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Новости Политика Украины
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Конституция (2224) КС (2130) Харьковский пакт (216)

"Харьковские соглашения" проверят на конституционность

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

соглашения,харьковские

Конституционный суд открыл производство, в рамках которого "харьковские соглашения" проверят на соответствие основному закону.

Об этом сообщили в Конституционном суде, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение коллегия судей приняла по конституционному обращению 49 народных депутатов Украины.

"Субъект права на конституционное обращение утверждает, что несоответствие оспоренного Соглашения "принципам обеспечения национальной безопасности, отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания, а также несоответствие указанного соглашения статьи 17 Основного закона Украины" является основанием для признания настоящего Соглашения неконституционным", – заявили в КСУ.

Указано, что на одном из заседаний Большая палата Суда определит форму конституционного производства по этому делу. Судья-докладчик по делу – Сергей Головатый.

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Как известно, 21 апреля 2010 г. в Харькове Виктор Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Этим документом на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе. Сделал он это под предлогом получения скидки на газ.

В 2021 году о подозрении за совершение государственной измены уже сообщено Виктору Януковичу и Николаю Азарову, которые объявлены в розыск.

В июле 2022 года о подозрении уведомлено бывших министров юстиции и иностранных дел в совершении государственной измены при разработке проекта, согласовании, подписании, ратификации и имплементации Харьковских соглашений.

8 августа Михаилу Ежелю сообщили о подозрении в государственной измене из-за согласования подписания Харьковских соглашений.
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Топ комментарии
+15
А коли будуть перевіряти Оманські угоди?
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14.04.2023 16:16
+15
І зараз ця сволота литвин сидить на повному державному забеспеченні з багатотисячною пенсією. А для ЗАХИСНИКІВ грошей нема в ЗЕлених уй об ків
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14.04.2023 16:29
+10
Ось спікер Литвин підписує "харківські угоди" Азаров та Сівкович також присутні..

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14.04.2023 16:18
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Не поспішайте,нехай від старості помре останній її підписант, та той,що голосував за цю зраду у парламенті України!
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14.04.2023 16:13 Ответить
Ось спікер Литвин підписує "харківські угоди" Азаров та Сівкович також присутні..

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14.04.2023 16:18 Ответить
треба було не яйця , а гранату кинути ...
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14.04.2023 16:26 Ответить
І зараз ця сволота литвин сидить на повному державному забеспеченні з багатотисячною пенсією. А для ЗАХИСНИКІВ грошей нема в ЗЕлених уй об ків
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14.04.2023 16:29 Ответить
а ще є держдачі у "Конча заспі" та "Пущі Водиці" на утримання які щороку платники податків скидаються мільярдами..
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14.04.2023 16:35 Ответить
Сто раз печатал здесь 6-7 лет назад. Даже в Сомали нет такого. Один брат спикер парламента, другой глава таможни страны, третий вся погранслужба страны. Одновременно и очень долго. Да когда мы одумаемся??? А может и не надо---ведь всё продолжается так примерно и сегодня.
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14.04.2023 20:56 Ответить
Обережно, різки рухи можуть поставити під сумнів законність перевзування рьіг/опзж....
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14.04.2023 16:41 Ответить
Людям робить більше нічого.
Одні в раді ніх.. не роблять,інші у суді.
Толку з цієї перевірки?!
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14.04.2023 16:15 Ответить
А коли будуть перевіряти Оманські угоди?
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14.04.2023 16:16 Ответить
Вот это вовремя, блин !!!
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14.04.2023 16:16 Ответить
Как это чмо (один из их авторов) себя сейчас чувствует?
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14.04.2023 16:17 Ответить
наступит очередь Зеленского, и его тоже вот так суд будут проверять на "оманские договорняки"...
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14.04.2023 16:20 Ответить
пора на литвина справу відкривати - заслужив. бандюковичу, ще один епізод добавляти.
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14.04.2023 16:21 Ответить
Ось є поіменний список https://texty.org.ua/articles/65730/Vony_zdaly_Krym_Poimennyj_spysok_Khto_byvsa-65730/
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14.04.2023 16:37 Ответить
в основному комуно-ригоанальна мерзота разом з блоком суки-литвина....
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14.04.2023 17:37 Ответить
Їм там що більше нічим зайнятися??? ''Собака немає роботи... " Так і зелені.
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14.04.2023 16:22 Ответить
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14.04.2023 16:29 Ответить
Смішно-бо це як шльондру перевіряти но цноту...
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14.04.2023 16:22 Ответить
Продовжують товкти гімно в ступі! Займіться ЗЕленими зрадниками
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14.04.2023 16:25 Ответить
Без тебе ніяк не зможуть.
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14.04.2023 16:31 Ответить
Отримують захмарні гроші,і нарешті висрались,купа порушень у зепідара,неначасі???
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14.04.2023 16:29 Ответить
Матчастина - справжня суть справи в одному реченні:

- замість безпрограшного (через умови, прописані у "кабальному" контракті) подання до Стокгольмського арбітражу і реального зниження ціни, чого успішно досягли тоді решта контрагентів гп з ЄС, ригівськи васали зголосилися на щомісячне відтерміновування сплати по $100 за кожну тисячу кубів газу москві до 35 року у вигляді накопичення перед нею фантастичного за обсягами держборгу України.
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14.04.2023 16:41 Ответить
Надо ещё проверить Оманский договорняк и встречу во Франции.....
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14.04.2023 17:06 Ответить
А нічого, що кацапи односторонньо розірвали цю угоду? То якого ще перевіряти на конституційність? Країна недоразвитих мавп.
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14.04.2023 17:08 Ответить
Бред, рассматривать будут через призму войны, а тут вариант один - не конституционно.
Почему так, я говорю.
Если Б не было войны, то никто и не рассматривал.
Если рассматривать это решение как контракт, он хреновый с точки зрения экономики для Украины, газовая кабалла.
Если я правильно помню.
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14.04.2023 17:18 Ответить
Державна кабала газовим шляхом. Йшлося про безперервне 20-річне накопичення держборгу України по 100 доларів за кожні 1000 кубів газпромівського газу. У підсумку наш борг мав скласти під 100 млрд. доларів до кінця дії цього "контракту". За списання якого з нас планували вичавити що завгодно.
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14.04.2023 17:48 Ответить
Кучму с Пустовойтенко привлечь за ракеты никак?
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14.04.2023 17:49 Ответить
бл..дь, спаліть їх або просто викиньте, немає чим зайнятися
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14.04.2023 18:57 Ответить
питає зґвалтована ґвалтівника - а нацюцюрник одягав?
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14.04.2023 19:23 Ответить
Якщо КС немає чим зайнятися, то хай «рассмотрят» ще Переясловськи угоди та законність Хрещення Володимиром Великим. Війна в Україні, зрадників як блох.
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14.04.2023 21:36 Ответить
Недарма встановлені такі запобіжники від неконституційних і незаконних дій, як процедури і регламенти. Сподіваюсь, ті «угоди» вже денонсовані і визнані нікчемними, тим паче в умовах війни з наросією. А особи, які причетні до підписання цих «угод», мають бути притягнені до кримінальної відповідальності не тільки за порушення регламенту в прямому ефірі, а за свідому здачу національних інтересів і безпеки Держави. Навмисний склад злочинуі умисел, а також виконавці зафіксовані в прямому ефірі ТБ, в стенограмах Верховної Ради, КабМіну та інших офіційних документах
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15.04.2023 00:16 Ответить
 
 