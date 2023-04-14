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Украина, Молдова и Румыния будут совместно преодолевать пропаганду РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Украина, Молдова и Румыния договорились совместно противостоять российской пропаганде и дезинформации.
Об этом говорится в заявлении министров обороны и иностранных дел, сообщает Цензор.НЕТ.
В заявлении говорится, что Россия активно использует гибридные тактики для дестабилизации ситуации в Украине, Молдове и других странах.
"Мы будем продолжать сотрудничать столько, сколько необходимо, чтобы поддерживать право свободно выбирать собственную внешнюю политику и альянсы, осуществлять законную самооборону, укреплять устойчивость и обеспечивать стабильность, безопасность и процветание в нашем регионе", - заявили министры.
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показать весь комментарий14.04.2023 08:49 Ответить Мне нравится 0
Eugen P
показать весь комментарий14.04.2023 08:53 Ответить Мне нравится 0
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