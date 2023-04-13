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Xiaomi (6) НАЗК (1169)

НАЗК внесло Xiaomi до списку міжнародних спонсорів війни

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

xiaomi

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську компанію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія Xiaomi продовжує свою роботу у Росії, незважаючи на її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Причиною внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що компанія не просто продовжила свою роботу в рф після повномасштабного вторгнення, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів в росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що з 2018 року й до сьогодні Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій РФ.

"Поки росіяни бомбили мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити поставки в рф на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім", - наголошується в повідомленні. 

Нагадаємо, що НАЗК вже внесло 21 компанію до переліку міжнародних спонсорів війни. Усі включені до переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До списку спонсорів війни вже внесли 24 тисячі осіб, - НАЗК
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Топ коментарі
+18
У боневтіка квартира в Криму,за яку сплачує комунальні до бюджету паРаші,ілі єта другоє?
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13.04.2023 18:47
+9
краще весь китай внесить...
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13.04.2023 18:46
+8
Так і свати - єто другое..все до офшорів))
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13.04.2023 19:04
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Наразі НАЗК - національне агентство зелених клоунів
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13.04.2023 23:46 Відповісти
Всі китайські ьбренди телефонів, продаються на москальщині. Все обладнання, яке використовують наші інтернет провайдери, продається на москальщині. Мавіки також на москальщині є. То що тоді заборонити все?
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14.04.2023 00:43 Відповісти
Motorola G-22.

169 Euro shelf price.

139 Euro as special offer.

Motorola once had manufacturing in Flensburg.
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14.04.2023 05:03 Відповісти
ясно. Телефонного разговора Си и Зе не будет, видать.
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14.04.2023 10:22 Відповісти
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