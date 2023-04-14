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Новости За рубежом
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Украина, Молдова и Румыния будут совместно преодолевать пропаганду РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пропаганда,русский,мир,путін,дезінформація,руський

Украина, Молдова и Румыния договорились совместно противостоять российской пропаганде и дезинформации.

Об этом говорится в заявлении министров обороны и иностранных дел, сообщает Цензор.НЕТ.

В заявлении говорится, что Россия активно использует гибридные тактики для дестабилизации ситуации в Украине, Молдове и других странах.

"Мы будем продолжать сотрудничать столько, сколько необходимо, чтобы поддерживать право свободно выбирать собственную внешнюю политику и альянсы, осуществлять законную самооборону, укреплять устойчивость и обеспечивать стабильность, безопасность и процветание в нашем регионе", - заявили министры.

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Тут спільно не пропаганду треба долати, а джерело тої пропаганди-мордор.І бажано фізично знищити!
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14.04.2023 08:49 Ответить
Суть встречи военных Министров - 1. передача того, что у Румынии осталось из совкового вооружения. 2. Завод по ремонту украинской военной техники на территории Румынии. 3. ... "Встретишь Джадета, не трогай, он мой.." - руzzкие части в приднестровье - это проблема Молдавии и Румынии - мы их "порешаем" и скорее всего мирным путем - им будет сделано предложение, от которого они не смогут отказаться (за руzzким кораблем) - скорее всего после формирования 2 новых бригад молдавской армии и переобучения и перевооружения 2-х существующих по стандарту НАТО.
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14.04.2023 08:53 Ответить
 
 