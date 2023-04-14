Сейчас Украина сконцентрирована на подготовке к контрнаступлению, - Шмыгаль
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Украина сейчас концентрируется на подготовке к контрнаступлению, чтобы освободить временно оккупированные территории от российских захватчиков. Российские психологически информационные операции этому не помешают.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль американскому телеканалу Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Мы объединены с нашими партнерами, особенно с США. И я уверен, что мы сейчас на правильном пути для контрнаступления, мы освободим остальную часть наших территорий, мы победим, и это главное. Сейчас мы сконцентрированы на подготовке нашего контрнаступления, вместе с нашими партнерами, особенно из США", - отметил Шмыгаль.
Комментируя утечку засекреченных документов Пентагона, Шмыгаль сказал, что украинские власти сконцентрированы на подготовке контрнаступления, несмотря на российские психологически-информационные операции.
Шмыгаль также поблагодарил всех американцев, президента и Конгресс США за военную помощь и мощную поддержку Украины.
Мы отчитываемся за каждый полученный доллар. Мы отправляем отчеты администрации (Байдена. — Ред.), Всемирному банку за каждый доллар, который Украина получает от партнеров. Мы подотчетны, прозрачны и осуществляем реформы в стране. Мы ответственны за эту поддержку от Соединенных Штатов", - сказал Шмыгаль.
Говоря о потерях Украины и России на войне, он напомнил, что это закрытая информация, но добавил, что потери россиян превышают украинские, поскольку РФ не принимает во внимание жизнь своих солдат.
Пожалуйста, подождите...
- Будем! - ответил шпион.
И полковник стал рассказывать... (с)
Тобі навеличніший доручив дати відповідь стосовно студентів. Досі не відповів, мабуть увесь у контрнаступі.
Про ******* танки, артилерію, РСЗВ, літаки навіть думати сумно.
Харьковскую область освободили до мобилизации, когда там почти не было российских военных и укреплений, ВСУ зашли преимущественными силами в 8 раз и некому им оказать сопротивление.
Это никак нельзя сравнивать с тем что происходит сейчас. Противник тоже учится на своих ошибках, строит оборону, увеличивает личный состав на фронте (мобилизация их спасла).
Дістали срані іксПєрди
Если будет 100 самолётов, много дальнобойных ракет, тогда это логично. Сейчас это выглядит как западня. Освобождать надо с умом. Эмоции на потом
Освобождение Херсона было вопросом времени из-за Днепра.