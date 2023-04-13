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Xiaomi (6) НАПК (1165)

НАПК внесло Xiaomi в список международных спонсоров войны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

xiaomi

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло китайскую компанию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны. Компания Xiaomi продолжает свою работу в России, несмотря на ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Причиной внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что компания не просто продолжила свою работу в России после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в России", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что с 2018 года и по сей день Xiaomi занимает первое место по продажам в интернет-магазинах России, а также имеет обширную сеть официальных авторизованных розничных магазинов Mi Store по всей РФ.

"Пока россияне бомбили мирные украинские города, Xiaomi успела увеличить поставки в РФ на 39% в третьем квартале 2022 года по сравнению с предыдущим", - отмечается в сообщении.

Напомним, что НАПК уже внесло 21 компанию в перечень международных спонсоров войны. Все включенные в список компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Читайте также: НАПК внесло компанию METRO в перечень международных спонсоров войны
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Топ комментарии
+18
У боневтіка квартира в Криму,за яку сплачує комунальні до бюджету паРаші,ілі єта другоє?
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13.04.2023 18:47
+9
краще весь китай внесить...
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13.04.2023 18:46
+8
Так і свати - єто другое..все до офшорів))
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13.04.2023 19:04
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Наразі НАЗК - національне агентство зелених клоунів
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13.04.2023 23:46 Ответить
Всі китайські ьбренди телефонів, продаються на москальщині. Все обладнання, яке використовують наші інтернет провайдери, продається на москальщині. Мавіки також на москальщині є. То що тоді заборонити все?
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14.04.2023 00:43 Ответить
Motorola G-22.

169 Euro shelf price.

139 Euro as special offer.

Motorola once had manufacturing in Flensburg.
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14.04.2023 05:03 Ответить
ясно. Телефонного разговора Си и Зе не будет, видать.
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14.04.2023 10:22 Ответить
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