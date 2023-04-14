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Новости За рубежом
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Страны Балтии хотят остановить импорт российского сжиженного газа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газ,спг,скраплений,lpg

В прошлом году импорт сжиженного нефтяного газа из РФ в страны Балтии вырос более чем вдвое. Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что будут искать решение, чтобы остановить импорт.

Об этом сообщает Delfi, передает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, он обсудил это в четверг с министром по климату и энергетике Латвии Раймондсом Чударсом.

"Мы пришли к единому мнению, что сжиженный нефтяной газ не должен импортироваться в три Балтийских страны. Это, как я уже сказал, решение трех Балтийских стран, поскольку европейских санкций в отношении него нет", - сказал Крейвис журналистам в четверг после встречи.

Позиция Латвии похожа, поэтому мы будем "искать совместные решения, как нам двигаться дальше", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина начала импортировать газ через Молдову

В конце января агентство Reuters сообщило, что российский экспорт сжиженного нефтяного газа в страны Балтии в прошлом году вырос со 159 тыс. тонн до 331 тыс. тонн по сравнению с 2021 годом, при этом экспорт в Латвию вырос на 77% до 232 тыс. тонн, в Литву. – в 8,5 раза до 72 тыс. тонн, а в Эстонию – на 42% до 27 тыс. тонн.
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Господа, чем раньше вы избавитесь от расейской зависимости, тем быстрее вы станете ещё

свободнее, чем были раньше!
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14.04.2023 12:19 Ответить
Це нові санкціі?
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14.04.2023 12:22 Ответить
Це новий "ніж в спину" і "пєщєрная русофобія"
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14.04.2023 12:45 Ответить
Шевелиться надо быстрее а то самим скоро придется воевать.
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14.04.2023 12:45 Ответить
Не удивлюсь, если этот газ через страны балтии идет в Европу.
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14.04.2023 13:36 Ответить
Поляки, ніби, в США купують, можливо і країни Балтії зможуть? Втім, головне, що звернули увагу на цю проблему, отже раз є бажання знайдуть і рішення.
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14.04.2023 13:21 Ответить
Да уж. Если даже краины Балтии до сих пор покупают кацапский газ, что говорить про остальных.
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14.04.2023 14:42 Ответить
 
 