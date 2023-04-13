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Зеленский (16568) ОПК (67)

Годовщина потопления крейсера "Москва": Зеленский учредил в Украине день ОПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский учредил в Украине День работника оборонно-промышленного комплекса, который будет отмечаться ежегодно 13 апреля, и вручил государственные награды представителям отечественного ОПК.

Глава государства подписал указ об установлении 13 апреля профессионального дня работников ОПК, чтобы отметить важное значение оборонно-промышленного комплекса для обеспечения национальной безопасности и защиты государственного суверенитета, значительный вклад работников оборонно-промышленного комплекса в укрепление обороноспособности Украины, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ .

Как отметил Владимир Зеленский, именно в этот день год назад крылатыми противокорабельными ракетами "Нептун" украинского производства был поражен и потоплен флагман Черноморского флота РФ - ракетный крейсер "Москва".

"Сегодня у нас – выдающийся день, когда мы вспоминаем историческое событие для нашего государства, когда чествуем всех, кто обеспечивает саму возможность таких исторических событий для нашей независимости, для нашей Украины, для всего нашего украинского народа", – сказал президент.

По словам Главы государства, ракета украинского производства помогла навести порядок в украинской акватории Черного моря. Это было первое применение "Нептуна" в боевых условиях, и оно стало историческим.

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Владимир Зеленский акцентировал, что сейчас есть много успешных примеров применения отечественного оружия, техники и снарядов – всего того, что производится в Украине или совместно с нашим государством.

"Мы должны знать свою силу, уважать свой потенциал и всех, кто это ежедневно обеспечивает", – подчеркнул президент.

Он отметил, что имеет честь приветствовать сегодня всех, кто работает в украинском ОПК, модернизирует, ремонтирует, проектирует и строит украинскую силу.

"То, что Украина выстояла, что может бороться и освобождать свою землю благодаря нашим Вооруженным Силам и вашей большой работе – это луч для нашего победного будущего. Я в это очень верю, и все мы очень верим. Все ради этого живем, боремся, работаем. Во многом все это базируется на нашей уверенности в ваших умениях и талантах, уме и стратегическом мышлении всех, кто эффективно работает в украинском ОПК и способен его развивать. А также – на настоящем героизме тех, кто, несмотря на все угрозы, ремонтирует ежедневно нашу технику – ремонтирует не только в тылу, ремонтирует повсюду, где это нужно, в очень опасных местах на передовой, кто оберегает и развивает наши производства и дает Украине оружие", – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что наша страна должна развивать и наращивать производство отечественного вооружения, ракет, снарядов, техники, двигателей. По его словам, Украинское государство уже начало производить артиллерию, орудия, снаряды, развивает новые технологии в направлении производства БПЛА и морских дронов.

"Украинский оборонно-промышленный комплекс может стать и, уверен, станет одной из ключевых отраслей нашей экономики, как это и должно было быть со времени обретения нашей независимости. Мы будем видеть соответствующие увеличения объемов государственного заказа", – заявил президент.

Амбициозной целью Глава государства назвал достижение способности Украины обороняться, а после победы над врагом – экспортировать вооружение.

"Обязательно после нашей победы мы будем помогать другим. Это наша амбициозная цель. Но мы уже доказали за время этой войны, что можем достичь любой амбициозной цели. Украина будет всегда сотрудничать в вопросах обороны с сильнейшими государствами и компаниями мира. И сделаем все, чтобы интерес мира к сотрудничеству с Украиной в ОПК всегда был на соответствующем, высоком уровне", – подчеркнул он.

Владимир Зеленский констатировал: потенциал крепкого государства базируется на людях, способных строить ракеты, технику, линии по производству боеприпасов, которые могут делать оборону технологичной, анализируют развитие военной науки и глобальную конкуренцию оборонно-промышленных комплексов.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех героев, погибших, работая на Украину и обеспечивая ее оборону.

Президент вручил высокие государственные награды работникам ОПК. В частности, были вручены: орден Богдана Хмельницкого III степени, ордена "За заслуги" II и III степеней, ордена Данила Галицкого и орден княгини Ольги III степени, медали "За труд и доблесть".

Кроме того, под председательством Владимира Зеленского прошло совещание с руководителями центральных органов исполнительной власти, предприятий оборонно-промышленного комплекса, на котором обсуждалась стратегия развития отечественного ОПК.

Генеральный директор ГП КБ "Луч" Олег Коростелев поблагодарил Президента за то, что ОПК Украины был поднят на высокий уровень.

"Вы это сделали не во время полномасштабной войны, а гораздо раньше. Благодаря вам и вашему указу был поставлен на вооружение комплекс "Нептун". Тогда же вы настояли – я помню то совещание – на финансировании этого комплекса и неоднократно это отмечали", – сказал он, обращаясь к главе государства.
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Топ комментарии
+25
Вова, совкодрочер грёбаный, иди вслед за русским военным кораблём со своими совкодрочерными замашками и праздниками.
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13.04.2023 19:18
+21
Коли буде день хабарника? День казнокрада?
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13.04.2023 19:17
+20
А він нічого і не топив.

І взагалі навіть потоплення "Москви", то не завдяки, а всупереч всій діяльності ЗЄ 2019-2022 по знищенню ракетної програми України.
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13.04.2023 19:29
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...Напрасно старушка, ждет сына домой...
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13.04.2023 19:16 Ответить
Коли буде день хабарника? День казнокрада?
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13.04.2023 19:17 Ответить
А он у него ежедневный.
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13.04.2023 19:20 Ответить
чого там хабарника? День Розмінування, День Шашличків
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13.04.2023 20:13 Ответить
День хабарника, день казнокрада, день мародьора, день зрадника має бути 21 квітня. Бо саме в цей день це опудало і обрали преZoм.
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13.04.2023 21:05 Ответить
Краще б ще щось потопив чи підірвав..медальки закінчаться скоро
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13.04.2023 19:18 Ответить
А він нічого і не топив.

І взагалі навіть потоплення "Москви", то не завдяки, а всупереч всій діяльності ЗЄ 2019-2022 по знищенню ракетної програми України.
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13.04.2023 19:29 Ответить
Вова, совкодрочер грёбаный, иди вслед за русским военным кораблём со своими совкодрочерными замашками и праздниками.
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13.04.2023 19:18 Ответить
день шашлика? день резнікова-яйцекрада
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13.04.2023 19:20 Ответить
Ну просила зелених, які знищили Нептун, Стугни, Богдани просто помовчати і не зараховувати собі досягнення інших.
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13.04.2023 19:20 Ответить
Ватний клоун, який фактично знищив нашу оборонну промисловість (ОПК), тепер призначає день для працівника ОПК. Більшого цинізму та підлості годі й уявити. Хоча іншого очікувати від про-москальських імітаторів-маніпуляторів з ОПи не доводиться.
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13.04.2023 19:58 Ответить
радянський мультик про Нептун и фашистський есминец с буквой Z (фрагмент) https://www.youtube.com/watch?v=8jPopDDiSkU
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13.04.2023 19:23 Ответить
вручив державні нагороди представникам вітчизняного ОПК

Певен, працівникам, подібним до ось цих:
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13.04.2023 19:23 Ответить
день обкраденого ними ВПК...все по Оруелу
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13.04.2023 19:23 Ответить
А ''приставка вперше'' де?
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13.04.2023 19:26 Ответить
Нажаль, тільки одна "масква"! А мало би бути набагато більше!
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13.04.2023 19:30 Ответить
Взагаліто 18 кораблів потопили
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13.04.2023 20:04 Ответить
започаткувалець шапiто хоче "отпєтлять" од вiдповiдальностi. замилює нарiду очi. "show must go on"(c)
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13.04.2023 19:30 Ответить
Чувак,
- що знищив ракетну програму України,
- три роки поспіль провалював оборонзамовлення,
- залишив країну перед вторгненням без жодного нового снаряду, шолома та бронежилета,
започаткував день ВПК...
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13.04.2023 19:32 Ответить
Він забембав піаритись на тому до чого він не тільки не має жодного стосунку, а навпаки те що він планомірно знищував. Вдуматись тільки, керівництво виробників стугн, вільхи-м, буквально таємно виготовляли ракети і ховали їх, аби на початку наступу було б хоч щось чим можна вшкварити по москалю. А потім одного із керівників за це почали кошмарити.

Доречі. Наразі є можливість виготовляти до 1 тис. шт. ракет для стугни в місяц, але цих ракет майже немає, і в закупках їх немає.. Корнети є, котрі ще тре шукати на складах союзників, а стугни немає.

Як ми хочемо перемагати, не знаю..
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13.04.2023 19:33 Ответить
Ура таварисчи
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13.04.2023 19:34 Ответить
День бездарного просрания огромного куска Приазовья и Левобережья Зеля отмечать не хотел?
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13.04.2023 19:41 Ответить
А, коростильов, виявляється ще той п.арас!((
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13.04.2023 19:41 Ответить
Так що, справи проти тих, хто врятував ракетні комплекси в перші години вторгнення вже закриті?
А справи проти тих, хто згорнув ракетні програми, розробку та виготовлення новітньої зброї вже відкрили?

Цинічне, брехливе НІЩО!
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13.04.2023 19:43 Ответить
Цинічна сволота яка згорнула ракетну програму і ОПК тепер святкує....
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13.04.2023 19:44 Ответить
""Ви це зробили не під час повномасштабної війни, а набагато раніше. Завдяки вам і вашому указу було поставлено на озброєння комплекс "Нептун". Тоді ж ви наполягли - я пам'ятаю ту нараду - на фінансуванні цього комплексу й неодноразово на цьому наголошували"
Ого... Дорогой и любимый Никита Сергеевич, тьху ты, Владимир Александрович, не хватает... Еще немного и мы узнаем, что без мудрого руководства Зе у нас бы и армии не было бы) "Барыга" ее развалил, а мудрый Зе восстановил...
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13.04.2023 19:46 Ответить
ЗЕ-мраодер осідлав свого улюбленого коника - замість розвивати ОПК та робити власну зброю, він краще буде довго та квітчасто трендіти про ОПК, бо імітатори та маніпулятори з ОП вже давно зрозуміли, що можна геть нічого не робити, проте цілодобово розповідати по "марафону" що ти щось таки робиш і для невибагливого інфантильного піпла цього абсолютно достатньо. ЗЕлені "продавці воздуха" за всю їхню каденцію вже влаштували "мудрому наріду" і "канєц епохі бєднасті" і "каждий учітєль будєт жить, как презідєнт, а презідєнт, как учітєль" і "мілліарддерев" і "університет майбутнього" і "барьбу с агігархамі" і "вайни нє будєт, а будут шашличкі"... В ОП лапши ще дуже багато, особливо, коли євуха, на які її можна вішати в турборежимі, цілодобово ...
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13.04.2023 19:47 Ответить
От сучище!!! Три роки то ОПК вбивало, довело країну до війни без ракет, гаубиць, ***********... Здало майже третину країни оркам..., а тепер воно свята встановлює? Реально, цинізму зеленої мерзоти немає меж...
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13.04.2023 19:59 Ответить
Встановлює святкові дні, нагороджує міста героями, гундосить кожного дня гундосики... Хто це такий, відгадаєте?
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13.04.2023 20:04 Ответить
Вова, «Нептуни», виробництво яких ти успішно зарубав, будуть тобі щодня снитись в тюрмі….
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13.04.2023 20:20 Ответить
Хе-хе. Натуралістично Цензура може зарубати
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13.04.2023 20:48 Ответить
Це той, що за три роки президентства ЖОДНОЇ КОПІЙКИ НЕ ДАВ на ОПК!
Заводи зачинялися, фахівці звільнялися, контракти відмінялися...
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13.04.2023 21:01 Ответить
День потопления крейсера Москва станет национальным праздником на всё время диктатуры Зеленского. Потому что других досижений просто нет и не будет.
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13.04.2023 21:10 Ответить
вкрай негативно ставлюся до придумування все нових та нових свят.

президенти зі своїм піяром приходять та відходять а нам з усим оцим хаосом жити.
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13.04.2023 22:14 Ответить
правильно, треба більше таких дат,
щоб надовго запамяталось
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13.04.2023 23:01 Ответить
А мені подобається
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14.07.2023 11:57 Ответить
 
 