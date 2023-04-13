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Залужний зустрівся з французьким генералом Бюркаром

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний,бюркар

Сьогодні Україну вперше відвідав начальник Об’єднаного штабу Збройних сил Франції генерал Тьєрі Бюркар. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів із ним переговори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Залужного

Залужний наголосив, що такий візит є чітким сигналом підтримки української армії з боку французьких колег у війні з Росією.

"З генералом Бюркаром провели змістовні переговори. Ознайомив з ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребах України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, протиповітряній обороні та винищувачах F-16", - написав він.

Залужний зазначив, що домовився з Бюркаром продовжувати співпрацю та підтримувати діалог у майбутньому.

Залужний додав, що українські військові готові ділитися досвідом зі своїми партнерами щодо ведення повномасштабної війни в обмін на допомогу.

"Вдячний генералу Бюркару та народу Франції за допомогу. Ціную солідарність та підтримку", - додав він.

Читайте: Ситуація складна, але контрольована, - Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті
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Топ коментарі
+13
Гарного Генерала видно по погляду - сильному та водночас хитрому.

Цим Командуючі схожі один на одного
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13.04.2023 17:21
+5
І це добре.
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13.04.2023 17:56
+2
Міг би ще попросити міни для мінометів і снаряди. Бо їх не вистачає в першу чергу. Шмигаль і рєзнік просять теж саме Ф-16, чого не дадуть.
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13.04.2023 17:23
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Гарного Генерала видно по погляду - сильному та водночас хитрому.

Цим Командуючі схожі один на одного
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13.04.2023 17:21 Відповісти
Не сотвори себе кумира…как думаете Залужный знал о разминировании и сдаче левобережья?
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13.04.2023 18:05 Відповісти
про розмінування то він напевне знав, але то не по його команді було зроблено, то наказ найвищого командування. здогадуєшся якого?
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13.04.2023 18:14 Відповісти
Генштаб ВСУ прокомментировал слухи о "разминировании" перешейка из Крыма перед войной
"Что касается слухов о якобы "незаминировании" Чонгара, сообщаем. Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника.

міст був під контролем погранслужби, а не Генштабу ЗСУ
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13.04.2023 18:18 Відповісти
Хорошо….тогда по другому еще более корректно задам Вам вопрос……Залужный задал хоть ОДИН вопрос ЗЕвласти по разминированию и сдаче левобережья в оккупацию рашистам….а может спросил за сдачу тысяч патриотов в плен на смерть и пытки? А может он подскажет как это рашисты СПОКОЙНО покинули Херсон….а потом за собой уже сами прибрали мосты….может он за лишения денежного пособия ВСУ сильно упирается…нет..покорно служит ЗЕпредателям и помалкивает. Были непонятки мелкие….но больше похоже на закидухи для народа.(
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13.04.2023 18:46 Відповісти
на разі Залужний НЕ має ніяких питань задавати зевласті...

Його робота організовувати контрнаступ...поки зевласті цей кантрнаступ НЕ скомпрометували в марафонах та НЕ злили як вагнергейт...(оманські договоряки ще Ніхто не відміняв..)

а про розмінування Чонгару, здачу Маріка, вагнергейт, "кто стрілял в шифіра?", ванюшку баканаффа, клістрони, цивільні жертви...і т.д. хай запитають виборці України...

хай запитають виборці медведчуків, мазурашів, шуфричів, колі-катлєт, шаріїв, рабіновічів, навінскіх, бужанскіх, Баби юлі....
думай-ТЕ......
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13.04.2023 22:42 Відповісти
Міг би ще попросити міни для мінометів і снаряди. Бо їх не вистачає в першу чергу. Шмигаль і рєзнік просять теж саме Ф-16, чого не дадуть.
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13.04.2023 17:23 Відповісти
І це добре.
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13.04.2023 17:56 Відповісти
Украину и французские миражи устроят)
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13.04.2023 19:14 Відповісти
Класссссс!!!!!!главное забухайте побольше за павших!!!!!!и не забудь жабью ножку скуштувати!
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13.04.2023 19:29 Відповісти
Ах да там ещё француженки классные для таких!!!ты главное Своих поддержи ночью!!!!заряжи побольше снарядов!!!
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13.04.2023 19:32 Відповісти
 
 