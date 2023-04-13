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Энергоатом (378) Запорожская АЭС (544) мина (111)

Возле машинного зала 4-го энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина, - "Энергоатом"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,аес,запорізька

Российские оккупанты продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минируя периметр вокруг станции. И эти действия не могут не иметь последствий.

Об этом сообщает в телеграме НАЭК "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

По информации источников, возле машинного зала 4-го энергоблока ЗАЭС раздался взрыв. Как заявили сами ядерные террористы, сдетонировала их мина.

"Звуки взрыва слышали украинские атомщики, которые продолжают работать на ЗАЭС. Однако россияне пытались "успокоить" работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ.

Крупнейший атомный объект Европы продолжает страдать от произвола российских военных и их приспешников, в то время как украинский персонал отчаянно пытается удержать ядерную и радиационную безопасность всего континента", - подчеркнули в "Энергоатоме".

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наш персонал, який відчайдушно намогається втримати безпеку цілокого континенту ми хоч якось винагородимо? Вони не втікли.
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13.04.2023 14:09 Ответить
якого континенту, страждатиме все людство - рознесе вітром і не буде хліба.
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13.04.2023 14:20 Ответить
 
 