Міг би ще попросити міни для мінометів і снаряди. Бо їх не вистачає в першу чергу. Шмигаль і рєзнік просять теж саме Ф-16, чого не дадуть.
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13.04.2023 17:23 Ответить
І це добре.
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13.04.2023 17:56 Ответить
Украину и французские миражи устроят)
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13.04.2023 19:14 Ответить
Класссссс!!!!!!главное забухайте побольше за павших!!!!!!и не забудь жабью ножку скуштувати!
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13.04.2023 19:29 Ответить
Ах да там ещё француженки классные для таких!!!ты главное Своих поддержи ночью!!!!заряжи побольше снарядов!!!
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13.04.2023 19:32 Ответить
 
 