Венгрия может тайно помогать с доставкой оружия для Украины, - Politico
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Опубликованные секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что Венгрия, вероятно, может тайно помогать с доставкой оружия в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет издание Politico.
В одном из таких документов говорится, что Венгрия могла позволить использовать свое воздушное пространство партнерам и Украине для перемещения оружия, хотя ранее власти страны заявляли, что не будут этого делать.
Документ подробно описывает план, согласно которому украинские пилоты перелетят на подаренных вертолетах из Хорватии в Украину "через воздушное пространство Венгрии".
"Если эта информация соответствует действительности, то это будет не только показывать, что Венгрия пропускает оружие через свое небо, но и противоречит сообщениям прессы о том, что вертолеты будут доставлены по земле или рейсами в Польшу", - говорится в материале.
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А ще у орбана дочка проститутка
ваш секретний злив уже дістав чесно кажучи
але бачу остапа понесло конкретно
"И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что Орбан ..... "
Там в тих документах такими темпами скоро вскриється, що і ***** - завербований агент ЦРУ якому доручили розвалити рашу.
Іноді складається таке враження що вони вважають читачів безпросвітними лохами , і імбецилами з одною звивиною ,, які не вміють - ні логічно мислити , ні аналізувати факти .
ці ******** ж заборонили "тразнит" зброї.
часто спостерігав на флайрадарі як наші антонівці облітали циганів орбановських.
над Україною не літають бо цивільним літакам повітряний простір закритий.
https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F/@46.1163169,17.1861676,7z/data=!4m6!3m5!1s0x133441080add95ed:0xa0f3c024e1661b7f!8m2!3d45.1!4d15.2000001!16zL20vMDFwajc
Мотоциклы "Паннония" с пулемётом ?
Или горошек, вызывающий стрельбу очередями ?