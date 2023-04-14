"Энергоатом" требует от России возмещения ущерба, нанесенного военной агрессией

ГП "НАЭК "Энергоатом" будет взимать с России ущерб, нанесенный военной агрессией.

Об этом "Энергоатом" сообщает в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Так, Компания в марте 2023 года вручила представителям РФ сообщения о споре в связи с экспроприацией инвестиций "Энергоатома", расположенных в Запорожской области, включая временно оккупированную Запорожскую АЭС.



В письменном сообщении говорится о колоссальном ущербе, нанесенном "Энергоатому" страной-агрессором, и нужно их возмещение. В случае невозможности разрешения спора мирным путем, "Энергоатом" передаст соответствующий спор международному арбитражу.



Как отмечается, юридическую поддержку компании оказал ведущий международный юридический советник Shearman & Sterling LLP.



Кроме того, напоминается, что аналогичное сообщение было направлено в Россию в 2021 году в связи с потерей "Энергоатомом" своих инвестиций в АР Крым.

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