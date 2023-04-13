Есть определенные задержки относительно обещанного партнерами оружия, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Перед будущим контрнаступлением ВСУ партнеры передают Украине оружие, но в этом процессе есть задержки.
Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
"Мы на сегодняшний день получаем все больше и больше помощи от наших партнеров и союзников. Что касается достаточности или недостаточности – поверьте, военным никогда не будет достаточно. Такого словосочетания на войне, особенно когда речь идет об оружии, не существует", – отметил Данилов.
Он подчеркнул, что украинские военнослужащие хотят иметь как можно больше оружия, чтобы как можно быстрее уничтожить оккупантов, ворвавшихся на территорию Украины.
"Мы ждем помощи, которая была обещана и продекларирована нашими партнерами. Я могу заметить, что, к большому сожалению, еще не все партнеры откликнулись. Поставки сейчас идут – я не могу сказать, что их нет, – но есть определенные задержки по тем или иным вопросам. Будем считать, что это временная ситуация", – сказал секретарь СНБО.
Он подчеркнул, что Украина полагается не только на партнеров, но и на "многие другие каналы", позволяющие закупать оружие для Сил обороны, и этот процесс продолжается ежедневно.
Комментируя ожидаемое наступление Сил обороны, Данилов подчеркнул, что все предположения о том, что это будет летом, зимой или еще когда-то, не имеют под собой никакой почвы. Эти вопросы, по его словам, будут решаться в момент, когда будет приниматься окончательное решение. Он также подчеркнул, что у украинских военных есть несколько сценариев будущих действий – все будет зависеть от многих обстоятельств и факторов.
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ванюшку баканаффа та дейнеку тільки недавно "відсторонили" від посад...але НЕ ліквідували і НЕ заарештували...
брюки превращаются...
превращаются брюки..."©
🏛️Мы искренне поздравляем депутата Ярослава Железняка из "Голоса" с удачной трансакцией - успешной продажей себя. В политике, как завещал Талейран, предать это значит предвидеть. Депутат Железняк демонстрирует, с предвидением у него все в порядке.
😁При чем тут Железняк, спросите вы? Да все просто. О законопроекте депутата Цабаля (из того же "Голоса") которым предлагается военным доплату в 30 тисяч не давать, уже слышали все. С Цабалем все понятно, это с самого начала было юное дарование из "Голоса Устиновой" скандальной депутатши, которая так любит Украину, что регулярно ездит к мужу в США, и рожать предпочитает там же. Эта часть "Голоса" давно и вольготно простелилась под главу ОП Андрея Ермака и прекрасно себя ощущает в таком положении.
🙅🏻♂️Однако. А вы слышали хоть какое-то возмущение дейтвиями Цабаля со стороны "правильного Голоса", того который все еще претендует на какую-то опозиционность? Не было такого. "Голос-опозиционный" молчит как Офис президента о роялти с сериалов "Слуги народа" которые демонстрировали на российском ТБ уже после вторжения.
💰А что случилось? А случилось то, что депутат Железняк с Офисом Ермака договорился. На взаимовыгодных условиях. Точнее, Железняк их считает взаимовыгодными.
🤗Железняк по правильным вопросам молчит и опозиции не помогает. Без Железняка тоже самое делает мадам Рудык, пытающаяся сохранить последние осколки "Голоса" и остаться в игре. Полная идилия.
🤪Единственное что скажем, мы точно знаем, что игра с Офисом имени Зеленского, это игра в карты с шулером, проиграл тогда когда стал играть. Зеленский слово держать не привык, в своих глазах он уже Бог, царь, герой и победитель России. А Ермак от холуев избавляется без жалости.
‼️Железняк это еще поймет - в свое время.