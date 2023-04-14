Российскую шпионку задержали на нефтеперерабатывающем заводе в Швеции
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На нефтеперерабатывающем заводе в шведском городе Гетеборг задержали женщину. Ее подозревают в корпоративном шпионаже.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV4 Nyheterna, информирует Цензор.НЕТ.
Как пишет издание, операция по задержанию и аресту гражданки РФ была проведена вчера днем, 13 апреля, и "окружена строжайшей секретностью".
"Позже она была арестована и, вероятно, подозревается в корпоративном шпионаже", - говорится в статье.
По данным TV4 Nyhetern, в тот день несколько человек были доставлены на допрос и в разных местах было проведено несколько обысков.
В компании подтвердили, что арестованная россиянка действительно работала на их заводе, когда пришла полиция.
"Что мы можем подтвердить, так это то, что на нашем нефтеперерабатывающем заводе в Гетеборге была проведена полицейская операция, и полиция задержала человека в четверг днем. Это лицо работает на одного из наших субподрядчиков", - рассказали в пресс-службе Preem.
Окружной прокурор подтвердил арест.
"Со вчерашнего вечера в Гетеборге арестован человек по подозрению в корпоративном шпионаже. Я не могу сказать больше, чем это, по причине расследования, и расследование находится на ранней стадии", - отметил он, отказавшись рассказать подробности.
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Evropa musyt´ shamenutysja ta daty USIM kazapam pid zad , poky vony ne nakoily bidy i6e i tam 👺
Необходимы серьезные меры безопасности и досмотры круглосуточные. Это серьезно будет нарушать Конституцию и законы ЕС, надо их приостановить в связи с угрозой существованию государства. До того момента, когда нет надежного маршрута поставок, оптимально сейчас начать военную операцию против Сирии и проложить наземный (на глубине 10-20м конечно) трубопровод из арабских стран с газом и нефтью, необходима военная операция во главе с Турцией против режима Асада. США будут категорически против, ведь это удар по их СПГ-отрасли, которая обещает им триллионы долларов в будущем. Сам Байден сразу поедет к Асаду целовать ноги, если вдруг Турция+ЕС начнут уничтожать Асада и установят в Сирии настоящую демократию, реальную, а не коррупционную имитацию, какая была в Афганистане или Ираке.