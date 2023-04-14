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Новости За рубежом
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испытания (354) КНДР (667) ракеты (2695)

В КНДР заявили, что провели тестирование новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ракета,кндр

Северная Корея заявила, что в ходе последних испытаний тестировала новую твердотопливную баллистическую ракету Hwasong-18.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, сообщает Reuters.

По словам корейских государственных СМИ, новая ракета "радикально реформирует" компоненты стратегического сдерживания КНДР, повысит эффективность ее ядерной контратаки и изменит практичность ее наступательной стратегии.

Это первое использование твердого топлива в баллистической ракете КНДР.

"Разработка твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты долго считалась ключевой целью Северной Кореи, поскольку она могла бы помочь КНДР быстрее развернуть ракеты во время войны", - отмечает Reuters.

Читайте: Россия хочет получить в КНДР оружие в обмен на продовольствие, - Белый дом
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Топ комментарии
+12
Ну так кацап-він що в камуфляжі бидло,що в рясі.
Большой привет прихожанам церкви московского патриархата.Вы такое же быдло,как и ваши попы.
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14.04.2023 08:47
+9
Цель всех диктаторских режимом - деды не жили и вы не будите !
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14.04.2023 08:45
+8
Взяти б оцих всіх людоїдів-дикунів, починаючи від москалів, і запустити в іншу галактику.

Хай собі там змагаються-міряються бомбами, а нормальні люди просто житимуть на Землі.

Траву їдять, але бомби-пугалки роблять. На фіга ???
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14.04.2023 08:34
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А кореякські раби тим часом дегустують траву та коріння.
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14.04.2023 08:29 Ответить
Рашка хоча б вигадала, що весь світ хоче на них напасти, щоб захопити ресурси. А як корейським рабам пояснюють, що увесь світ тільки й живе, щоб північну корею захопити?
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14.04.2023 08:36 Ответить
хочуть захопити футболістів чемпіонів світу ...
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14.04.2023 09:59 Ответить
відчуваю що зараз на мене тут накинуться, але ви там були і бачили як вони дегустують траву???? І взагалі там хтось був і бачив? Так напевно там не всі ситі і не всі багаті і режим тоталітарний як при сталіні, і на курорти заокеанські не катаються Але країна себе захищає і розробляє ******* зброю, так саме *******. А ми маючи до війни величезний потенціал жерли сито як не всебе, в двері не проходимо і в крісла не поміщаємося як багато в ВР та в уряді, і просрали все - і ракетні технології і літаки і танки, все що мали пеетворили в гівно. А зараз ворог нас перетворює в руїну бо ми ж не Північна Корея що озброєна до зубів, клянчимо навколішки по світу як жебраки, і ракет у нас немає ніяких
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14.04.2023 09:18 Ответить
Ну значіть так :

1) якшо страна виживає благодаря харчовій гуманітарній допомозі з інших країн, то це про шось каже

2) якшо хтось десь шось зробив із гівна і палок по кресленням, переданим Кацапією, то це ще не доказ того, шо в КНДР десь взялись інженерні генії та фізики-ядерники-самоучки, бо там тупо нема жодного серйозного науково-дослідного інституту.
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14.04.2023 11:02 Ответить
знову ж - ви там були і бачили, особливо по науковому потенціалу??? У нас купа наукових установ, ціла академія наук з сотнями академіків, депутати з науковими ступенями а ВПК не може зробити гумовий надувний Хаймарс, чехи роблять та поставляють
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14.04.2023 11:14 Ответить
справа в тому, шо наука в 21 сторіччі передбачає співпрацю зі всією світовою спільнотою.

може я десь пропустив співпрацю північнокорейських геніїв зі світовою науковою спільнотою ?

а якшо північнокорейські генії генеруються в замкненому доволі малому просторі - то це якась метафізична аномалія. Так не буває.

навіть в 300 разів більший СРСР ніхіра сам не винайшов, а лише скористався захопленими в Рейху розробками.
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14.04.2023 12:07 Ответить
я зовсім не про це, наука є різна. В Північній Кореї все поставлено на військові рейки. Вкрали вони технології чи не вкрали, дали їм кацапи чи ні то вже не важливо. Країна що в ізоляції стала ядерною державою і має військовий потенціал та ******* озброєння. Ми що мали все лишилися у розбитого корита. І наша наука нічого не варта судячи з її стану та як наукові ступені здобуваються плагіатом та грошима і звязками..це сумно
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14.04.2023 12:45 Ответить
ну так хто нам винуватий, шо ми такі довбойоби ?
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14.04.2023 17:28 Ответить
анадійська скацапа не знає, що "DW" існує і в українській версії?
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14.04.2023 08:49 Ответить
Він "Канаду" тільки по телевізору бачить! У нього "Квебек" розташований у районі Долгопрудного
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14.04.2023 09:01 Ответить
Рашисти підігнали 100%
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14.04.2023 08:34 Ответить
Взяти б оцих всіх людоїдів-дикунів, починаючи від москалів, і запустити в іншу галактику.

Хай собі там змагаються-міряються бомбами, а нормальні люди просто житимуть на Землі.

Траву їдять, але бомби-пугалки роблять. На фіга ???
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14.04.2023 08:34 Ответить
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14.04.2023 08:37 Ответить
Ну так кацап-він що в камуфляжі бидло,що в рясі.
Большой привет прихожанам церкви московского патриархата.Вы такое же быдло,как и ваши попы.
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14.04.2023 08:47 Ответить
а шо, не всі віруни бидло?
якщо не нести бабло попам, то і попи зникнуть.
причому, казочки і маскаради товстих чоловіків в спідницях вважались би за прояв психічного розладу, якби це не була "віра".
а якщо коротше - найкрутіший бізнес - стаду казочки, а зі стада - бабло.
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14.04.2023 09:25 Ответить
Я атеіст і глибоко переконаний,що люба релігія-обман,а її попи-паразити на тілі суспільства.
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14.04.2023 11:34 Ответить
шановний! Атеїзм- це також віра... Та пам'ятайте, що в українській мові, слово "люба", має тільки два значення: ім'я Люба та кохана жінка...
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15.04.2023 10:25 Ответить
Фаріон, пере-орлицьтесь.
до речі, багато з таких знавців як ви - обісрались коли їм вказали на те що слово це чи те чи інше - цілком літературне. може й так само з цим словом на яке визвірився ви, хто-зна.
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21.04.2023 15:06 Ответить
до тебе не звертався, а тому йди в ОПу дурнику.
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22.04.2023 11:06 Ответить
ну тай і тоді йди, куди тобі портрібно
до Портнова?
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22.04.2023 11:42 Ответить
ну, тобі та й куди до йди і тоді ==>> в ОПу дурнику.
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22.04.2023 12:15 Ответить
І знову унітази і різне шкеребертя . Ото вже ж паРашники
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14.04.2023 09:48 Ответить
Цель всех диктаторских режимом - деды не жили и вы не будите !
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14.04.2023 08:45 Ответить
Авжеж, тепер дивлячись як ''працюють'' міжнародні угоди світ буде озброюватися, і прагнутиме ЯО.
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14.04.2023 08:47 Ответить
DW

Южная Корея превратилась в самого быстрорастущего экспортера вооружений в мире, о чем свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute).

По данным института, доля Южной Кореи на мировом рынке вооружений по-прежнему невелика по сравнению с долей таких гигантов, как Соединенные Штаты и Россия, но за пять лет заканчивая 2021 годом эта страна стала восьмым по величине экспортером, и ее доля составила 2,8% мирового экспорта. Пятью годами ранее она занимала 13-е место, а ее доля составляла всего 1%.

Многие европейские страны обращаются к Южной Корее, потому что она может доставить оружие быстрее других союзников. В конце холодной войны европейские державы начали постепенно сворачивать мощности по массовому производству обычных вооружений, таких как танки и артиллерия. Тем временем оборонная промышленность Южной Кореи наращивала обороты из-за угрозы со стороны Северной Кореи. Ее оборонные компании много лет создавали за рубежом производственные мощности и сегодня уже наладили производственные линии с быстрыми сроками выполнения.

Доля Сеула в глобальных поставках вооружений растет благодаря крупным партиям оружия, которое Южная Корея отправляет в такие страны, как Индонезия, Австралия и Египет. Индонезия закупила бронетехнику и реактивные истребители, а Египет приобрел сотни самоходных гаубиц, чтобы обновить свои артиллерийские системы. В 2021 году Австралия закупила гаубицы и машины подвоза боеприпасов.

Тот факт, что Южная Корея вынуждена постоянно пребывать в состоянии боевой готовности, дает ей ощутимое преимущество. Поскольку страна постоянно производит большое количество оружия, стоимость единицы продукции оказывается ниже, чем во многих других странах. Поскольку она постоянно проводит военные учения с применением артиллерийских снарядов и ракет, ее запасы регулярно пополняются.

Южная Корея создает в основном такое оружие и оборудование, которое совместимо с американским вооружением. По словам экспертов в области оборонной промышленности, так произошло благодаря технологическим ноу-хау, переданным Сеулу Соединенными Штатами, а также потому, что союзники планируют сражаться бок о бок в случае конфликта с Северной Кореей.
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14.04.2023 08:53 Ответить
анадійцю! Чи відомо тобі, що таке посилання та існування "DW" в українській версії?
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22.04.2023 13:01 Ответить
Твердотопливные... Это на черном порохе?

Даже расеюшке уже современных порохов не хватает. Чего там говорить о ракетных. Очередная "высадка на Солнце"...
IMHO.
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14.04.2023 09:01 Ответить
китайская собачка - они же "нагнетают" когда Китаю прищемят хвост, тогда тов. Сі усмиряет шавку.
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14.04.2023 09:26 Ответить
твьордоє топліво - то вугілля
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14.04.2023 11:04 Ответить
Угу..І дрова.
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14.04.2023 14:57 Ответить
Не зачіпають того хто завжди дає здачу
Наші ''керманичі ''розікрали продали сдали на метлом
майже всю зброю
Країни заробляють обрі гроші на вмготовленні зброї
Україна мала все щоб бути в лідерах виготовлення зброї
наші лідери в угоду іноземним зброярам все знишіли
Все кричать все як в ЕС
А в світі багато країн у яких можно де чому навчітись
Певні моменти кращі чім в ЕС
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14.04.2023 09:08 Ответить
Это все понятно. Вот только в КНДР пязда с экономикой (если верить мировым икзпердам), там тоталитаризм и они под санкциями. У нас же могут тратить миллионы на видосики, демократия и нет санкций. Логичный вопрос: где цука ракеты ?
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14.04.2023 09:19 Ответить
у них граница с кем?
Брависсимо!
Сэр, вы выдвинуты на премию - Старый географ мира!!
просим фото прислать на адрес - stariygeograff.Som
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14.04.2023 09:29 Ответить
У нас тоже много с кем граница, и что ?
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14.04.2023 09:39 Ответить
ну вот что - только польша дала сотни танков для солдат.
а у "кндр"(кстати, вы не расшифровывал эту аббревиатуру?)
граница с поехавшей рашкой и ее патроном - китаем.
так что что-что, а технологии взамен - "гав-гав" они научились "доставать". ты совок? ну вот - знаешь как тогда "достать" было что то мона взамен на услуги, в крайности - на водку или горилку, или панду, ну короче на хоть что то в чем заинтересован дающий достающему
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14.04.2023 09:43 Ответить
*Польша
Польща
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14.04.2023 09:50 Ответить
При чем здесь поставка танков к производству ракет ?

У нас есть технологии. Целый укрооборонпром. У нас есть деньги. Во всяком случае можем себе позволить яйца по 17.

Все намного проще. Там хотят делать ракеты. А у нас не хотят.
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14.04.2023 09:57 Ответить
ну ясно шо не хотят, вот прямо есть
накази та розпорядження, а хтось каже - "не хочу робить ракети"
ты так говоришь что смешно - кто именно и по каким соображениям и по чьему приказу - взял и не захотел делать ракеты, а?

"просто не хотят" - кто?
мужики у станков, или кто еще? "не хотят" и этим все сказано.

Ермак между прочим старается чтобы делать ракеты, мужественный, патриотичный человек, всегда на страде обороноспособности.
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14.04.2023 10:06 Ответить
>Ермак между прочим старается чтобы делать ракеты
и сколько уже сделал?
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14.04.2023 10:20 Ответить
100500
вам он не скажет, но всегда бдит и мочится с оккупантами, Мужественный, агрессивный к коммунистам человек, он решает судьбу мира между прочим, клево шо мы живем во время Ермака. До чего же крутой чел, просто упомрачительно.
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14.04.2023 10:33 Ответить
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14.04.2023 10:49 Ответить
я бы оценил этот стёб, если бы это не ты написал. А зная тебя, могу даже предположить, что ты это написал на полном серьёзе )))
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14.04.2023 11:07 Ответить
скорёё наоборот. Я настолько "люблю" Ёрмака, что даже вроде бы и по комёнту(нёважно дажё от кого) - понятно что это - тоооооолстёнький стеб.
Ну не знаю, у вас с дедуктивкой шото случилось, а-ну-ка, пройдем-ка(кабинет 314) завтра, ВЦК, или что там(готовит очередную партию гвардейцев-наступателей для Мужеств, ой, то есть для армии)
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21.04.2023 15:13 Ответить
Твердопаливна- на дровах...
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14.04.2023 09:28 Ответить
Зато в Україні ракети виробляють аж гай шумить
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14.04.2023 09:32 Ответить
Это проблема юж. Корейцев, а не наша, я уверен они разбируются. У них и ввп и военка в топах. Толстощекий понтуется пока Америка и союзники отвлеченны рашкой и угрозой нападения на Тайвань.
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14.04.2023 09:38 Ответить
а зеля не может сделать ни одной ракеты, даже те что уже разработаны
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14.04.2023 10:18 Ответить
"...Когда РФ начала в 2015 году промышленные поставки сена в КНДР, целыми составами, я сразу написал, что мерзавцы поставляют корейцам оружие.

Буквально моментально, активизировалась ядерная программа КНДР, теперь каждый год мы узнаем от сейсмических агентств про все новые испытания.

Я из года в год пишу, что поставки ЯО в КНДР - это один из методов гибридной войны РФ с человечеством.

Теперь Путин и его прихвостни открыто хихикают с международных трибун, что у Северной Кореи, у которой нет электричества над 99% территории, появилась ракета-носитель способная попасть в любую точку США..."
Согласен с автором на 100%. Жаль что нам сено никто не поставит. А мы сами сможем сделать разве что высокохудожественный фильм от студии "Квартал 95", про их производство, где Зеленский лично ее проектирует, с бюджетом сравнимым с необходимым на разработку и создание.
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14.04.2023 11:37 Ответить
 
 