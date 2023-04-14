Украина, Молдова и Румыния будут совместно преодолевать пропаганду РФ

Украина, Молдова и Румыния договорились совместно противостоять российской пропаганде и дезинформации.

Об этом говорится в заявлении министров обороны и иностранных дел, сообщает Цензор.НЕТ.

В заявлении говорится, что Россия активно использует гибридные тактики для дестабилизации ситуации в Украине, Молдове и других странах.

"Мы будем продолжать сотрудничать столько, сколько необходимо, чтобы поддерживать право свободно выбирать собственную внешнюю политику и альянсы, осуществлять законную самооборону, укреплять устойчивость и обеспечивать стабильность, безопасность и процветание в нашем регионе", - заявили министры.

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