Біля машинної зали 4-го енергоблоку ЗАЕС вибухнула російська міна, - "Енергоатом"

Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС на військову базу, мінуючи периметр довкола станції. І ці дії не можуть не мати наслідків.

Про це повідомляє в телеграмі НАЕК "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

За інформацією джерел, біля машинної зали 4-го енергоблоку ЗАЕС пролунав вибух. Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна.



"Звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Однак росіяни намагалися "заспокоїти" працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ.



Найбільший атомний об’єкт Європи продовжує потерпати від свавілля російських військових та їхніх поплічників, в той час, як український персонал відчайдушно намагається втримати ядерну та радіаційну безпеку всього континенту", - наголосили в "Енергоатомі".

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