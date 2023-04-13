Залужний зустрівся з французьким генералом Бюркаром

Сьогодні Україну вперше відвідав начальник Об’єднаного штабу Збройних сил Франції генерал Тьєрі Бюркар. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів із ним переговори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Залужного.

Залужний наголосив, що такий візит є чітким сигналом підтримки української армії з боку французьких колег у війні з Росією.

"З генералом Бюркаром провели змістовні переговори. Ознайомив з ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребах України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, протиповітряній обороні та винищувачах F-16", - написав він.

Залужний зазначив, що домовився з Бюркаром продовжувати співпрацю та підтримувати діалог у майбутньому.

Залужний додав, що українські військові готові ділитися досвідом зі своїми партнерами щодо ведення повномасштабної війни в обмін на допомогу.

"Вдячний генералу Бюркару та народу Франції за допомогу. Ціную солідарність та підтримку", - додав він.

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