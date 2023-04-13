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Новини Політика України
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вчитель (319) зарплата (134) Лісовий Оксен (45)

Лісовий про зарплати освітян: Розуміння цієї проблеми є. Мета поставлена

Новини Цензор.НЕТ Політика України

школа,урок,мова,вчитель,вчителі

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий прокоментував низькі зарплати українських педагогів: розуміння цієї проблеми є.

Він розповів про плани щодо підвищення виплат в етері "Сніданку з 1+1" – у відповідь на ремарку ведучої про те, що в середньому вихователь дошкільнят отримує 5 тисяч гривень, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Я не знаю, чи я маю право говорити як міністр освіти, але як громадянин я скажу, що це звичайно приниження…Якщо ми хочемо виховувати гідного громадянина, ми повинні зробити так, щоб педагог, який його виховує, теж почувався гідною людиною. Тому оплата праці дуже важлива", – сказав Оксен.

Лісовий каже, що на всіх політичних рівнях є "розуміння цієї проблеми", а модель оплати праці і рішення цієї проблеми – в роботі.

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"Як ми будемо це робити – користуватись ми будемо тарифною сіткою, чи будемо виходити з неї, цими деталями я уже не буду завантажувати глядача. Але є мета, вона поставлена", – зауважив освітянин.

Йдеться про підвищення зарплат для всіх педагогів: дошкільних, позашкільних, вчителів, викладачів закладів вищої освіти, професійно-технічної освіти та фахового коледжу. Підвищення має бути системне, каже Лісовий.

"Інше питання, який принцип буде цього підвищення, яка пріоритезація, кому в першу чергу чи всім разом. Це уже шляхи – і ці шляхи зараз активно опрацьовуються на всіх рівнях. Тому це точно в пріоритеті", – додав міністр.
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Топ коментарі
+11
Ага, найвеличніший ще коли ''мету'' в чотири тисячі долярів поставив. Ще досі до неї іде.
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13.04.2023 21:17
+11
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13.04.2023 21:32
+10
Вони і без цього отримують 4 тищі долярів. Куди ще більше?
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13.04.2023 21:35
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Ага, найвеличніший ще коли ''мету'' в чотири тисячі долярів поставив. Ще досі до неї іде.
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13.04.2023 21:17 Відповісти
як "гаваріл" арістовічь: "разваділі лахов на стадіоні....."

думай-ТЕ......
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13.04.2023 21:32 Відповісти
але своя зарплата ближча
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13.04.2023 21:20 Відповісти
4000 евро?
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13.04.2023 21:26 Відповісти
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13.04.2023 21:32 Відповісти
1. агент ванюшка баканаффф керував та контролював 5-колону
2. гундяєвське кривослав`я промивало "мозги" лохторату
3. безуглі познімали клістрони з ЗРК в ППО-частинах
4. арахамії з медвечуками та дейнегами знищили ракетну програму Пастора
5. стефанчуки забанили 50 млрд грн. в 2022 на ЗСУ
6.
7
...
...
999. ...
1100...
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13.04.2023 21:38 Відповісти
це питання в пріоритеті вже 30 років, то навіщо *******!!!!!!!!!
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13.04.2023 21:33 Відповісти
Вони і без цього отримують 4 тищі долярів. Куди ще більше?
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13.04.2023 21:35 Відповісти
73 коровы, 73 коровы, 73 коровы - свежая строка.
73 коровы - стих родился новый, как стакан парного молока!
(От вдохновенного Рифмоплета)
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13.04.2023 21:37 Відповісти
Я зрозумів, зрозумів.... Ми за всі хороші речі, і проти всього поганого.😀😂😀
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13.04.2023 21:41 Відповісти
Вчитель в школі давно вже рідкість.
Суцільні заробітчани.
Не виховають свідомого громадянина ні за 4000 ,ні за 40 тисяч.
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13.04.2023 21:45 Відповісти
З тими заробітками як в тому анектоті- нехай мої вороги за таку зарплату живуть. В багатьох випадках в провінції особливого вибору немає, на жаль.
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13.04.2023 22:33 Відповісти
Тільки став міністром, а вже політик. 0% конкретики, 100% пустих слів.
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13.04.2023 21:53 Відповісти
Нажаль проблема не тільки у вихователів. Я 8 років працювал провіднім інженером у ВНЗ, в мене зарплата була нижче мінімальної, тому йшла доплата. І якби не 1,5 ставки за такі гроші нема дурних працювати. І ця система коми прибиральниця отримує стільки ж як людина з вищою освітою... Зараз працюю завідувачем лабораторії у коледжі, заробітна плата на 200 грн більше і ще на 0,5 інженером в іншому коледжі, з виплатами ВПО маю 10000 у місяць. У Дніпрі аренда однокімнатної квартири у середньому 7-8 тисяч + комунальні послуги. Зараз проживаю у гуртожитку, плачу 2000 за ліжко, але у літку лякають вигнати. На що жити? Вмерти на фронті з відрізаною головую за країну яку я не зрадив у 14 році? Двічі лишившись усього? Щоб потім якась хвойда яка виїхала написала, що я не гідно вмер?
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13.04.2023 21:54 Відповісти
Великий руководитель своей страны, Голда Меир , в одном из советов тем, кто хочет сделать свою

страну великой, одним из пунктов назвала - сделайте три профессии самыми

высокооплачиваемыми и уважаемыми - это военные, учителя и врачи !!

Что вы постоянно пытаетесь изобретать велосипед, за вас всё уже давно придумали, но вы даже не

в состоянии этого выполнить!!
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13.04.2023 21:54 Відповісти
да все умные советы давать. Но когда потом к таким умным приходят за налогами, на которые надо содержать учителей, врачей, военных - то у них лапки. Они все сирые, убогие, и деняг нет
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13.04.2023 22:05 Відповісти
Авксе́нтій - чоловіче особове ім'я, побутує в українському народі.
Народні форми - Овксентій, Овксент, Овксен, Оксент, Аксентій, Оксен, Оксант.
Бороду носить для солідності?!
З вовками жити, по вовчачому вити тобто апріорі це не не своя людина в чужій команді.
Тупо пристосуванець, як і інші. А, ви чекайте на 4к зелених президентів, може присняться.
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13.04.2023 21:57 Відповісти
освитяне это лохи, которые повелись на чес про 4000 уе зарплаты, что что завтра после выборов проснутся в другой краине бо пришел зеля, и что он будет ездить на велосипеде
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13.04.2023 21:57 Відповісти
Як міністр освіти, я розумію важливість ролі педагогів у формуванні майбутнього нашої країни та віддаю належну повагу їхній праці. Мені дуже шкода, що заробітні плати багатьох педагогів залишаються низькими. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити належну оплату праці всіх працівників освіти, але на жаль, це залежить від економічної ситуації в країні і можливостей бюджету.

Ми зосереджуємося на покращенні фінансової ситуації в освітній галузі та збільшенні інвестицій у неї. Це включає підвищення заробітних плат педагогів та інших працівників освіти. Ми також займаємося реформами у системі освіти, щоб забезпечити її ефективність та якість. Ми розуміємо, що педагоги заслуговують на належну оплату за свою важливу та відповідальну роботу, і ми робимо все можливе, щоб досягти цієї мети.

Щоб вирішити проблему низьких заробітних плат педагогів, потрібно здійснювати комплексний підхід, що включає такі шляхи:

Збільшення фінансування освіти: Потрібно забезпечити достатній рівень фінансування освіти, що включає забезпечення належних зарплат педагогам. Для цього потрібно збільшити обсяг державного бюджету на освіту, а також залучати інвестиції в освітню галузь.

Підвищення соціального статусу педагогів: Потрібно забезпечити підвищення соціального статусу педагогів, що сприятиме підвищенню авторитету професії та залученню більш талановитих людей до неї. Це можна зробити шляхом проведення кампаній, які підкреслюють важливість ролі педагога в суспільстві.

Реформування системи освіти: Потрібно проводити реформи в системі освіти, що дозволить покращити її ефективність та якість. Це включає здійснення змін у програмах навчання, методах викладання, організації навчального процесу та оцінюванні.

Впровадження диференційованої системи оплати: Потрібно розробити диференційовану систему оплати праці, що враховуватиме кваліфікацію, досвід та результативність педагогів. Це забезпечить стимул до підвищення кваліфікації та досягнення кращих результатів.

Підвищення ефективності управління освітнім процесом: Потрібно забезпечити більш ефективне управління освітнім процесом

, зокрема, шляхом підвищення якості управління відповідальними органами та залучення педагогів до процесу управління. Крім того, потрібно забезпечувати педагогам належну підтримку та допомогу у роботі, в тому числі шляхом забезпечення доступу до ******** методів навчання та інструментів.

Підвищення інвестицій в підготовку педагогів: Потрібно забезпечити інвестиції в підготовку педагогів, що дозволить забезпечити належний рівень освіти та кваліфікації вчителів. Це можна здійснити шляхом підвищення якості підготовки вчителів та залучення до цього процесу ******** технологій та методик.

Розширення міжнародного співробітництва: Потрібно розширювати міжнародне співробітництво у сфері освіти, що дозволить отримати додаткові ресурси та досвід у вирішенні проблем низьких зарплат педагогів. Зокрема, це може бути співпраця з іншими країнами у вирішенні спільних проблем, обмін досвідом та навчання педагогів за кордоном.

Залучення громадськості до підтримки педагогів: Потрібно залучати громадськість до підтримки педагогів та визнання їхньої важливої ролі в суспільстві. Це може бути забезпечено шляхом проведення кампаній, заходів та ініціатив, що сприяють підвищенню уваги до проблем низьких заробітних плат педагогів та залученню громадськості до їх вирішення.

Знаєте звідки це? це мені написав ChatGPT, за пару секунд. І як мені здається сенсу в цьому більше чим в словах Лісового. Може пора призначити саме ChatGPT міністром освіти і не тільки? Це як мінімум дешевше фінансово, та і корупцією він займатись не вміє. Поки що не вміє, в нас навчиться з часом.
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13.04.2023 22:04 Відповісти
А багатотисячна армія репетиторів не хоче зареєструватися ФОПами ?
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13.04.2023 22:14 Відповісти
хотілося б почути що буде, нарешті, проведена фільтрація щоб повикидати російськомовних недоносків і більше їх не брати на роботу вчителя.
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13.04.2023 22:47 Відповісти
За 5000 грн ти підеш працювати? Я вважаю, що спілкування на мові яка зручніше не на заняттях це діло кожного, ще ніхто не забороняв спілкуватися російською. Побідні заклики роблять недолугі люди як Фаріон.
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13.04.2023 22:51 Відповісти
є коментар міністра освіти - вчитель, який на перерві переходить на російські демонструє тим самим дітям зневагу до української.

якщо ви агітуєте за зневагу до української то агітуйте, зараз не часи бандерівців, коли були часи бандерівців то такому падлу як ви стріляли в пузо і кидали в канаву, нехай собачки падло зжеруть.
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13.04.2023 23:32 Відповісти
Я читав той коментар, тому і кажу, що подібні заяви роблять недолугі люди. А ти зараз мабуть із Бахмуту коментуєш бандерівець? Чи десь за кордоном?
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14.04.2023 08:08 Відповісти
Умник, вычитай внимательно 1 раздел Конституции Украины. А она - высший юридический орган. Выше уже нет.
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14.04.2023 15:16 Відповісти
Привіт всім з Ужгороду.

1. Механічне накачування додатковим фінансовим ресурсом системи освіти буде мати мінімальний результуючий ефект щодо покращення якості освітніх послуг.

2. Зокрема у вищій школі, де зарплати науково-педагогічного персоналу на сьогодні достатньо низькі (наприклад, в Ужгородському національному університеті кандидат-доцент заробляє 13-15 тис. грн. на ставку, а доктор-професор - 17-20 тис. грн.), необхідним є впровадження ефективного механізму селекції та відфільтрації науково-педагогічгних кадрів:

Нагальні проблеми вищої школи на сьогодні:

2а) Наявність міліардного тіньового ринку написання дисертацій на замовлення.

Необхідно, насамперед, зупинити катастрофічний процес засмічення вищої школи низькоякісним науково-педагогічним ресурсом, оскільки на сьогодні в системі присвоєння наукових ступенів досягнутий стан повного АРМАГЕДОНУ: особливо за останні 20-25 років в Україні сформувався повноцінний, мабуть, вже міліардний за своїм оборотом тіньовий ринок послуг з написання та супроводу захисту кандидатських та докторських дисертацій. В останні десятиріччя із декількох тисяч щорічно захищених докторських та кандидатських дисертацій левову частку (щонайменше 40-50% - за аналізом ситуації з власного та інших знайомих вузів) займають такі - придбані на відповідному ринку кандидатські та докторські наукові роботи.

2б) Наявність ще значної кількості вузів з слабкою матеріально-технічною, кадровою базою та звуженим спектром, переважно, найбільш ліквідних спеціальностей (підготовка лише юристів/ економістів і тому подібного).

Такі вузи мають бути ліквідовані або інтегровані в інші більш серйозні вищі навчальні заклади.

Це тільки декілька найбільшважливих проблем вищої школи, без вирішення яких вкачування додаткових фінансів у підвищення зарплати персоналу вищої школи - це пусте закопування грошей в пісок
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13.04.2023 23:23 Відповісти
Нехай спробують свої цінні на їхню думку знання ще десь продати крім школи.
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13.04.2023 23:40 Відповісти
а вообще, о каком увеличении зарплаты может идти речь, если в бюджете чвах, промышленность не работает, стран сбыта нет (а основной была Россия), чтобы вернуть военным 30000 доплаты будут урезать зарплаты бюджетникам, так что молиться нужно, чтобы получали хоть на этом уровне. А они собрались уменьшать количество предметов. А значит, уменьшится и нагрузка. В стране денег нет. А американцы вечно содержать не будут. Они еще и Грузию кормят...
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14.04.2023 15:58 Відповісти
..
.....
Навіщо видумувати велосипед ?
........
Зверніть увагу на те як організованк навчання у фінляндії...
а) Тільки ті предмети які ************* у житті.
б) Доманій завдань немає.
в) максимум спокою..Занняття більше схожі ні ігри
,,,,,,
Німецька подвійна модель...навчання теж не гірша
..
Вже навчаючиь у школі діти проходять практику на виробництві
щоб бачити як воно є насправді у житті..
...
Але не можливо вимагати високий рівень подання матеріалу від вчительки яка просить профспілку виділити гроші на ремонт порваних чоботів щоб дійти на роботу до школи..* ( про гнові чоботи вона і мріяттине сміє _)..
---

Wie viel verdient ein Lehrer in der Schweiz in Euro?
Скільки отримує вчитель в швейцарії в євро ?

83.000 Euro

Lehrer starten in der Schweiz mit 83.000 Euro Jahresgehalt

Початкова зарплата у вчителя 83 тисячі євро в рік..

,,,,,
Знайома вчителька в швейцарії **( СТАЖ РОБОТИ 10 РОКІВ )
отримує 12 тисяч франкав на місяць
*( будівельник без осьвіти отримує 4 тисячі_)
........
Знайомий директор гімназії

 оТРИМУЄ 24 тисячі франків на місяць * стаж роботи 25 років)
.......

І не дивно що вони вільно володіють німецькою, французькою,італійскою та англійською мовами
...
Чотири державні мови Швейцарії - німецька, французька, італійська та романшська.*
.....
Як правило після випробувального періоду вчителів переводять до статусу
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Чиновники мають надійний заробіток Є також сімейні виплати на подружжя та дітей. І дуже важлива перевага, яку державні службовці мають перед найманими працівниками: вони не сплачують жодних внесків на соціальне страхування, таких як страхування на випадок безробіття та пенсійне страхування.

СЛУЖБОВЦІ
на все життя захищенні від безробіття..
....
Навіть якщо робоче місце буде ліквідоване держава зобовязана надати такеж саме з тією ж зарплатою і з такими ж умовами роботи як були на старому місці..
...
Я бачу корій проблеми там...
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15.04.2023 20:45 Відповісти
 
 