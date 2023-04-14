Армия РФ не способна проводить широкомасштабные наступательные кампании по нескольким направлениям одновременно, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Американские аналитики убеждены, что сегодня российские оккупанты не способны проводить несколько наступательных операций одновременно.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Специалисты привели слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова от 13 апреля о том, что Москва перекинула силы из района Авдеевки для усиления наступательных действий вокруг Бахмута.
В то же время бригадный генерал указал, что РФ примерно с 30 марта потеряла около 4000 единиц личного состава ЧВК "Вагнер" и обычных войск в Бахмуте.
"Заявление Громова подтверждает оценку о том, что российская армия - в своей нынешней форме - не способна проводить широкомасштабные наступательные кампании на нескольких направлениях одновременно", - объяснили в ISW.
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При всем их потенциале, основные силы в резерве.
на Бахмуте только ЧВК, регулярные прикрывают фланги и помогают артой.
Каждый ждет наступление другого.
У Украины тонкое место Днепр.
Сколько там всего мостов через реку и могут ли они одновременно их повредить. Проба у них уже была, вполне успешно.
Будем ждать, летом либо произойдет, либо нет. Вариант перемирия многих устраивает.
А на інших ніби - ні.
що західні країни виснажуться у допомозі ,як фінансово так і військово.
що змінються геополітичні процеси на користь кремля,мова про перемовини
вибори в США
розбрат у гілках влади України,та незадоволення населення
та ще багато факторів ,як у розхитуванні єдності країн
"Пентагон подготовил акт о капитуляции РФ/ЦРУ в борьбе с коррупцией в Киеве".
На місцях теж дерибан йде.
І де ці нац дружини та прочая нечисть, які так драли своє гузно у передвиборчу кампанію? Ау? Зелені шмарклі смокчете?
https://youtu.be/4Bww2cyof24