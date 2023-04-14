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Новости За рубежом
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Российскую шпионку задержали на нефтеперерабатывающем заводе в Швеции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нпз,швеція

На нефтеперерабатывающем заводе в шведском городе Гетеборг задержали женщину. Ее подозревают в корпоративном шпионаже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV4 Nyheterna, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, операция по задержанию и аресту гражданки РФ была проведена вчера днем, 13 апреля, и "окружена строжайшей секретностью".

"Позже она была арестована и, вероятно, подозревается в корпоративном шпионаже", - говорится в статье.

По данным TV4 Nyhetern, в тот день несколько человек были доставлены на допрос и в разных местах было проведено несколько обысков.

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В компании подтвердили, что арестованная россиянка действительно работала на их заводе, когда пришла полиция.

"Что мы можем подтвердить, так это то, что на нашем нефтеперерабатывающем заводе в Гетеборге была проведена полицейская операция, и полиция задержала человека в четверг днем. Это лицо работает на одного из наших субподрядчиков", - рассказали в пресс-службе Preem.

Окружной прокурор подтвердил арест.

"Со вчерашнего вечера в Гетеборге арестован человек по подозрению в корпоративном шпионаже. Я не могу сказать больше, чем это, по причине расследования, и расследование находится на ранней стадии", - отметил он, отказавшись рассказать подробности.

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Топ комментарии
+13
ЭТО ЕЩЁ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО РОССИЮ НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ ВСЕМ МИРОМ !!!
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14.04.2023 15:24
+9
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14.04.2023 15:12
+7
Кинути її псам на вечерю. Хоч якась користь буде.
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14.04.2023 15:16
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14.04.2023 15:12 Ответить
Воровала шведскую нефть, вот мерзавка. Куда же она её закачивала ?
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14.04.2023 15:16 Ответить
воровала более ценное-информацию
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14.04.2023 15:20 Ответить
теракт готовила, инфу собирала...
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14.04.2023 15:27 Ответить
ґк це куди закачувала?
туди...
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14.04.2023 17:53 Ответить
Кинути її псам на вечерю. Хоч якась користь буде.
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14.04.2023 15:16 Ответить
Свиням. Собаки таке лайно не їстимуть.
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14.04.2023 22:16 Ответить
Рузьга! А чо: нюхать нефть тоже вштиріваєт?
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14.04.2023 15:17 Ответить
moskovys´kyh 6pyguniv rozkydaly po usij Evropi🙄

Evropa musyt´ shamenutysja ta daty USIM kazapam pid zad , poky vony ne nakoily bidy i6e i tam 👺
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14.04.2023 15:19 Ответить
Слишком мало задерживайте. Если у кацапов есть хоть крупица разума, то они кровь из носа будут пытаться сделать диверсии на нефтяных и газовых объектах. Тысячи диверсантов отправят, женщин само собой. Нычки с баблом и взрывчаткой даже не нужны, существующие дебильные правила работы посольств позволяют им легко переправлять взрывчатку и хим оружие без единого шанса их обнаружить. К тому же Аргентина и другие ее соседки с удовольствием отдадут пачку паспортов, заодно и груз кокаина на перепродажу. Легенда будет готовая у русака без единой связи с русней.

Необходимы серьезные меры безопасности и досмотры круглосуточные. Это серьезно будет нарушать Конституцию и законы ЕС, надо их приостановить в связи с угрозой существованию государства. До того момента, когда нет надежного маршрута поставок, оптимально сейчас начать военную операцию против Сирии и проложить наземный (на глубине 10-20м конечно) трубопровод из арабских стран с газом и нефтью, необходима военная операция во главе с Турцией против режима Асада. США будут категорически против, ведь это удар по их СПГ-отрасли, которая обещает им триллионы долларов в будущем. Сам Байден сразу поедет к Асаду целовать ноги, если вдруг Турция+ЕС начнут уничтожать Асада и установят в Сирии настоящую демократию, реальную, а не коррупционную имитацию, какая была в Афганистане или Ираке.
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14.04.2023 15:20 Ответить
ЭТО ЕЩЁ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО РОССИЮ НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ ВСЕМ МИРОМ !!!
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14.04.2023 15:24 Ответить
Хорошою би, но некоторая часть мира считает иначе
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14.04.2023 15:37 Ответить
та вона на коньках хотіла покататися.. яка нафта цигель-цигель- ай-люлю!!
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14.04.2023 15:29 Ответить
"там шпионки с крепким телом, ти их в дверь, они в окно ....", майже 60 років тому В.Висоцький розумів куревску суть рахи. Це вже другий відомий випадок, минулого чи позаминулого року турки в себе піймали агентку грязьпрому - крала клієнтські бази, цінову політику, контракти
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14.04.2023 15:35 Ответить
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14.04.2023 15:39 Ответить
Всі кацапи, що живуть в Євросоюзі, навіть ті, що втекли, потенційні зрадники! У них через деякий час , просинається "любовь к родінє" , і будуть її любити здалеку, і ненавидіти країну, що їх прихистила!
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14.04.2023 15:46 Ответить
Да особых секретов там на нефтеперерабатывающем заводе нет, но всё-равно приятно.. )
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14.04.2023 17:21 Ответить
Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу, как в этот раз, переодевшись женщиной
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14.04.2023 17:23 Ответить
НЕОБХОДИМО ХОРОШО ГЕРМАНИЮ ЗАЧИСТИТЬ ОТ СССРОВСКИХ ШПИОНОВ И ШПИОНОК !!!
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14.04.2023 22:39 Ответить
 
 