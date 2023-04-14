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УПЦ МП вернула ключи от церкви Александра Невского госзаповеднику "Хотинская крепость"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

церква,хотин

12 апреля 2023 года религиозная община УПЦ МП добровольно передала ключи от Церкви Александра Невского Государственному историко-архитектурному заповеднику "Хотинская крепость".

Об этом сообщила прессслужба Министерства культуры и информационной политики, информирует Цензор.НЕТ

Религиозная громада  УПЦ МП также подписала акт приема-передачи (возвращения) имущества.

До конца 2021 года церковь была в пользовании религиозной общины прихода Черновицко-Буковинской епархии УПЦ согласно договору о безвозмездном использовании культового сооружения государственной собственности от 2012 года. Более года церковь была закрыта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавра приносила УПЦ МП десятки миллионов оборота в год. Это как минимум, - Ткаченко

Церковь св. Александра Невского, построенная в 1833-1834 годах, находится на территории заповедника и является составной частью Комплекса сооружений Хотинской крепости.
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Топ комментарии
+35
церква олександра невського - це як церква гіві-мотороли...
вчіть історію, дебіли, якщо не бажаєте бути такими
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14.04.2023 14:35
+21
Випередив...
Запроданець, "брат" сина Батия", васал Золотої орди. Виродок, який після захоплення Новгорода наказав вирізати всіх немовлят. Постать окутана міфами і брехнею, скажімо, за версією расєйскіх "істориків" в 11 років брав участь в битві на Чудському озері. Расєйскою "православною" сектою канонізований в "святі". Хоча, яка церква, такі й "святі".
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14.04.2023 14:44
+12
дуже вчасно. до свят
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14.04.2023 14:32
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дуже вчасно. до свят
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14.04.2023 14:32 Ответить
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14.04.2023 14:32 Ответить
МЛЯ
А ШО - ТАК МОЖНА БУЛО?

Бакланова - на нари
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14.04.2023 14:35 Ответить
церква олександра невського - це як церква гіві-мотороли...
вчіть історію, дебіли, якщо не бажаєте бути такими
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14.04.2023 14:35 Ответить
От тільки де її справжню знайти? Русня всі джерела, які незручні їй речі казали, у себе в підвалах крємля ховає під надійною охороною, все доступне нам - то руснява фантастика різного ступеня ненауковості.
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14.04.2023 14:41 Ответить
"От тільки де її справжню знайти?" в Ватикані, але ж хто туди нас пустить. Мають страх, що ми взнаємо нашу правдиву історію про Русь-Україну.
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14.04.2023 15:43 Ответить
Грушевский "История Украины-Руси".
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14.04.2023 17:04 Ответить
Випередив...
Запроданець, "брат" сина Батия", васал Золотої орди. Виродок, який після захоплення Новгорода наказав вирізати всіх немовлят. Постать окутана міфами і брехнею, скажімо, за версією расєйскіх "істориків" в 11 років брав участь в битві на Чудському озері. Расєйскою "православною" сектою канонізований в "святі". Хоча, яка церква, такі й "святі".
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14.04.2023 14:44 Ответить
Що за захоплення Новгороду?
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14.04.2023 15:19 Ответить
Протистояння Москви і Новгорода
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14.04.2023 15:30 Ответить
Вибач, зблудив. То було в часи Івана Грозного.
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14.04.2023 15:34 Ответить
Нічого не "зблудив". Влаштував різню на Новгородщині і Псковщині.
А також "здав" орді рідного брата Андрія, який був домовлявся з Данилом Галицьким проти орди. До того часу Данило вже прогнав з Галицької Русі бурят-монголів, і була ідея домовитись із Заліссям проти орди. Але олександр дізнався і "заложив" рідного брата, якому довелось тікати.
А про "лєдовоє пабоіще" то фейк, якому мало рівних. В Іпатієвському літописі сказано, що в той рік "не було нічого" (вартого уваги). Зате в ордЕнських (НЕ ординських) є згадка про похід кількох лицарів, випадкові потички з місцевими дикунами, жодного істотного результату для Ордену.
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14.04.2023 17:33 Ответить
Подавление сашкой невским восстания в Новгороде против Орды, когда он, практически полностью, вырезал население. А вообще-то он трижды опустошал Новгород. Ща это все затерли в интернете в связи с прорезавшейся у х-ла любовью к этому братоубийце.
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14.04.2023 17:21 Ответить
Що із сантехніки вкрали? Де насрали?
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14.04.2023 14:36 Ответить
А хде защитнеги делись? Неужто повесток под будивлю подвезли?
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14.04.2023 14:40 Ответить
****... Церква алєксандра нєвскага, самого конченого монгольського холуя. Отето херої у русскіх, одне краще другого....
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14.04.2023 14:51 Ответить
Так в москалів нова фішка, навала монголів завадила московітам стати частиною "гейропи", і спровокувала східну деспотію в Москві, з якої виросла РІ.
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14.04.2023 15:20 Ответить
нема вже кацапської секти в церкві і москва-монгольську її назву треба випалити напалмом.
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14.04.2023 14:52 Ответить
Ще б провести сеанс екзорцизму і вимити все дустом
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14.04.2023 15:14 Ответить
Років 10 тому назад їздили на екскурсії в Кам`янец-Подільский і Хотин. Екскурсовод, який нам проводив екскурсію в Хотині розказував, що Хотин і Почаєв - це два найбільших осередка любителів росії на заході України.
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14.04.2023 15:25 Ответить
Про Хотин брехня, то ж не діюча церква, якщо брати Чернівці та Тернопіль то швидше Банчени і Почаїв.
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14.04.2023 15:26 Ответить
.

про Хотин - то маячня. проблема - Почаїв.
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14.04.2023 18:07 Ответить
.

це з Почаївської Лаври, 9 квiтня цього року...уважно читайте.

сатанат РЦ-КДБ звiдти потрiбно гнати. Негайно !

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14.04.2023 18:14 Ответить
Потрібно перейменувати і не поганити ім'ям баскака-зрадника храму
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14.04.2023 15:29 Ответить
міняйте замки!)))))))))))))))
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14.04.2023 17:26 Ответить
.

у українцiв, нащадкiв русичiв, взазалi такого святого як саша нєвскай немає i бути не може.

кацапська сволота нехай забирає з собою цього ординського посiпаку та шурує на паРашу.
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14.04.2023 18:05 Ответить
 
 