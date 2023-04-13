Возле машинного зала 4-го энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина, - "Энергоатом"

Российские оккупанты продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минируя периметр вокруг станции. И эти действия не могут не иметь последствий.

Об этом сообщает в телеграме НАЭК "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

По информации источников, возле машинного зала 4-го энергоблока ЗАЭС раздался взрыв. Как заявили сами ядерные террористы, сдетонировала их мина.

"Звуки взрыва слышали украинские атомщики, которые продолжают работать на ЗАЭС. Однако россияне пытались "успокоить" работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ.

Крупнейший атомный объект Европы продолжает страдать от произвола российских военных и их приспешников, в то время как украинский персонал отчаянно пытается удержать ядерную и радиационную безопасность всего континента", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Также читайте: Оккупанты устанавливают дополнительный забор, чтобы оградить подъезды к ЗАЭС, - "Энергоатом"