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Армия РФ не способна проводить широкомасштабные наступательные кампании по нескольким направлениям одновременно, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Американские аналитики убеждены, что сегодня российские оккупанты не способны проводить несколько наступательных операций одновременно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Специалисты привели слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова от 13 апреля о том, что Москва перекинула силы из района Авдеевки для усиления наступательных действий вокруг Бахмута.

В то же время бригадный генерал указал, что РФ примерно с 30 марта потеряла около 4000 единиц личного состава ЧВК "Вагнер" и обычных войск в Бахмуте.

"Заявление Громова подтверждает оценку о том, что российская армия - в своей нынешней форме - не способна проводить широкомасштабные наступательные кампании на нескольких направлениях одновременно", - объяснили в ISW.

Также читайте: Кампания Кремля по русификации вредит самой России, - ISW
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Топ комментарии
+6
Нам іх і в Бахмуті хватає з головою .
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14.04.2023 07:30
+5
вони це рік тому зрозуміли і саме тому сіли в оборону всюди окрім донбасу.
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14.04.2023 07:17
+5
Російська в минулому році. Тоді одночасно наступала і на Херсонщині, на Київщині, Харківщині, Запоріжжі Донеччині, а в цьому році навіть мобілізувавши більше орків і кинувши лише на одне провінційне містечко, навіть його захопити не може
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14.04.2023 07:21
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А покажите армию, что может это делать? Глянуть бы было интересно.
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14.04.2023 07:14 Ответить
Російська в минулому році. Тоді одночасно наступала і на Херсонщині, на Київщині, Харківщині, Запоріжжі Донеччині, а в цьому році навіть мобілізувавши більше орків і кинувши лише на одне провінційне містечко, навіть його захопити не може
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14.04.2023 07:21 Ответить
Они чего то выжидают.
При всем их потенциале, основные силы в резерве.

на Бахмуте только ЧВК, регулярные прикрывают фланги и помогают артой.
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14.04.2023 08:52 Ответить
Там грязі до шиї. Усі чекають на сухий грунт. А відносно резервів орків,так і Україна їх має.
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14.04.2023 09:05 Ответить
Значит все ждут.
Каждый ждет наступление другого.
У Украины тонкое место Днепр.
Сколько там всего мостов через реку и могут ли они одновременно их повредить. Проба у них уже была, вполне успешно.

Будем ждать, летом либо произойдет, либо нет. Вариант перемирия многих устраивает.
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14.04.2023 09:17 Ответить
Основні сили просто не хочуть вмирати за ху#ла та олігарїів, тому бунтують та відмовляються іти у наступ. Якби можна було б задіяти ці основні сили, то вони в виступили організовано, злагоджено і головне масово, але рашисти все не можуть іх змусити іти на смерть і тому зеків-смертників стратами та тортурами замушують іти у самогубчі атаки.
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14.04.2023 09:07 Ответить
Вони поклали вже в бахмуті за пару місяців 50 тис своїх трупів і не тільки вагнерців а і регулярів армія РФ стала армією ерітреї
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19.04.2023 13:35 Ответить
https://youtu.be/4Bww2cyof24
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14.04.2023 07:16 Ответить
вони це рік тому зрозуміли і саме тому сіли в оборону всюди окрім донбасу.
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14.04.2023 07:17 Ответить
Нам іх і в Бахмуті хватає з головою .
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14.04.2023 07:30 Ответить
Якийсь москаль-окупант на пікабу написав, що всі відпустки цим падлюкам на Харківському напрямку скасовані.

А на інших ніби - ні.
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14.04.2023 07:40 Ответить
Це вже пох на що вони здатні.Тепер їх викурити за межі кордону,і в радіусі досягнення наших сил гасити,як тільки вони знову зберуться на "учєнія".Тільки аби не було "прєкратітє стрєлять "з нашого боку.
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14.04.2023 07:51 Ответить
)(уйло затягує війну на виснаження
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14.04.2023 07:53 Ответить
)(уйло надіється.
що західні країни виснажуться у допомозі ,як фінансово так і військово.
що змінються геополітичні процеси на користь кремля,мова про перемовини
вибори в США
розбрат у гілках влади України,та незадоволення населення
та ще багато факторів ,як у розхитуванні єдності країн
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14.04.2023 08:01 Ответить
Це неможливо. Ми дорікаємо Захід за недостатню допомогу, а є зворотня сторона медалі - це копійки для наших партнерів. Тому коли питання доходить до виснаження, то тум ми точно можемо бути спокійними - бо військово допомога аж ніяк їм не б'є по гаманцю, тому вона буде стільки скільки завгодно до повного знищення росії і це перш за все розуміють і рашисти
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14.04.2023 09:09 Ответить
Прошу обратить внимание на последний выпуск видео от Юрия Швеца № 464, в котором ЦРУ разоблачило воровство Дерьмака и его ЗЕбанутой стаи шакаолов во время войны. Воины ВСУ на фронте проливает кровь, а Дерьмаки грабят американскую финансовую помощь.
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14.04.2023 08:11 Ответить
Так, вище я надала посилання на це відео (коментар 3). Назва:
"Пентагон подготовил акт о капитуляции РФ/ЦРУ в борьбе с коррупцией в Киеве".
На місцях теж дерибан йде.
І де ці нац дружини та прочая нечисть, які так драли своє гузно у передвиборчу кампанію? Ау? Зелені шмарклі смокчете?
https://youtu.be/4Bww2cyof24
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14.04.2023 08:42 Ответить
https://litsa.com.ua/zastupnik-kerivnika-op-oleksij-dniprov-spivpracyuye-z-rosijskimi-bukme/. Туди ж
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14.04.2023 09:08 Ответить
Нацдружыны - это собственность Авакова, а он почему-то не замечен в войне Украины и козломордой кацапни на сторону ВСУ. Видимо у Бени КАЛомойского и Собакова нет нужды кормить эту стаю, тупое быдло выбрало ЗЕбанутых шутов и надобность в них отпала. Я помню, как в 19 году эти шакалы преследовали все выступления Пороха на предвыборных митингах, гадили как только можно. А когда Порох и его команда после митинга пошла к своим машинам, то эти сявки вначале перекрыли дорогу к машинам, а когда увидели, что Порох идет прямо на них, молча поджали хвосты и пропустили его.
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14.04.2023 11:40 Ответить
После того, как зелёные уроды им сдали юг, им и не надо особо сильно наступать.
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14.04.2023 08:26 Ответить
Куди вже не сильно коли в них на кожному кроці гори трупів
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14.04.2023 09:12 Ответить
С приводу широкомаштабних наступальних операцій балалайні можливо є частка правди, але не забуваймо, що із початку цього року ми не відвоювали жодного клаптя своєї землі, при цьому втратили сотні квадратних кілометрів. І не забуваймо про оборонні можливості лаптєногіх. Вже тривалий час вони будують оборонні укріплення на Півдні, 3 лінії оборони с бліндажами, бункерами та бетонними укриттями. Техніки нагнали туди *****(це для тих експердів у яких ваньки вже воюють на Т34). Так що не все так райдужно як розповідають експєрди та інші тарологи.
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14.04.2023 09:46 Ответить
В оборотні вони ніщо мій брат говорив що при наступі зсу кацапи завжди тікають і дуже слабкі навіть 10 ліній оборони там їм ніяк не допоможе вся техніка буде кинута а вони будуть тікати як це вже бувало
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19.04.2023 13:38 Ответить
Цікаво,а в яких місцях де вони будували лінію оборони, ми їх посунули?
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20.04.2023 15:48 Ответить
 
 