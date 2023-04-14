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Є певні затримки щодо обіцяної партнерами зброї, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Перед майбутнім контрнаступом ЗСУ партнери передають Україні зброю, але в цьому процесі є певні затримки.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Ми на сьогоднішній день отримуємо все більше і більше допомоги від наших партнерів і союзників. Що стосується достатності або недостатності – повірте, військовим ніколи не буде достатньо. Такого словосполучення на війні, особливо коли мова йде про зброю, не існує", – зазначив Данілов.

Він наголосив, що українські військовослужбовці хочуть мати якомога більше зброї, щоб якомога швидше знищити окупантів, які вдерлися на територію України.

"Ми чекаємо допомоги, яка була обіцяна і продекларована нашими партнерами. Я можу зауважити, що, на превеликий жаль, ще не всі партнери відгукнулися. Постачання зараз іде – я не можу сказати, що його немає, – але є певні затримки по тих чи інших питаннях. Будемо вважати, що це тимчасова ситуація", – сказав секретар РНБО.

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Він наголосив, що Україна покладається не тільки на партнерів, але на "багато інших каналів", що дозволяють закуповувати зброю для Сил оборони, і цей процес триває щоденно.

Коментуючи очікуваний наступ ЗСУ, Данілов наголосив, що всі припущення про те, що це буде влітку, взимку або ще колись, не мають під собою жодного підґрунтя. Ці питання, за його словами, вирішуватимуться в останній момент, коли прийматиметься остаточне рішення. Він також наголосив, що українські військові мають декілька сценаріїв майбутніх дій – все залежатиме від багатьох обставин і факторів.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
Оманський договорняк діятиме поки неголений поц сидітиме в кріслі президента.
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13.04.2023 22:53
+6
на Заході ще чекають на ту точку неповернення до оманських договорняків...

ванюшку баканаффа та дейнеку тільки недавно "відсторонили" від посад...але НЕ ліквідували і НЕ заарештували...
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13.04.2023 22:46
+6
Печерский холм
​​🏛️Мы искренне поздравляем депутата Ярослава Железняка из "Голоса" с удачной трансакцией - успешной продажей себя. В политике, как завещал Талейран, предать это значит предвидеть. Депутат Железняк демонстрирует, с предвидением у него все в порядке.

😁При чем тут Железняк, спросите вы? Да все просто. О законопроекте депутата Цабаля (из того же "Голоса") которым предлагается военным доплату в 30 тисяч не давать, уже слышали все. С Цабалем все понятно, это с самого начала было юное дарование из "Голоса Устиновой" скандальной депутатши, которая так любит Украину, что регулярно ездит к мужу в США, и рожать предпочитает там же. Эта часть "Голоса" давно и вольготно простелилась под главу ОП Андрея Ермака и прекрасно себя ощущает в таком положении.

🙅🏻‍♂️Однако. А вы слышали хоть какое-то возмущение дейтвиями Цабаля со стороны "правильного Голоса", того который все еще претендует на какую-то опозиционность? Не было такого. "Голос-опозиционный" молчит как Офис президента о роялти с сериалов "Слуги народа" которые демонстрировали на российском ТБ уже после вторжения.

💰А что случилось? А случилось то, что депутат Железняк с Офисом Ермака договорился. На взаимовыгодных условиях. Точнее, Железняк их считает взаимовыгодными.

🤗Железняк по правильным вопросам молчит и опозиции не помогает. Без Железняка тоже самое делает мадам Рудык, пытающаяся сохранить последние осколки "Голоса" и остаться в игре. Полная идилия.

🤪Единственное что скажем, мы точно знаем, что игра с Офисом имени Зеленского, это игра в карты с шулером, проиграл тогда когда стал играть. Зеленский слово держать не привык, в своих глазах он уже Бог, царь, герой и победитель России. А Ермак от холуев избавляется без жалости.

‼️Железняк это еще поймет - в свое время.
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13.04.2023 23:25
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на Заході ще чекають на ту точку неповернення до оманських договорняків...

ванюшку баканаффа та дейнеку тільки недавно "відсторонили" від посад...але НЕ ліквідували і НЕ заарештували...
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13.04.2023 22:46 Відповісти
Оманський договорняк діятиме поки неголений поц сидітиме в кріслі президента.
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13.04.2023 22:53 Відповісти
"...Брюки превращаются...
брюки превращаются...
превращаются брюки..."©
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13.04.2023 22:55 Відповісти
Коли я думаю, що ви думаєте, що він думає про вас, я думаю, що він думає виключно про себе
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13.04.2023 22:57 Відповісти
Якщо вже Данілов наважився сказати, що є "певні затримки", то ці затримки зовсім і зовсім не "певні".
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13.04.2023 22:57 Відповісти
Свідкам секти байдена живородящого нагадую, що йдеться про реальні затримки постачання зброї, а не про віслюків та дєрьмаків. А то у вас кожна новина до віслюків і зводиться.
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14.04.2023 06:32 Відповісти
Якщо він не знає про постачання зброї то це добре.
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13.04.2023 23:11 Відповісти
Печерский холм
​​🏛️Мы искренне поздравляем депутата Ярослава Железняка из "Голоса" с удачной трансакцией - успешной продажей себя. В политике, как завещал Талейран, предать это значит предвидеть. Депутат Железняк демонстрирует, с предвидением у него все в порядке.

😁При чем тут Железняк, спросите вы? Да все просто. О законопроекте депутата Цабаля (из того же "Голоса") которым предлагается военным доплату в 30 тисяч не давать, уже слышали все. С Цабалем все понятно, это с самого начала было юное дарование из "Голоса Устиновой" скандальной депутатши, которая так любит Украину, что регулярно ездит к мужу в США, и рожать предпочитает там же. Эта часть "Голоса" давно и вольготно простелилась под главу ОП Андрея Ермака и прекрасно себя ощущает в таком положении.

🙅🏻‍♂️Однако. А вы слышали хоть какое-то возмущение дейтвиями Цабаля со стороны "правильного Голоса", того который все еще претендует на какую-то опозиционность? Не было такого. "Голос-опозиционный" молчит как Офис президента о роялти с сериалов "Слуги народа" которые демонстрировали на российском ТБ уже после вторжения.

💰А что случилось? А случилось то, что депутат Железняк с Офисом Ермака договорился. На взаимовыгодных условиях. Точнее, Железняк их считает взаимовыгодными.

🤗Железняк по правильным вопросам молчит и опозиции не помогает. Без Железняка тоже самое делает мадам Рудык, пытающаяся сохранить последние осколки "Голоса" и остаться в игре. Полная идилия.

🤪Единственное что скажем, мы точно знаем, что игра с Офисом имени Зеленского, это игра в карты с шулером, проиграл тогда когда стал играть. Зеленский слово держать не привык, в своих глазах он уже Бог, царь, герой и победитель России. А Ермак от холуев избавляется без жалости.

‼️Железняк это еще поймет - в свое время.
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13.04.2023 23:25 Відповісти
вот при байдене хорошо, война и хаос во всём мире.
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14.04.2023 00:07 Відповісти
Кароче, могутнє НАТО обісралося
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14.04.2023 00:16 Відповісти
Не стільки НАТО, скільки конкретно той, що сидить (чи лежить) у Білому Домі. Він не хоче поразки роїсі, і причина саме в цьому, а не у віслюках та дєрьмаках. Афгавністану попри щалену корупцію при обамі з байденом надали таку величезну допомогу, що Україні й не снилося. Розуйте очі й навчиться дружити з реальністю.
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14.04.2023 06:36 Відповісти
Поки наша влада не буде виконувати свої забов'язання перед партнерами то затримок буде ще більше і не тільки по зброї
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14.04.2023 07:07 Відповісти
Просто розовые пони очень любят сытно есть и долго спать.
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14.04.2023 09:02 Відповісти
Партньори віновати, папєрєднікі, це вабщє, а я маладєц - чорний плащ.
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14.04.2023 10:22 Відповісти
Байден,де наші вільхи,стугни,оплоти і т.д.?ти будеш,наволоч стара,працювати,чи ні?
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14.04.2023 11:08 Відповісти
 
 