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Есть определенные задержки относительно обещанного партнерами оружия, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Перед будущим контрнаступлением ВСУ партнеры передают Украине оружие, но в этом процессе есть задержки.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Мы на сегодняшний день получаем все больше и больше помощи от наших партнеров и союзников. Что касается достаточности или недостаточности – поверьте, военным никогда не будет достаточно. Такого словосочетания на войне, особенно когда речь идет об оружии, не существует", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что украинские военнослужащие хотят иметь как можно больше оружия, чтобы как можно быстрее уничтожить оккупантов, ворвавшихся на территорию Украины.

"Мы ждем помощи, которая была обещана и продекларирована нашими партнерами. Я могу заметить, что, к большому сожалению, еще не все партнеры откликнулись. Поставки сейчас идут – я не могу сказать, что их нет, – но есть определенные задержки по тем или иным вопросам. Будем считать, что это временная ситуация", – сказал секретарь СНБО.

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Он подчеркнул, что Украина полагается не только на партнеров, но и на "многие другие каналы", позволяющие закупать оружие для Сил обороны, и этот процесс продолжается ежедневно.

Комментируя ожидаемое наступление Сил обороны, Данилов подчеркнул, что все предположения о том, что это будет летом, зимой или еще когда-то, не имеют под собой никакой почвы. Эти вопросы, по его словам, будут решаться в момент, когда будет приниматься окончательное решение. Он также подчеркнул, что у украинских военных есть несколько сценариев будущих действий – все будет зависеть от многих обстоятельств и факторов.
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Топ комментарии
+12
Оманський договорняк діятиме поки неголений поц сидітиме в кріслі президента.
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13.04.2023 22:53
+6
на Заході ще чекають на ту точку неповернення до оманських договорняків...

ванюшку баканаффа та дейнеку тільки недавно "відсторонили" від посад...але НЕ ліквідували і НЕ заарештували...
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13.04.2023 22:46
+6
Печерский холм
​​🏛️Мы искренне поздравляем депутата Ярослава Железняка из "Голоса" с удачной трансакцией - успешной продажей себя. В политике, как завещал Талейран, предать это значит предвидеть. Депутат Железняк демонстрирует, с предвидением у него все в порядке.

😁При чем тут Железняк, спросите вы? Да все просто. О законопроекте депутата Цабаля (из того же "Голоса") которым предлагается военным доплату в 30 тисяч не давать, уже слышали все. С Цабалем все понятно, это с самого начала было юное дарование из "Голоса Устиновой" скандальной депутатши, которая так любит Украину, что регулярно ездит к мужу в США, и рожать предпочитает там же. Эта часть "Голоса" давно и вольготно простелилась под главу ОП Андрея Ермака и прекрасно себя ощущает в таком положении.

🙅🏻‍♂️Однако. А вы слышали хоть какое-то возмущение дейтвиями Цабаля со стороны "правильного Голоса", того который все еще претендует на какую-то опозиционность? Не было такого. "Голос-опозиционный" молчит как Офис президента о роялти с сериалов "Слуги народа" которые демонстрировали на российском ТБ уже после вторжения.

💰А что случилось? А случилось то, что депутат Железняк с Офисом Ермака договорился. На взаимовыгодных условиях. Точнее, Железняк их считает взаимовыгодными.

🤗Железняк по правильным вопросам молчит и опозиции не помогает. Без Железняка тоже самое делает мадам Рудык, пытающаяся сохранить последние осколки "Голоса" и остаться в игре. Полная идилия.

🤪Единственное что скажем, мы точно знаем, что игра с Офисом имени Зеленского, это игра в карты с шулером, проиграл тогда когда стал играть. Зеленский слово держать не привык, в своих глазах он уже Бог, царь, герой и победитель России. А Ермак от холуев избавляется без жалости.

‼️Железняк это еще поймет - в свое время.
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13.04.2023 23:25
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Правила форума Совет форумчан
на Заході ще чекають на ту точку неповернення до оманських договорняків...

ванюшку баканаффа та дейнеку тільки недавно "відсторонили" від посад...але НЕ ліквідували і НЕ заарештували...
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13.04.2023 22:46 Ответить
Оманський договорняк діятиме поки неголений поц сидітиме в кріслі президента.
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13.04.2023 22:53 Ответить
"...Брюки превращаются...
брюки превращаются...
превращаются брюки..."©
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13.04.2023 22:55 Ответить
Коли я думаю, що ви думаєте, що він думає про вас, я думаю, що він думає виключно про себе
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13.04.2023 22:57 Ответить
Якщо вже Данілов наважився сказати, що є "певні затримки", то ці затримки зовсім і зовсім не "певні".
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13.04.2023 22:57 Ответить
Свідкам секти байдена живородящого нагадую, що йдеться про реальні затримки постачання зброї, а не про віслюків та дєрьмаків. А то у вас кожна новина до віслюків і зводиться.
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14.04.2023 06:32 Ответить
Якщо він не знає про постачання зброї то це добре.
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13.04.2023 23:11 Ответить
Печерский холм
​​🏛️Мы искренне поздравляем депутата Ярослава Железняка из "Голоса" с удачной трансакцией - успешной продажей себя. В политике, как завещал Талейран, предать это значит предвидеть. Депутат Железняк демонстрирует, с предвидением у него все в порядке.

😁При чем тут Железняк, спросите вы? Да все просто. О законопроекте депутата Цабаля (из того же "Голоса") которым предлагается военным доплату в 30 тисяч не давать, уже слышали все. С Цабалем все понятно, это с самого начала было юное дарование из "Голоса Устиновой" скандальной депутатши, которая так любит Украину, что регулярно ездит к мужу в США, и рожать предпочитает там же. Эта часть "Голоса" давно и вольготно простелилась под главу ОП Андрея Ермака и прекрасно себя ощущает в таком положении.

🙅🏻‍♂️Однако. А вы слышали хоть какое-то возмущение дейтвиями Цабаля со стороны "правильного Голоса", того который все еще претендует на какую-то опозиционность? Не было такого. "Голос-опозиционный" молчит как Офис президента о роялти с сериалов "Слуги народа" которые демонстрировали на российском ТБ уже после вторжения.

💰А что случилось? А случилось то, что депутат Железняк с Офисом Ермака договорился. На взаимовыгодных условиях. Точнее, Железняк их считает взаимовыгодными.

🤗Железняк по правильным вопросам молчит и опозиции не помогает. Без Железняка тоже самое делает мадам Рудык, пытающаяся сохранить последние осколки "Голоса" и остаться в игре. Полная идилия.

🤪Единственное что скажем, мы точно знаем, что игра с Офисом имени Зеленского, это игра в карты с шулером, проиграл тогда когда стал играть. Зеленский слово держать не привык, в своих глазах он уже Бог, царь, герой и победитель России. А Ермак от холуев избавляется без жалости.

‼️Железняк это еще поймет - в свое время.
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13.04.2023 23:25 Ответить
вот при байдене хорошо, война и хаос во всём мире.
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14.04.2023 00:07 Ответить
Кароче, могутнє НАТО обісралося
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14.04.2023 00:16 Ответить
Не стільки НАТО, скільки конкретно той, що сидить (чи лежить) у Білому Домі. Він не хоче поразки роїсі, і причина саме в цьому, а не у віслюках та дєрьмаках. Афгавністану попри щалену корупцію при обамі з байденом надали таку величезну допомогу, що Україні й не снилося. Розуйте очі й навчиться дружити з реальністю.
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14.04.2023 06:36 Ответить
Поки наша влада не буде виконувати свої забов'язання перед партнерами то затримок буде ще більше і не тільки по зброї
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14.04.2023 07:07 Ответить
Просто розовые пони очень любят сытно есть и долго спать.
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14.04.2023 09:02 Ответить
Партньори віновати, папєрєднікі, це вабщє, а я маладєц - чорний плащ.
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14.04.2023 10:22 Ответить
Байден,де наші вільхи,стугни,оплоти і т.д.?ти будеш,наволоч стара,працювати,чи ні?
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14.04.2023 11:08 Ответить
 
 