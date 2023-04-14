Сейчас Украина сконцентрирована на подготовке к контрнаступлению, - Шмыгаль

Украина сейчас концентрируется на подготовке к контрнаступлению, чтобы освободить временно оккупированные территории от российских захватчиков. Российские психологически информационные операции этому не помешают.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль американскому телеканалу Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы объединены с нашими партнерами, особенно с США. И я уверен, что мы сейчас на правильном пути для контрнаступления, мы освободим остальную часть наших территорий, мы победим, и это главное. Сейчас мы сконцентрированы на подготовке нашего контрнаступления, вместе с нашими партнерами, особенно из США", - отметил Шмыгаль.

Комментируя утечку засекреченных документов Пентагона, Шмыгаль сказал, что украинские власти сконцентрированы на подготовке контрнаступления, несмотря на российские психологически-информационные операции.

Шмыгаль также поблагодарил всех американцев, президента и Конгресс США за военную помощь и мощную поддержку Украины.

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Мы отчитываемся за каждый полученный доллар. Мы отправляем отчеты администрации (Байдена. — Ред.), Всемирному банку за каждый доллар, который Украина получает от партнеров. Мы подотчетны, прозрачны и осуществляем реформы в стране. Мы ответственны за эту поддержку от Соединенных Штатов", - сказал Шмыгаль.

Говоря о потерях Украины и России на войне, он напомнил, что это закрытая информация, но добавил, что потери россиян превышают украинские, поскольку РФ не принимает во внимание жизнь своих солдат.