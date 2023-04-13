Boeing простила Украине $200 млн долга, - Шмыгаль

Американская корпорация Boeing простила Украине $200 млн долга

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Во время встречи с американским бизнесом Boeing объявила, что освобождает украинские компании от обязательства в $200 млн, связанного с проектом "Морской старт". Спасибо за важное решение в поддержку Украины. Рассчитываем на сотрудничество и развитие инвестиций компании в Украине", – рассказал Шмыгаль.

В 2019 году КБ "Южное" и Южмаш проиграли суд по делу о банкротстве консорциума "Морской старт", созданного в 1995 году для запуска ракет Зенит-3SL с плавучего космодрома.

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У Boeing было 40% в консорциуме, украинские компании вместе имели 15%.

В 2009 году "Морской старт" обанкротился, задолжав более $500 млн, и позже космодром выкупила российская компания S7 Group.