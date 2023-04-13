Лисовой о зарплатах педагогов: Понимание этой проблемы есть. Цель поставлена

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой прокомментировал низкие зарплаты украинских педагогов: понимание этой проблемы есть.

Он рассказал о планах повышения выплат в эфире "Сніданку з 1+1" – в ответ на ремарку ведущей о том, что в среднем воспитатель дошкольников получает 5 тысяч гривен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Я не знаю, имею ли я право говорить как министр образования, но как гражданин я скажу, что это конечно унижение… Если мы хотим воспитывать достойного гражданина, мы должны сделать так, чтобы педагог, который его воспитывает, тоже чувствовал себя достойным человеком. Поэтому оплата труда очень важна", – сказал Оксен.

Лисовой говорит, что на всех политических уровнях есть "понимание этой проблемы", а модель оплаты труда и решение этой проблемы – в работе.

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"Как мы будем это делать – пользоваться ли мы будем тарифной сеткой, будем ли выходить из нее, этими деталями я уже не буду загружать зрителя. Но есть цель, она поставлена", – отметил министр образования.

Речь идет о повышении зарплат для всех педагогов: дошкольных, внешкольных, учителей, преподавателей высшего образования, профессионально-технического образования и профессионального колледжа. Повышение должно быть системным, говорит Лисовой.

"Другой вопрос, какой принцип будет этого повышения, какая приоритетность, кому в первую очередь или всем вместе. Это уже пути – и эти пути сейчас активно прорабатываются на всех уровнях. Поэтому это точно в приоритете", – добавил министр.