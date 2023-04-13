Залужний зустрівся з французьким генералом Бюркаром
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Сьогодні Україну вперше відвідав начальник Об’єднаного штабу Збройних сил Франції генерал Тьєрі Бюркар. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів із ним переговори.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Залужного.
Залужний наголосив, що такий візит є чітким сигналом підтримки української армії з боку французьких колег у війні з Росією.
"З генералом Бюркаром провели змістовні переговори. Ознайомив з ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребах України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, протиповітряній обороні та винищувачах F-16", - написав він.
Залужний зазначив, що домовився з Бюркаром продовжувати співпрацю та підтримувати діалог у майбутньому.
Залужний додав, що українські військові готові ділитися досвідом зі своїми партнерами щодо ведення повномасштабної війни в обмін на допомогу.
"Вдячний генералу Бюркару та народу Франції за допомогу. Ціную солідарність та підтримку", - додав він.
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Цим Командуючі схожі один на одного
"Что касается слухов о якобы "незаминировании" Чонгара, сообщаем. Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника.
міст був під контролем погранслужби, а не Генштабу ЗСУ
Його робота організовувати контрнаступ...поки зевласті цей кантрнаступ НЕ скомпрометували в марафонах та НЕ злили як вагнергейт...(оманські договоряки ще Ніхто не відміняв..)
а про розмінування Чонгару, здачу Маріка, вагнергейт, "кто стрілял в шифіра?", ванюшку баканаффа, клістрони, цивільні жертви...і т.д. хай запитають виборці України...
хай запитають виборці медведчуків, мазурашів, шуфричів, колі-катлєт, шаріїв, рабіновічів, навінскіх, бужанскіх, Баби юлі....
думай-ТЕ......