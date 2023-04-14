УПЦ МП вернула ключи от церкви Александра Невского госзаповеднику "Хотинская крепость"
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12 апреля 2023 года религиозная община УПЦ МП добровольно передала ключи от Церкви Александра Невского Государственному историко-архитектурному заповеднику "Хотинская крепость".
Об этом сообщила прессслужба Министерства культуры и информационной политики, информирует Цензор.НЕТ
Религиозная громада УПЦ МП также подписала акт приема-передачи (возвращения) имущества.
До конца 2021 года церковь была в пользовании религиозной общины прихода Черновицко-Буковинской епархии УПЦ согласно договору о безвозмездном использовании культового сооружения государственной собственности от 2012 года. Более года церковь была закрыта.
Церковь св. Александра Невского, построенная в 1833-1834 годах, находится на территории заповедника и является составной частью Комплекса сооружений Хотинской крепости.
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А ШО - ТАК МОЖНА БУЛО?
Бакланова - на нари
вчіть історію, дебіли, якщо не бажаєте бути такими
Запроданець, "брат" сина Батия", васал Золотої орди. Виродок, який після захоплення Новгорода наказав вирізати всіх немовлят. Постать окутана міфами і брехнею, скажімо, за версією расєйскіх "істориків" в 11 років брав участь в битві на Чудському озері. Расєйскою "православною" сектою канонізований в "святі". Хоча, яка церква, такі й "святі".
А також "здав" орді рідного брата Андрія, який був домовлявся з Данилом Галицьким проти орди. До того часу Данило вже прогнав з Галицької Русі бурят-монголів, і була ідея домовитись із Заліссям проти орди. Але олександр дізнався і "заложив" рідного брата, якому довелось тікати.
А про "лєдовоє пабоіще" то фейк, якому мало рівних. В Іпатієвському літописі сказано, що в той рік "не було нічого" (вартого уваги). Зате в ордЕнських (НЕ ординських) є згадка про похід кількох лицарів, випадкові потички з місцевими дикунами, жодного істотного результату для Ордену.
про Хотин - то маячня. проблема - Почаїв.
це з Почаївської Лаври, 9 квiтня цього року...уважно читайте.
сатанат РЦ-КДБ звiдти потрiбно гнати. Негайно !
у українцiв, нащадкiв русичiв, взазалi такого святого як саша нєвскай немає i бути не може.
кацапська сволота нехай забирає з собою цього ординського посiпаку та шурує на паРашу.