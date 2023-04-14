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В КНДР заявили, что провели тестирование новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Северная Корея заявила, что в ходе последних испытаний тестировала новую твердотопливную баллистическую ракету Hwasong-18.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, сообщает Reuters.
По словам корейских государственных СМИ, новая ракета "радикально реформирует" компоненты стратегического сдерживания КНДР, повысит эффективность ее ядерной контратаки и изменит практичность ее наступательной стратегии.
Это первое использование твердого топлива в баллистической ракете КНДР.
"Разработка твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты долго считалась ключевой целью Северной Кореи, поскольку она могла бы помочь КНДР быстрее развернуть ракеты во время войны", - отмечает Reuters.
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+12 олег иванов 9d1a2ffb
показать весь комментарий14.04.2023 08:47
+9 AbOriginal_UA
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+8 Ultimate Justice
показать весь комментарий14.04.2023 08:34
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Пожалуйста, подождите...
1) якшо страна виживає благодаря харчовій гуманітарній допомозі з інших країн, то це про шось каже
2) якшо хтось десь шось зробив із гівна і палок по кресленням, переданим Кацапією, то це ще не доказ того, шо в КНДР десь взялись інженерні генії та фізики-ядерники-самоучки, бо там тупо нема жодного серйозного науково-дослідного інституту.
може я десь пропустив співпрацю північнокорейських геніїв зі світовою науковою спільнотою ?
а якшо північнокорейські генії генеруються в замкненому доволі малому просторі - то це якась метафізична аномалія. Так не буває.
навіть в 300 разів більший СРСР ніхіра сам не винайшов, а лише скористався захопленими в Рейху розробками.
Хай собі там змагаються-міряються бомбами, а нормальні люди просто житимуть на Землі.
Траву їдять, але бомби-пугалки роблять. На фіга ???
Большой привет прихожанам церкви московского патриархата.Вы такое же быдло,как и ваши попы.
якщо не нести бабло попам, то і попи зникнуть.
причому, казочки і маскаради товстих чоловіків в спідницях вважались би за прояв психічного розладу, якби це не була "віра".
а якщо коротше - найкрутіший бізнес - стаду казочки, а зі стада - бабло.
до речі, багато з таких знавців як ви - обісрались коли їм вказали на те що слово це чи те чи інше - цілком літературне. може й так само з цим словом на яке визвірився ви, хто-зна.
до Портнова?
Южная Корея превратилась в самого быстрорастущего экспортера вооружений в мире, о чем свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute).
По данным института, доля Южной Кореи на мировом рынке вооружений по-прежнему невелика по сравнению с долей таких гигантов, как Соединенные Штаты и Россия, но за пять лет заканчивая 2021 годом эта страна стала восьмым по величине экспортером, и ее доля составила 2,8% мирового экспорта. Пятью годами ранее она занимала 13-е место, а ее доля составляла всего 1%.
Многие европейские страны обращаются к Южной Корее, потому что она может доставить оружие быстрее других союзников. В конце холодной войны европейские державы начали постепенно сворачивать мощности по массовому производству обычных вооружений, таких как танки и артиллерия. Тем временем оборонная промышленность Южной Кореи наращивала обороты из-за угрозы со стороны Северной Кореи. Ее оборонные компании много лет создавали за рубежом производственные мощности и сегодня уже наладили производственные линии с быстрыми сроками выполнения.
Доля Сеула в глобальных поставках вооружений растет благодаря крупным партиям оружия, которое Южная Корея отправляет в такие страны, как Индонезия, Австралия и Египет. Индонезия закупила бронетехнику и реактивные истребители, а Египет приобрел сотни самоходных гаубиц, чтобы обновить свои артиллерийские системы. В 2021 году Австралия закупила гаубицы и машины подвоза боеприпасов.
Тот факт, что Южная Корея вынуждена постоянно пребывать в состоянии боевой готовности, дает ей ощутимое преимущество. Поскольку страна постоянно производит большое количество оружия, стоимость единицы продукции оказывается ниже, чем во многих других странах. Поскольку она постоянно проводит военные учения с применением артиллерийских снарядов и ракет, ее запасы регулярно пополняются.
Южная Корея создает в основном такое оружие и оборудование, которое совместимо с американским вооружением. По словам экспертов в области оборонной промышленности, так произошло благодаря технологическим ноу-хау, переданным Сеулу Соединенными Штатами, а также потому, что союзники планируют сражаться бок о бок в случае конфликта с Северной Кореей.
Даже расеюшке уже современных порохов не хватает. Чего там говорить о ракетных. Очередная "высадка на Солнце"...
IMHO.
Наші ''керманичі ''розікрали продали сдали на метлом
майже всю зброю
Країни заробляють обрі гроші на вмготовленні зброї
Україна мала все щоб бути в лідерах виготовлення зброї
наші лідери в угоду іноземним зброярам все знишіли
Все кричать все як в ЕС
А в світі багато країн у яких можно де чому навчітись
Певні моменти кращі чім в ЕС
Брависсимо!
Сэр, вы выдвинуты на премию - Старый географ мира!!
просим фото прислать на адрес - stariygeograff.Som
а у "кндр"(кстати, вы не расшифровывал эту аббревиатуру?)
граница с поехавшей рашкой и ее патроном - китаем.
так что что-что, а технологии взамен - "гав-гав" они научились "доставать". ты совок? ну вот - знаешь как тогда "достать" было что то мона взамен на услуги, в крайности - на водку или горилку, или панду, ну короче на хоть что то в чем заинтересован дающий достающему
Польща
У нас есть технологии. Целый укрооборонпром. У нас есть деньги. Во всяком случае можем себе позволить яйца по 17.
Все намного проще. Там хотят делать ракеты. А у нас не хотят.
накази та розпорядження, а хтось каже - "не хочу робить ракети"
ты так говоришь что смешно - кто именно и по каким соображениям и по чьему приказу - взял и не захотел делать ракеты, а?
"просто не хотят" - кто?
мужики у станков, или кто еще? "не хотят" и этим все сказано.
Ермак между прочим старается чтобы делать ракеты, мужественный, патриотичный человек, всегда на страде обороноспособности.
и сколько уже сделал?
вам он не скажет, но всегда бдит и мочится с оккупантами, Мужественный, агрессивный к коммунистам человек, он решает судьбу мира между прочим, клево шо мы живем во время Ермака. До чего же крутой чел, просто упомрачительно.
Ну не знаю, у вас с дедуктивкой шото случилось, а-ну-ка, пройдем-ка(кабинет 314) завтра, ВЦК, или что там(готовит очередную партию гвардейцев-наступателей для Мужеств, ой, то есть для армии)
Буквально моментально, активизировалась ядерная программа КНДР, теперь каждый год мы узнаем от сейсмических агентств про все новые испытания.
Я из года в год пишу, что поставки ЯО в КНДР - это один из методов гибридной войны РФ с человечеством.
Теперь Путин и его прихвостни открыто хихикают с международных трибун, что у Северной Кореи, у которой нет электричества над 99% территории, появилась ракета-носитель способная попасть в любую точку США..."
Согласен с автором на 100%. Жаль что нам сено никто не поставит. А мы сами сможем сделать разве что высокохудожественный фильм от студии "Квартал 95", про их производство, где Зеленский лично ее проектирует, с бюджетом сравнимым с необходимым на разработку и создание.