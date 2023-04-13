Лисовой о зарплатах педагогов: Понимание этой проблемы есть. Цель поставлена
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой прокомментировал низкие зарплаты украинских педагогов: понимание этой проблемы есть.
Он рассказал о планах повышения выплат в эфире "Сніданку з 1+1" – в ответ на ремарку ведущей о том, что в среднем воспитатель дошкольников получает 5 тысяч гривен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Я не знаю, имею ли я право говорить как министр образования, но как гражданин я скажу, что это конечно унижение… Если мы хотим воспитывать достойного гражданина, мы должны сделать так, чтобы педагог, который его воспитывает, тоже чувствовал себя достойным человеком. Поэтому оплата труда очень важна", – сказал Оксен.
Лисовой говорит, что на всех политических уровнях есть "понимание этой проблемы", а модель оплаты труда и решение этой проблемы – в работе.
"Как мы будем это делать – пользоваться ли мы будем тарифной сеткой, будем ли выходить из нее, этими деталями я уже не буду загружать зрителя. Но есть цель, она поставлена", – отметил министр образования.
Речь идет о повышении зарплат для всех педагогов: дошкольных, внешкольных, учителей, преподавателей высшего образования, профессионально-технического образования и профессионального колледжа. Повышение должно быть системным, говорит Лисовой.
"Другой вопрос, какой принцип будет этого повышения, какая приоритетность, кому в первую очередь или всем вместе. Это уже пути – и эти пути сейчас активно прорабатываются на всех уровнях. Поэтому это точно в приоритете", – добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
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73 коровы - стих родился новый, как стакан парного молока!
(От вдохновенного Рифмоплета)
Суцільні заробітчани.
Не виховають свідомого громадянина ні за 4000 ,ні за 40 тисяч.
страну великой, одним из пунктов назвала - сделайте три профессии самыми
высокооплачиваемыми и уважаемыми - это военные, учителя и врачи !!
Что вы постоянно пытаетесь изобретать велосипед, за вас всё уже давно придумали, но вы даже не
в состоянии этого выполнить!!
Народні форми - Овксентій, Овксент, Овксен, Оксент, Аксентій, Оксен, Оксант.
Бороду носить для солідності?!
З вовками жити, по вовчачому вити тобто апріорі це не не своя людина в чужій команді.
Тупо пристосуванець, як і інші. А, ви чекайте на 4к зелених президентів, може присняться.
Ми зосереджуємося на покращенні фінансової ситуації в освітній галузі та збільшенні інвестицій у неї. Це включає підвищення заробітних плат педагогів та інших працівників освіти. Ми також займаємося реформами у системі освіти, щоб забезпечити її ефективність та якість. Ми розуміємо, що педагоги заслуговують на належну оплату за свою важливу та відповідальну роботу, і ми робимо все можливе, щоб досягти цієї мети.
Щоб вирішити проблему низьких заробітних плат педагогів, потрібно здійснювати комплексний підхід, що включає такі шляхи:
Збільшення фінансування освіти: Потрібно забезпечити достатній рівень фінансування освіти, що включає забезпечення належних зарплат педагогам. Для цього потрібно збільшити обсяг державного бюджету на освіту, а також залучати інвестиції в освітню галузь.
Підвищення соціального статусу педагогів: Потрібно забезпечити підвищення соціального статусу педагогів, що сприятиме підвищенню авторитету професії та залученню більш талановитих людей до неї. Це можна зробити шляхом проведення кампаній, які підкреслюють важливість ролі педагога в суспільстві.
Реформування системи освіти: Потрібно проводити реформи в системі освіти, що дозволить покращити її ефективність та якість. Це включає здійснення змін у програмах навчання, методах викладання, організації навчального процесу та оцінюванні.
Впровадження диференційованої системи оплати: Потрібно розробити диференційовану систему оплати праці, що враховуватиме кваліфікацію, досвід та результативність педагогів. Це забезпечить стимул до підвищення кваліфікації та досягнення кращих результатів.
Підвищення ефективності управління освітнім процесом: Потрібно забезпечити більш ефективне управління освітнім процесом
, зокрема, шляхом підвищення якості управління відповідальними органами та залучення педагогів до процесу управління. Крім того, потрібно забезпечувати педагогам належну підтримку та допомогу у роботі, в тому числі шляхом забезпечення доступу до ******** методів навчання та інструментів.
Підвищення інвестицій в підготовку педагогів: Потрібно забезпечити інвестиції в підготовку педагогів, що дозволить забезпечити належний рівень освіти та кваліфікації вчителів. Це можна здійснити шляхом підвищення якості підготовки вчителів та залучення до цього процесу ******** технологій та методик.
Розширення міжнародного співробітництва: Потрібно розширювати міжнародне співробітництво у сфері освіти, що дозволить отримати додаткові ресурси та досвід у вирішенні проблем низьких зарплат педагогів. Зокрема, це може бути співпраця з іншими країнами у вирішенні спільних проблем, обмін досвідом та навчання педагогів за кордоном.
Залучення громадськості до підтримки педагогів: Потрібно залучати громадськість до підтримки педагогів та визнання їхньої важливої ролі в суспільстві. Це може бути забезпечено шляхом проведення кампаній, заходів та ініціатив, що сприяють підвищенню уваги до проблем низьких заробітних плат педагогів та залученню громадськості до їх вирішення.
Знаєте звідки це? це мені написав ChatGPT, за пару секунд. І як мені здається сенсу в цьому більше чим в словах Лісового. Може пора призначити саме ChatGPT міністром освіти і не тільки? Це як мінімум дешевше фінансово, та і корупцією він займатись не вміє. Поки що не вміє, в нас навчиться з часом.
якщо ви агітуєте за зневагу до української то агітуйте, зараз не часи бандерівців, коли були часи бандерівців то такому падлу як ви стріляли в пузо і кидали в канаву, нехай собачки падло зжеруть.
1. Механічне накачування додатковим фінансовим ресурсом системи освіти буде мати мінімальний результуючий ефект щодо покращення якості освітніх послуг.
2. Зокрема у вищій школі, де зарплати науково-педагогічного персоналу на сьогодні достатньо низькі (наприклад, в Ужгородському національному університеті кандидат-доцент заробляє 13-15 тис. грн. на ставку, а доктор-професор - 17-20 тис. грн.), необхідним є впровадження ефективного механізму селекції та відфільтрації науково-педагогічгних кадрів:
Нагальні проблеми вищої школи на сьогодні:
2а) Наявність міліардного тіньового ринку написання дисертацій на замовлення.
Необхідно, насамперед, зупинити катастрофічний процес засмічення вищої школи низькоякісним науково-педагогічним ресурсом, оскільки на сьогодні в системі присвоєння наукових ступенів досягнутий стан повного АРМАГЕДОНУ: особливо за останні 20-25 років в Україні сформувався повноцінний, мабуть, вже міліардний за своїм оборотом тіньовий ринок послуг з написання та супроводу захисту кандидатських та докторських дисертацій. В останні десятиріччя із декількох тисяч щорічно захищених докторських та кандидатських дисертацій левову частку (щонайменше 40-50% - за аналізом ситуації з власного та інших знайомих вузів) займають такі - придбані на відповідному ринку кандидатські та докторські наукові роботи.
2б) Наявність ще значної кількості вузів з слабкою матеріально-технічною, кадровою базою та звуженим спектром, переважно, найбільш ліквідних спеціальностей (підготовка лише юристів/ економістів і тому подібного).
Такі вузи мають бути ліквідовані або інтегровані в інші більш серйозні вищі навчальні заклади.
Це тільки декілька найбільшважливих проблем вищої школи, без вирішення яких вкачування додаткових фінансів у підвищення зарплати персоналу вищої школи - це пусте закопування грошей в пісок
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Навіщо видумувати велосипед ?
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Зверніть увагу на те як організованк навчання у фінляндії...
а) Тільки ті предмети які ************* у житті.
б) Доманій завдань немає.
в) максимум спокою..Занняття більше схожі ні ігри
,,,,,,
Німецька подвійна модель...навчання теж не гірша
..
Вже навчаючиь у школі діти проходять практику на виробництві
щоб бачити як воно є насправді у житті..
...
Але не можливо вимагати високий рівень подання матеріалу від вчительки яка просить профспілку виділити гроші на ремонт порваних чоботів щоб дійти на роботу до школи..* ( про гнові чоботи вона і мріяттине сміє _)..
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Wie viel verdient ein Lehrer in der Schweiz in Euro?
Скільки отримує вчитель в швейцарії в євро ?
83.000 Euro
Lehrer starten in der Schweiz mit 83.000 Euro Jahresgehalt
Початкова зарплата у вчителя 83 тисячі євро в рік..
,,,,,
Знайома вчителька в швейцарії **( СТАЖ РОБОТИ 10 РОКІВ )
отримує 12 тисяч франкав на місяць
*( будівельник без осьвіти отримує 4 тисячі_)
........
Знайомий директор гімназії
оТРИМУЄ 24 тисячі франків на місяць * стаж роботи 25 років)
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І не дивно що вони вільно володіють німецькою, французькою,італійскою та англійською мовами
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Чотири державні мови Швейцарії - німецька, французька, італійська та романшська.*
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Як правило після випробувального періоду вчителів переводять до статусу
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Чиновники мають надійний заробіток Є також сімейні виплати на подружжя та дітей. І дуже важлива перевага, яку державні службовці мають перед найманими працівниками: вони не сплачують жодних внесків на соціальне страхування, таких як страхування на випадок безробіття та пенсійне страхування.
СЛУЖБОВЦІ
на все життя захищенні від безробіття..
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Навіть якщо робоче місце буде ліквідоване держава зобовязана надати такеж саме з тією ж зарплатою і з такими ж умовами роботи як були на старому місці..
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Я бачу корій проблеми там...