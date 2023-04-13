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Boeing простила Украине $200 млн долга, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

boeing

Американская корпорация Boeing простила Украине $200 млн долга

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Во время встречи с американским бизнесом Boeing объявила, что освобождает украинские компании от обязательства в $200 млн, связанного с проектом "Морской старт". Спасибо за важное решение в поддержку Украины. Рассчитываем на сотрудничество и развитие инвестиций компании в Украине", – рассказал Шмыгаль.

В 2019 году КБ "Южное" и Южмаш проиграли суд по делу о банкротстве консорциума "Морской старт", созданного в 1995 году для запуска ракет Зенит-3SL с плавучего космодрома.

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У Boeing было 40% в консорциуме, украинские компании вместе имели 15%.

В 2009 году "Морской старт" обанкротился, задолжав более $500 млн, и позже космодром выкупила российская компания S7 Group.
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Топ комментарии
+6
У зелені свято. Борг мона не віддавати.
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13.04.2023 23:40
+2
а шмыгаль и ко законы придумал у людей "квартиры" забирать за долги за комуналку
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13.04.2023 23:55
+1
хтось тут недавно закликав Шмигаля займатися своєю роботою - займається і досить успішно
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13.04.2023 23:53
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У зелені свято. Борг мона не віддавати.
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13.04.2023 23:40 Ответить
з твоєї пенсії не знімуть
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14.04.2023 00:22 Ответить
хтось тут недавно закликав Шмигаля займатися своєю роботою - займається і досить успішно
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13.04.2023 23:53 Ответить
Що Ви маєте на увазі під словом успішно? Які такі заслуги в шмигаля та його уряду?
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14.04.2023 11:05 Ответить
а шмыгаль и ко законы придумал у людей "квартиры" забирать за долги за комуналку
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13.04.2023 23:55 Ответить
якщо борг співставим з ціною квартири..., пропонуй інші варіанти. продавай поки не пізно квартиру в місті й переїзди на село.... будеш на зекономлене бабло неплатити дальші...
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14.04.2023 00:34 Ответить
що за помийно-поносний треш???? помиї читати в западло. начись писати коротко.
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14.04.2023 10:34 Ответить
опанасился
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15.04.2023 09:09 Ответить
Мабуть корпорація вирішила посприяти щодо закриття укнраїнського та й всеземного мирного неба для усіляких рефе-авіаконсервацій на глиняних крильчаних стовпах.
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13.04.2023 23:58 Ответить
200 лімонів, це заслуга Шмигаля, чи жест "доброї волі"- допомога Україні від Боїнга. формально приурочений до його візиту?
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14.04.2023 00:38 Ответить
Это Пиз***ну и плавающий космодром питушне подарили?
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14.04.2023 03:08 Ответить
Про морской старт понятно, а откуда 200 млн. Долга? Обанкротились и все, никаких долгов. Если был кредит под обязательства правительства, тогда подробнее. Где деньги, кто распилил?
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14.04.2023 07:11 Ответить
Без слез историю про морской старт невозможно читать. Южмаш проиграл в 2019, это крыса богуслаев? Тогда много вопросов по этому долгу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82
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14.04.2023 07:27 Ответить
Интересно это долг государства Украины или долг частных компаний с украны? А частная компания принадлежит Коломойскому? Поподробней кому простили долг? По моему опять пи з дят
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14.04.2023 08:47 Ответить
 
 