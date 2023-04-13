НАЗК внесло Xiaomi до списку міжнародних спонсорів війни
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Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську компанію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія Xiaomi продовжує свою роботу у Росії, незважаючи на її вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Причиною внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що компанія не просто продовжила свою роботу в рф після повномасштабного вторгнення, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів в росії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що з 2018 року й до сьогодні Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій РФ.
"Поки росіяни бомбили мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити поставки в рф на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, що НАЗК вже внесло 21 компанію до переліку міжнародних спонсорів війни. Усі включені до переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.
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