Венгрия может тайно помогать с доставкой оружия для Украины, - Politico

Опубликованные секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что Венгрия, вероятно, может тайно помогать с доставкой оружия в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет издание Politico.

В одном из таких документов говорится, что Венгрия могла позволить использовать свое воздушное пространство партнерам и Украине для перемещения оружия, хотя ранее власти страны заявляли, что не будут этого делать.

Документ подробно описывает план, согласно которому украинские пилоты перелетят на подаренных вертолетах из Хорватии в Украину "через воздушное пространство Венгрии".

"Если эта информация соответствует действительности, то это будет не только показывать, что Венгрия пропускает оружие через свое небо, но и противоречит сообщениям прессы о том, что вертолеты будут доставлены по земле или рейсами в Польшу", - говорится в материале.

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