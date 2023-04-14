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Венгрия может тайно помогать с доставкой оружия для Украины, - Politico

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

орбан

Опубликованные секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что Венгрия, вероятно, может тайно помогать с доставкой оружия в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет издание Politico.

В одном из таких документов говорится, что Венгрия могла позволить использовать свое воздушное пространство партнерам и Украине для перемещения оружия, хотя ранее власти страны заявляли, что не будут этого делать.

Документ подробно описывает план, согласно которому украинские пилоты перелетят на подаренных вертолетах из Хорватии в Украину "через воздушное пространство Венгрии".

"Если эта информация соответствует действительности, то это будет не только показывать, что Венгрия пропускает оружие через свое небо, но и противоречит сообщениям прессы о том, что вертолеты будут доставлены по земле или рейсами в Польшу", - говорится в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан: Украины экономически не существует как страны. Когда США и ЕС перестанут ее финансировать, война закончится
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Топ комментарии
+12
"Жовта преса" задовбала.
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14.04.2023 12:14
+9
ой я зараз впаду від сміху
ваш секретний злив уже дістав чесно кажучи
але бачу остапа понесло конкретно
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14.04.2023 12:16
+8
невже ?
"И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что Орбан ..... "

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14.04.2023 13:01
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"Жовта преса" задовбала.
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14.04.2023 12:14 Ответить
Вона вже не жовта а блакитна.
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14.04.2023 12:17 Ответить
Все вірно пишуть !
А ще у орбана дочка проститутка
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14.04.2023 13:02 Ответить
це аксіома
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14.04.2023 12:16 Ответить
ні, це брехня...
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14.04.2023 14:31 Ответить
ти-суцільна брехня
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14.04.2023 15:27 Ответить
Твій смердячий писок-суцільна геморойна дупа...
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14.04.2023 15:43 Ответить
куесос зеленомордий-тобі за касабскою посудиною
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14.04.2023 17:46 Ответить
ой я зараз впаду від сміху
ваш секретний злив уже дістав чесно кажучи
але бачу остапа понесло конкретно
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14.04.2023 12:16 Ответить
невже ?
"И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что Орбан ..... "

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14.04.2023 13:01 Ответить
не заважайте. дайте попи$$$ть
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14.04.2023 13:35 Ответить
Такая версия может говорить только о том, что вся слитая инфа не более, чем деза для дураков.
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14.04.2023 12:17 Ответить
Орбан собі швидше яйця відріже, ніж дозволить допомагати Україні у військовому плані.
Там в тих документах такими темпами скоро вскриється, що і ***** - завербований агент ЦРУ якому доручили розвалити рашу.
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14.04.2023 13:28 Ответить
А шо, все может быть.
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14.04.2023 13:48 Ответить
То нехай тільки рашу й розвалює, **** така.
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14.04.2023 13:52 Ответить
і навіщо то угорцям?! вони вже на кацапському забезпеченні, можна сидіти на вприсядки та лузати насіння.
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14.04.2023 12:21 Ответить
а це ті документи, що реальні чи ті, що після фотошопу таке кажуть?
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14.04.2023 12:21 Ответить
кто их там знает, смешались люди, кони.
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14.04.2023 13:09 Ответить
бульварна пресса
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14.04.2023 12:26 Ответить
А може і ні !
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14.04.2023 12:26 Ответить
про це пише виданняпро це пише видання Politico.,котре може цілком таємно тиражувати по цілому світі потрібну куйлу інформацію..( Politico. ПТН ПНХ)
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14.04.2023 12:27 Ответить
Сподіваюсь санкції США так дотиснуть Угорщину, що в один прекрасний день багато болгарської чи ще якоїсь зброї виявиься угорською. Треба зрозуміти, що для друзів ху#ла є лише одна цінність - гроші. Продали Європу - продадуть і ху#ла ще швидше, як не за гроші так щоб не втратити їх від санкції чи інших наслідків.
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14.04.2023 12:30 Ответить
В мережу швидше потраплять інтимні світлини орбана з біло-синьо-червоним ділдо у сраці, аніж Україна отримає військову допомогу від гнилої Мадярщини.
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14.04.2023 12:30 Ответить
О, теперь хуьло пришлет Орбану кувалду!
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14.04.2023 12:31 Ответить
Так-так! А підспівування кацапам це лише прикриття.
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14.04.2023 12:31 Ответить
ні фіга не зрозуміла з цієї статті. Вони надали повітряний простір? Чи передають гвинтокрили? Чи везуть зброю тими гвинтокрилами. Поясніть мені, хто щось зрозумів.
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14.04.2023 12:35 Ответить
могли б все це робити , але нічого з цього не роблять .
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14.04.2023 13:58 Ответить
Навіть якщо це правда, то оця, так звана "допомога", просто смішна. Ці гелікоптери чудово долетіли би й без повітряного простора Угорщини.
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14.04.2023 12:35 Ответить
😂... Я завжди казав і казатиму - фантазіям закордонних ЗМІ ( в тому числі і найвідомішим ) - немає меж ..
Іноді складається таке враження що вони вважають читачів безпросвітними лохами , і імбецилами з одною звивиною ,, які не вміють - ні логічно мислити , ні аналізувати факти .
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14.04.2023 12:36 Ответить
нещодавно засраха внесла Угорщину до кола "недружніх країн". То ознака того, що Угорщина Україні допомагає? Чи як?
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14.04.2023 12:36 Ответить
Да ну! Неужели орбан и ***** - двойные агенты? )))
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14.04.2023 12:41 Ответить
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14.04.2023 12:46 Ответить
Эти "перлы" от западных изданий за последние пару недель не иначе как из рубрик: "научная фантастика" и "время для оху..тельных историй"
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14.04.2023 12:48 Ответить
едине чим мадярота може "допомогти" це дозволити проліт наших русланів над своєю помийкою на шляху з Болгарії чи близького сходу
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14.04.2023 12:57 Ответить
для чого літакам з Болгарії летіти через Угорщину ? через Румунію набагато ближче .
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14.04.2023 14:05 Ответить
через румунію, минаючи мадярію, сербію словенію австрію чехію, до Польщі.
ці ******** ж заборонили "тразнит" зброї.
часто спостерігав на флайрадарі як наші антонівці облітали циганів орбановських.
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14.04.2023 15:30 Ответить
з Болгарії через мадярію на близький схід?))) друже, більше двох стежок снігу у тонель на добу не тягни...))))
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14.04.2023 14:40 Ответить
для йолопів які не вміють читати поясню, наші Руслани літають з болгарії та близького сходу(перевозячи припаси та техніку) до польського аеропорту Жешув минаючи територію ********* мадярії.
над Україною не літають бо цивільним літакам повітряний простір закритий.
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14.04.2023 15:27 Ответить
Не виправдовуйся, телепню...))
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14.04.2023 15:41 Ответить
ахаха явно з когорти тупої зеботви
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14.04.2023 16:22 Ответить
На те карту гугл, изучи и проложи маршрут, а то ты все в кучу нагрузил.
https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F/@46.1163169,17.1861676,7z/data=!4m6!3m5!1s0x133441080add95ed:0xa0f3c024e1661b7f!8m2!3d45.1!4d15.2000001!16zL20vMDFwajc
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14.04.2023 16:33 Ответить
Тут речь идет о перегоне вертолетов из Хорватии. С Хорватии через Словению, Австрию, Словакию в Украину.
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14.04.2023 16:42 Ответить
я вас зрозумів, але це не відміняє факту що наші транспортники облітають то болото прокацапське
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14.04.2023 17:59 Ответить
Politico: секретні документи Пентагона вказують на ймовірного вбивцю Кеннеді й дають відповідь на запитання, чи є життя на Марсі

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14.04.2023 13:41 Ответить
Аґаа...)) у Чопі станція забита потягами зі зброє з мадярії)) така сама ситуація і на пунктах пропуску) усі забиті каміонами з ракетами та снарядами...)))
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14.04.2023 14:37 Ответить
А Венгрия делает оружие ?
Мотоциклы "Паннония" с пулемётом ?
Или горошек, вызывающий стрельбу очередями ?
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14.04.2023 15:21 Ответить
Скорее сербы дадут добро на пролет вертолетов, чем это ******* чмо.
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14.04.2023 16:37 Ответить
имея таких друзей как орбан и врагов не нужно!
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14.04.2023 18:47 Ответить
 
 