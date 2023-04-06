Прокуратура Швеции о подрыве "Северного потока": Это сделала группа, спонсируемая государством

Основная версия следствия по делу о подрыве "Северного потока" состоит в том, что его организовала группа, спонсируемая государством.

Об этом заявила прокуратура Швеции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, "четкий основной сценарий" состоит в том, что за подрывом стоит спонсируемая государством группа, но причастность частной группы все еще "теоретически возможна".

"Инцидент, очевидно, стал открытой ареной для разных попыток влияния", – добавил Люнгквист.

Он также сказал, что тип взрывчатки, использованной при взрывах, исключает "значительную часть действующих лиц".

Расследование проводится Службой безопасности Швеции под руководством государственного прокурора отдела национальной безопасности прокуратуры Швеции.

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"Мы надеемся, что сможем установить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет трудно, учитывая обстоятельства", - сказал прокурор Матс Люнгквист.

Ранее шведское следствие смогло подтвердить, что речь идет о подрыве. Анализы предметов, изъятых при осмотре места преступления, выявили следы взрывчатых веществ на нескольких осмотренных посторонних предметах.

Напомним, 26 сентября на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были обнаружены утечки газа. Позже оператор "Северного потока" сообщил о разрушениях, которые произошли в один день одновременно на трех нитях морских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", и носят "беспрецедентный характер".

Как сообщалось, полиция Дании заявила, что предварительное расследование повреждений двух нитей газопровода "Северный поток" в датской части Балтийского моря свидетельствует, что утечки газа были вызваны мощными взрывами. Полиция Швеции также нашла подтверждение взрывам на газопроводах системы "Северный поток".

В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.

Позже газета New York Times написала о возможной причастности к подрыву трубопроводов системы "Северный поток" неустановленных проукраинских групп.

По данным The Time, западным разведывательным кругам в течение месяцев было известно имя украинца – частного спонсора, якобы профинансировавшего диверсию на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Впрочем, отмечается, что имя частного спонсора диверсии-украинца не связано с правительством президента Зеленского.

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