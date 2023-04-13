Залужный встретился с французским генералом Бюркаром
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня Украину впервые посетил начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел с ним переговоры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Залужного.
Залужный отметил, что такой визит является четким сигналом поддержки украинской армии со стороны французских коллег в войне с Россией.
"С генералом Бюркаром провели содержательные переговоры. Ознакомил с ситуацией на фронте. Детально остановился на нуждах Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, противовоздушной обороне и истребителях F-16", - написал он.
Залужный отметил, что договорился с Бюркаром продолжать сотрудничество и поддерживать диалог в будущем.
Залужный добавил, что украинские военные готовы делиться опытом со своими партнерами по ведению полномасштабной войны в обмен на помощь.
"Благодарю генерала Бюркара и народа Франции за помощь. Ценю солидарность и поддержку", - добавил он.
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"Что касается слухов о якобы "незаминировании" Чонгара, сообщаем. Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника.
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а про розмінування Чонгару, здачу Маріка, вагнергейт, "кто стрілял в шифіра?", ванюшку баканаффа, клістрони, цивільні жертви...і т.д. хай запитають виборці України...
хай запитають виборці медведчуків, мазурашів, шуфричів, колі-катлєт, шаріїв, рабіновічів, навінскіх, бужанскіх, Баби юлі....
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