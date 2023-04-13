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Зеленський (17470) ОПК (68)

Річниця потоплення крейсера "Москва": Зеленський започаткував в Україні день ОПК

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський започаткував в Україні День працівника оборонно-промислового комплексу, який відзначатиметься щороку 13 квітня, та вручив державні нагороди представникам вітчизняного ОПК.

Глава держави підписав указ про встановлення 13 квітня професійного дня працівників ОПК, щоб відзначити важливе значення оборонно-промислового комплексу для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету, значний внесок працівників оборонно-промислового комплексу у зміцнення обороноздатності України, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

Як наголосив Володимир Зеленський, саме цього дня рік тому крилатими протикорабельними ракетами "Нептун" українського виробництва було уражено й потоплено флагман Чорноморського флоту РФ – ракетний крейсер "Москва".

"Сьогодні в нас – визначний день, коли ми згадуємо історичну подію для нашої держави, коли вшановуємо всіх, хто забезпечує саму можливість таких історичних подій для нашої незалежності, для нашої України, для всього нашого українського народу", – сказав Президент.

За словами Глави держави, ракета українського виробництва допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря. Це було перше застосування "Нептуна" у бойових умовах, і воно стало історичним.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Історичний пуск двох ракет Нептун, які потопили російський крейсер "Москва". ВIДЕО

Володимир Зеленський акцентував, що нині є багато успішних прикладів застосування вітчизняної зброї, техніки й снарядів – усього того, що виробляється в Україні або спільно з нашою державою.

"Маємо знати свою силу, шанувати свій потенціал і всіх, хто це щоденно забезпечує", – наголосив Президент.

Він зазначив, що має честь вітати сьогодні всіх, хто працює в українському ОПК, модернізує, ремонтує, проектує й будує українську силу.

"Те, що Україна вистояла, що може боротися й звільняти свою землю завдяки нашим Збройним Силам і завдяки вашій великій роботі – це промінь для нашого переможного майбутнього. Я в це дуже вірю, і всі ми дуже віримо. Всі заради цього живемо, боремося, працюємо. Багато в чому все це базується на нашій впевненості у ваших уміннях і талантах, розумі й стратегічному мисленні всіх, хто ефективно працює в українському ОПК і здатний його розвивати. А також – на справжньому героїзмі тих, хто попри всі загрози ремонтує щоденно нашу техніку – ремонтує не тільки в тилу, ремонтує всюди, де це потрібно, в дуже небезпечних місцях на передовій, хто оберігає й розвиває наші виробництва та дає Україні зброю", – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що наша країна має розвивати й нарощувати виробництво вітчизняного озброєння, ракет, снарядів, техніки, двигунів тощо. За його словами, Українська держава вже почала виробляти артилерію, гармати, снаряди, розвиває нові технології в напрямку виробництва БПЛА та морських дронів.

"Український оборонно-промисловий комплекс може стати і, впевнений, стане однією з ключових галузей нашої економіки, як це й мало б бути від часу здобуття нашої незалежності. Ми бачитимемо відповідні збільшення обсягів державного замовлення", – заявив Президент.

Амбітною метою Глава держави назвав досягнення спроможності України оборонятися, а після перемоги над ворогом – експортувати озброєння.

"Обов’язково після нашої перемоги ми будемо допомагати іншим. Це наша амбітна мета. Але ми вже довели за час цієї війни, що можемо досягти будь-якої амбітної мети. Україна завжди співпрацюватиме в питаннях оборони із найсильнішими державами й компаніями світу. І зробимо все, щоб зацікавленість світу у співпраці з Україною в ОПК завжди була на відповідному, високому рівні", – наголосив він.

Володимир Зеленський констатував: потенціал міцної держави базується на людях, здатних будувати ракети, техніку, лінії з виробництва боєприпасів, які можуть робити оборону технологічною, аналізують розвиток військової науки й глобальну конкуренцію оборонно-промислових комплексів.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх героїв, людей, які загинули, працюючи на Україну й забезпечуючи її оборону.

Президент вручив високі державні нагороди працівникам ОПК. Зокрема, було вручено: орден Богдана Хмельницького III ступеня, ордени "За заслуги" II і III ступенів, ордени Данила Галицького та орден княгині Ольги III ступеня, медалі "За працю і звитягу".

Крім того, під головуванням Володимира Зеленського відбулася нарада з керівниками центральних органів виконавчої влади, підприємств оборонно-промислового комплексу, на якій обговорювалася стратегія розвитку вітчизняного ОПК.

Генеральний директор ДП КБ "Луч" Олег Коростельов подякував Президентові за те, що ОПК України було піднято на високий рівень.

"Ви це зробили не під час повномасштабної війни, а набагато раніше. Завдяки вам і вашому указу було поставлено на озброєння комплекс "Нептун". Тоді ж ви наполягли – я пам’ятаю ту нараду – на фінансуванні цього комплексу й неодноразово на цьому наголошували", – сказав він, звертаючись до Глави держави.
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Топ коментарі
+25
Вова, совкодрочер грёбаный, иди вслед за русским военным кораблём со своими совкодрочерными замашками и праздниками.
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13.04.2023 19:18
+21
Коли буде день хабарника? День казнокрада?
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13.04.2023 19:17
+20
А він нічого і не топив.

І взагалі навіть потоплення "Москви", то не завдяки, а всупереч всій діяльності ЗЄ 2019-2022 по знищенню ракетної програми України.
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13.04.2023 19:29
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...Напрасно старушка, ждет сына домой...
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13.04.2023 19:16 Відповісти
Коли буде день хабарника? День казнокрада?
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13.04.2023 19:17 Відповісти
А он у него ежедневный.
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13.04.2023 19:20 Відповісти
чого там хабарника? День Розмінування, День Шашличків
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13.04.2023 20:13 Відповісти
День хабарника, день казнокрада, день мародьора, день зрадника має бути 21 квітня. Бо саме в цей день це опудало і обрали преZoм.
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13.04.2023 21:05 Відповісти
Краще б ще щось потопив чи підірвав..медальки закінчаться скоро
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13.04.2023 19:18 Відповісти
А він нічого і не топив.

І взагалі навіть потоплення "Москви", то не завдяки, а всупереч всій діяльності ЗЄ 2019-2022 по знищенню ракетної програми України.
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13.04.2023 19:29 Відповісти
Вова, совкодрочер грёбаный, иди вслед за русским военным кораблём со своими совкодрочерными замашками и праздниками.
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13.04.2023 19:18 Відповісти
день шашлика? день резнікова-яйцекрада
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13.04.2023 19:20 Відповісти
Ну просила зелених, які знищили Нептун, Стугни, Богдани просто помовчати і не зараховувати собі досягнення інших.
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13.04.2023 19:20 Відповісти
Ватний клоун, який фактично знищив нашу оборонну промисловість (ОПК), тепер призначає день для працівника ОПК. Більшого цинізму та підлості годі й уявити. Хоча іншого очікувати від про-москальських імітаторів-маніпуляторів з ОПи не доводиться.
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13.04.2023 19:58 Відповісти
радянський мультик про Нептун и фашистський есминец с буквой Z (фрагмент) https://www.youtube.com/watch?v=8jPopDDiSkU
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13.04.2023 19:23 Відповісти
вручив державні нагороди представникам вітчизняного ОПК

Певен, працівникам, подібним до ось цих:
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13.04.2023 19:23 Відповісти
день обкраденого ними ВПК...все по Оруелу
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13.04.2023 19:23 Відповісти
А ''приставка вперше'' де?
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13.04.2023 19:26 Відповісти
Нажаль, тільки одна "масква"! А мало би бути набагато більше!
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13.04.2023 19:30 Відповісти
Взагаліто 18 кораблів потопили
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13.04.2023 20:04 Відповісти
започаткувалець шапiто хоче "отпєтлять" од вiдповiдальностi. замилює нарiду очi. "show must go on"(c)
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13.04.2023 19:30 Відповісти
Чувак,
- що знищив ракетну програму України,
- три роки поспіль провалював оборонзамовлення,
- залишив країну перед вторгненням без жодного нового снаряду, шолома та бронежилета,
започаткував день ВПК...
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13.04.2023 19:32 Відповісти
Він забембав піаритись на тому до чого він не тільки не має жодного стосунку, а навпаки те що він планомірно знищував. Вдуматись тільки, керівництво виробників стугн, вільхи-м, буквально таємно виготовляли ракети і ховали їх, аби на початку наступу було б хоч щось чим можна вшкварити по москалю. А потім одного із керівників за це почали кошмарити.

Доречі. Наразі є можливість виготовляти до 1 тис. шт. ракет для стугни в місяц, але цих ракет майже немає, і в закупках їх немає.. Корнети є, котрі ще тре шукати на складах союзників, а стугни немає.

Як ми хочемо перемагати, не знаю..
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13.04.2023 19:33 Відповісти
Ура таварисчи
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13.04.2023 19:34 Відповісти
День бездарного просрания огромного куска Приазовья и Левобережья Зеля отмечать не хотел?
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13.04.2023 19:41 Відповісти
А, коростильов, виявляється ще той п.арас!((
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13.04.2023 19:41 Відповісти
Так що, справи проти тих, хто врятував ракетні комплекси в перші години вторгнення вже закриті?
А справи проти тих, хто згорнув ракетні програми, розробку та виготовлення новітньої зброї вже відкрили?

Цинічне, брехливе НІЩО!
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13.04.2023 19:43 Відповісти
Цинічна сволота яка згорнула ракетну програму і ОПК тепер святкує....
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13.04.2023 19:44 Відповісти
""Ви це зробили не під час повномасштабної війни, а набагато раніше. Завдяки вам і вашому указу було поставлено на озброєння комплекс "Нептун". Тоді ж ви наполягли - я пам'ятаю ту нараду - на фінансуванні цього комплексу й неодноразово на цьому наголошували"
Ого... Дорогой и любимый Никита Сергеевич, тьху ты, Владимир Александрович, не хватает... Еще немного и мы узнаем, что без мудрого руководства Зе у нас бы и армии не было бы) "Барыга" ее развалил, а мудрый Зе восстановил...
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13.04.2023 19:46 Відповісти
ЗЕ-мраодер осідлав свого улюбленого коника - замість розвивати ОПК та робити власну зброю, він краще буде довго та квітчасто трендіти про ОПК, бо імітатори та маніпулятори з ОП вже давно зрозуміли, що можна геть нічого не робити, проте цілодобово розповідати по "марафону" що ти щось таки робиш і для невибагливого інфантильного піпла цього абсолютно достатньо. ЗЕлені "продавці воздуха" за всю їхню каденцію вже влаштували "мудрому наріду" і "канєц епохі бєднасті" і "каждий учітєль будєт жить, как презідєнт, а презідєнт, как учітєль" і "мілліарддерев" і "університет майбутнього" і "барьбу с агігархамі" і "вайни нє будєт, а будут шашличкі"... В ОП лапши ще дуже багато, особливо, коли євуха, на які її можна вішати в турборежимі, цілодобово ...
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13.04.2023 19:47 Відповісти
От сучище!!! Три роки то ОПК вбивало, довело країну до війни без ракет, гаубиць, ***********... Здало майже третину країни оркам..., а тепер воно свята встановлює? Реально, цинізму зеленої мерзоти немає меж...
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13.04.2023 19:59 Відповісти
Встановлює святкові дні, нагороджує міста героями, гундосить кожного дня гундосики... Хто це такий, відгадаєте?
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13.04.2023 20:04 Відповісти
Вова, «Нептуни», виробництво яких ти успішно зарубав, будуть тобі щодня снитись в тюрмі….
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13.04.2023 20:20 Відповісти
Хе-хе. Натуралістично Цензура може зарубати
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13.04.2023 20:48 Відповісти
Це той, що за три роки президентства ЖОДНОЇ КОПІЙКИ НЕ ДАВ на ОПК!
Заводи зачинялися, фахівці звільнялися, контракти відмінялися...
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13.04.2023 21:01 Відповісти
День потопления крейсера Москва станет национальным праздником на всё время диктатуры Зеленского. Потому что других досижений просто нет и не будет.
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13.04.2023 21:10 Відповісти
вкрай негативно ставлюся до придумування все нових та нових свят.

президенти зі своїм піяром приходять та відходять а нам з усим оцим хаосом жити.
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13.04.2023 22:14 Відповісти
правильно, треба більше таких дат,
щоб надовго запамяталось
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13.04.2023 23:01 Відповісти
А мені подобається
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14.07.2023 11:57 Відповісти
 
 