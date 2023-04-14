Є певні затримки щодо обіцяної партнерами зброї, - Данілов
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Перед майбутнім контрнаступом ЗСУ партнери передають Україні зброю, але в цьому процесі є певні затримки.
Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Ми на сьогоднішній день отримуємо все більше і більше допомоги від наших партнерів і союзників. Що стосується достатності або недостатності – повірте, військовим ніколи не буде достатньо. Такого словосполучення на війні, особливо коли мова йде про зброю, не існує", – зазначив Данілов.
Він наголосив, що українські військовослужбовці хочуть мати якомога більше зброї, щоб якомога швидше знищити окупантів, які вдерлися на територію України.
"Ми чекаємо допомоги, яка була обіцяна і продекларована нашими партнерами. Я можу зауважити, що, на превеликий жаль, ще не всі партнери відгукнулися. Постачання зараз іде – я не можу сказати, що його немає, – але є певні затримки по тих чи інших питаннях. Будемо вважати, що це тимчасова ситуація", – сказав секретар РНБО.
Він наголосив, що Україна покладається не тільки на партнерів, але на "багато інших каналів", що дозволяють закуповувати зброю для Сил оборони, і цей процес триває щоденно.
Коментуючи очікуваний наступ ЗСУ, Данілов наголосив, що всі припущення про те, що це буде влітку, взимку або ще колись, не мають під собою жодного підґрунтя. Ці питання, за його словами, вирішуватимуться в останній момент, коли прийматиметься остаточне рішення. Він також наголосив, що українські військові мають декілька сценаріїв майбутніх дій – все залежатиме від багатьох обставин і факторів.
Будь ласка, зачекайте...
ванюшку баканаффа та дейнеку тільки недавно "відсторонили" від посад...але НЕ ліквідували і НЕ заарештували...
брюки превращаются...
превращаются брюки..."©
🏛️Мы искренне поздравляем депутата Ярослава Железняка из "Голоса" с удачной трансакцией - успешной продажей себя. В политике, как завещал Талейран, предать это значит предвидеть. Депутат Железняк демонстрирует, с предвидением у него все в порядке.
😁При чем тут Железняк, спросите вы? Да все просто. О законопроекте депутата Цабаля (из того же "Голоса") которым предлагается военным доплату в 30 тисяч не давать, уже слышали все. С Цабалем все понятно, это с самого начала было юное дарование из "Голоса Устиновой" скандальной депутатши, которая так любит Украину, что регулярно ездит к мужу в США, и рожать предпочитает там же. Эта часть "Голоса" давно и вольготно простелилась под главу ОП Андрея Ермака и прекрасно себя ощущает в таком положении.
🙅🏻♂️Однако. А вы слышали хоть какое-то возмущение дейтвиями Цабаля со стороны "правильного Голоса", того который все еще претендует на какую-то опозиционность? Не было такого. "Голос-опозиционный" молчит как Офис президента о роялти с сериалов "Слуги народа" которые демонстрировали на российском ТБ уже после вторжения.
💰А что случилось? А случилось то, что депутат Железняк с Офисом Ермака договорился. На взаимовыгодных условиях. Точнее, Железняк их считает взаимовыгодными.
🤗Железняк по правильным вопросам молчит и опозиции не помогает. Без Железняка тоже самое делает мадам Рудык, пытающаяся сохранить последние осколки "Голоса" и остаться в игре. Полная идилия.
🤪Единственное что скажем, мы точно знаем, что игра с Офисом имени Зеленского, это игра в карты с шулером, проиграл тогда когда стал играть. Зеленский слово держать не привык, в своих глазах он уже Бог, царь, герой и победитель России. А Ермак от холуев избавляется без жалости.
‼️Железняк это еще поймет - в свое время.