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Boeing пробачила Україні $200 млн боргу, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

boeing

Американська корпорація Boeing пробачила Україні $200 млн боргу

Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Під час зустрічі з американським бізнесом Boeing оголосила, що звільняє українські компанії від зобов'язання у $200 млн, пов'язаного з проєктом "Морський старт". Дякую за важливе рішення на підтримку України. Розраховуємо на співпрацю та розвиток інвестицій компанії в Україні", – розказав Шмигаль.

У 2019 році КБ "Південне" та Південмаш програли суд у справі про банкрутство консорціуму "Морський старт", створеного в 1995 році для запуску ракет Зеніт-3SL з плавучого космодрому.

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У Boeing було 40% в консорціумі, українські компанії разом мали 15%.

У 2009 році Морський старт збанкрутував, заборгувавши понад $500 млн, і пізніше космодром викупила російська компанія S7 Group.
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Топ коментарі
+6
У зелені свято. Борг мона не віддавати.
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13.04.2023 23:40
+2
а шмыгаль и ко законы придумал у людей "квартиры" забирать за долги за комуналку
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13.04.2023 23:55
+1
хтось тут недавно закликав Шмигаля займатися своєю роботою - займається і досить успішно
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13.04.2023 23:53
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У зелені свято. Борг мона не віддавати.
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13.04.2023 23:40 Відповісти
з твоєї пенсії не знімуть
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14.04.2023 00:22 Відповісти
хтось тут недавно закликав Шмигаля займатися своєю роботою - займається і досить успішно
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13.04.2023 23:53 Відповісти
Що Ви маєте на увазі під словом успішно? Які такі заслуги в шмигаля та його уряду?
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14.04.2023 11:05 Відповісти
а шмыгаль и ко законы придумал у людей "квартиры" забирать за долги за комуналку
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13.04.2023 23:55 Відповісти
якщо борг співставим з ціною квартири..., пропонуй інші варіанти. продавай поки не пізно квартиру в місті й переїзди на село.... будеш на зекономлене бабло неплатити дальші...
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14.04.2023 00:34 Відповісти
що за помийно-поносний треш???? помиї читати в западло. начись писати коротко.
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14.04.2023 10:34 Відповісти
опанасился
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15.04.2023 09:09 Відповісти
Мабуть корпорація вирішила посприяти щодо закриття укнраїнського та й всеземного мирного неба для усіляких рефе-авіаконсервацій на глиняних крильчаних стовпах.
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13.04.2023 23:58 Відповісти
200 лімонів, це заслуга Шмигаля, чи жест "доброї волі"- допомога Україні від Боїнга. формально приурочений до його візиту?
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14.04.2023 00:38 Відповісти
Это Пиз***ну и плавающий космодром питушне подарили?
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14.04.2023 03:08 Відповісти
Про морской старт понятно, а откуда 200 млн. Долга? Обанкротились и все, никаких долгов. Если был кредит под обязательства правительства, тогда подробнее. Где деньги, кто распилил?
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14.04.2023 07:11 Відповісти
Без слез историю про морской старт невозможно читать. Южмаш проиграл в 2019, это крыса богуслаев? Тогда много вопросов по этому долгу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82
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14.04.2023 07:27 Відповісти
Интересно это долг государства Украины или долг частных компаний с украны? А частная компания принадлежит Коломойскому? Поподробней кому простили долг? По моему опять пи з дят
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14.04.2023 08:47 Відповісти
 
 