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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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Шмыгаль Денис (2314) наступление (96)

Сейчас Украина сконцентрирована на подготовке к контрнаступлению, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шмигаль

Украина сейчас концентрируется на подготовке к контрнаступлению, чтобы освободить временно оккупированные территории от российских захватчиков. Российские психологически информационные операции этому не помешают.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль американскому телеканалу Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы объединены с нашими партнерами, особенно с США. И я уверен, что мы сейчас на правильном пути для контрнаступления, мы освободим остальную часть наших территорий, мы победим, и это главное. Сейчас мы сконцентрированы на подготовке нашего контрнаступления, вместе с нашими партнерами, особенно из США", - отметил Шмыгаль.

Комментируя утечку засекреченных документов Пентагона, Шмыгаль сказал, что украинские власти сконцентрированы на подготовке контрнаступления, несмотря на российские психологически-информационные операции.

Шмыгаль также поблагодарил всех американцев, президента и Конгресс США за военную помощь и мощную поддержку Украины.

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Мы отчитываемся за каждый полученный доллар. Мы отправляем отчеты администрации (Байдена. — Ред.), Всемирному банку за каждый доллар, который Украина получает от партнеров. Мы подотчетны, прозрачны и осуществляем реформы в стране. Мы ответственны за эту поддержку от Соединенных Штатов", - сказал Шмыгаль.

Говоря о потерях Украины и России на войне, он напомнил, что это закрытая информация, но добавил, что потери россиян превышают украинские, поскольку РФ не принимает во внимание жизнь своих солдат.
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Топ комментарии
+22
Кто в курсе, министр культуры тоже на этот счёт уже высказался?
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14.04.2023 18:04
+17
Здається, ще тільки прибиральниця з ОП не говорила про контрнаступ...
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14.04.2023 18:12
+12
Господи, ти яким боком до наступу????
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14.04.2023 18:11
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Кто в курсе, министр культуры тоже на этот счёт уже высказался?
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14.04.2023 18:04 Ответить
Да, он обращался в youtube за советом, шо делать. Там в раздумьях.
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14.04.2023 18:10 Ответить
А ще можна у штучного інтелекта запитати. Сьогодні це модно.
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14.04.2023 18:16 Ответить
Взагалі-то так званого міністра культури треба віддати під суд, як такого, хто про*бав культурні цінності, які кацапи швиденько реквізували. Вони виявились не такими дурнями, як оце одоробло.
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14.04.2023 18:19 Ответить
Ще міністр охорони здоров'я не сказав свого слова щодо контрнаступу та й міністр туризму разом з міністром цифрової трансформації мовчать як води в рота понабирали.
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14.04.2023 18:36 Ответить
Поэтому ваша ОМЕРТА демотивирует лишением ЗСУ , необходимых 30 000 гр⁉️🤢🤡🤬😈 МАРИОНЕТКИ ФСБшного Крота Ермака МЕГАМАРОДЕРЫ ! Послушайте вчерашний выпуск №2 Юрия Швеца ! Своей меганаглостью , беспределом грабеже , мародерстве НА КРОВИ ЕРМАК ДОСТАЛ ЦРУ!
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14.04.2023 19:44 Ответить
Я Швеца никогда не слушаю и Вам не советую.
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14.04.2023 22:24 Ответить
розпізди на весь світ
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14.04.2023 18:04 Ответить
- Ну что: будем рассказывать? - спросил полковник шпиона.
- Будем! - ответил шпион.
И полковник стал рассказывать... (с)
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14.04.2023 18:09 Ответить
І попереду шмига на білому коні.
Тобі навеличніший доручив дати відповідь стосовно студентів. Досі не відповів, мабуть увесь у контрнаступі.
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14.04.2023 18:11 Ответить
Господи, ти яким боком до наступу????
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14.04.2023 18:11 Ответить
Вчера оно МЯМЛИЛО , что :» контрнаступ відкладається до літа»
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14.04.2023 19:46 Ответить
Та займіться вже блін економікою, розвитком країни, виробництвом зброї, ***********, тощо. Про контрнаступ Залужний розкаже. Експерти ******, вже замахали
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14.04.2023 18:11 Ответить
Здається, ще тільки прибиральниця з ОП не говорила про контрнаступ...
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14.04.2023 18:12 Ответить
зря вы так думаете - это Шмигаль её цитирует...)
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14.04.2023 18:14 Ответить
😂
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14.04.2023 18:40 Ответить
В мене таке передчуття, що ніякого контрнаступу не буде. Швидше за все з поповненням ВСУ людьми не дуже все ладиться, бо було б все добре, то не хапали би вгодовані бевзі з воєнкоматів чоловіків в громадському транспорті та на вулицях. От буквально на днях схопили на зупинці маршрутки знайомого - 5 хв. "медкомісія", руки-ноги є - ГОДЄН! А він дійсно хворий - нирки! Та хто його слухав... Вже під замком, чекає, коли пошлють на "м*ясо". Служив він ще при Совку в 80-ті в морчастинах погранвійськ на Балтиці на сторожовику. Ото буде на сухопутному фронті вояка!
Про ******* танки, артилерію, РСЗВ, літаки навіть думати сумно.
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14.04.2023 18:24 Ответить
Вірогідність 73%, що твій знайомий, чотири роки тому сходив на вибори по-приколу. Тому немає чого скіглити. Хужє нє будєт(с)
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14.04.2023 20:18 Ответить
Втішає лише те, що коли дятел триндить на камеру, то не може красти.
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14.04.2023 18:24 Ответить
От цікаво, а яким боком тут прем'єр? Він теж, як і декілька десятків всілякого штибу зе-популістів, входить до списку тих двох осіб в державі, які дістали право щось про військові справи оголошоувати, чи в країні повний зе-бардак?
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14.04.2023 18:26 Ответить
То цей наступ вже на осінь плануєте, тільки якого року? Ну ніяк неможете натішитися отими ''плануваннями''
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14.04.2023 18:28 Ответить
С Херсоном тоже подобная фигня была :месяца три как минимум с июля как только в Украину зашли хаймарсы на всех тв каналах и телемарафоне только и разговоров было что о контрнаступлении и освобождении Херсона и о том ,что оно вот-вот буквально через неделю другую начнёться .Но всё произошло только осенью в октябре месяце сначала в харьковской области и аж потом и из Херсона оккупантов выбили.С этим контрнаступлением по всей видимости ситуация похожая будет ибо уже месяца полтора как минимум с начала марта о нём также на тв трындят и я думаю ,что раньше начала лета как минимум (если не позже)оно не начнёться .Плюс сейчас сезон весенних дождей и погода ему не способствует
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14.04.2023 20:37 Ответить
Саме цікаве те що вони і не планують.
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14.04.2023 20:56 Ответить
Херсон освободили поскольку там река мешающая поставкам на правый берег, ВСУ даже разрешили россиянам отойти целыми и невредимыми, только убив логистику.

Харьковскую область освободили до мобилизации, когда там почти не было российских военных и укреплений, ВСУ зашли преимущественными силами в 8 раз и некому им оказать сопротивление.

Это никак нельзя сравнивать с тем что происходит сейчас. Противник тоже учится на своих ошибках, строит оборону, увеличивает личный состав на фронте (мобилизация их спасла).
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14.04.2023 22:04 Ответить
що завгосп по економіці має до наступу ?
Дістали срані іксПєрди
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14.04.2023 18:30 Ответить
Не ******** щось про контрнаступ, - пропав день! Кончені.
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14.04.2023 18:34 Ответить
дату ще най скаже,дятел!
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14.04.2023 18:37 Ответить
Яка дата ? це наше ІПСО що б кацапи більше траншей на пляжах Ялти викопали
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14.04.2023 18:41 Ответить
зачем если ты умный болтать об этом?значит дурак!
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14.04.2023 19:28 Ответить
Говориь людина котра повинна опікуватися економікою,але лізе у військові справи котрі його взагалі не повинні трогати.
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14.04.2023 19:44 Ответить
Чуєш,та вже досить це оголошувати,бо москалі й так обісралися))
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14.04.2023 20:07 Ответить
В отличие от Харьковской операции они ждут наступления. Без Ф-16 всё может пойти не так. Главный ресурс это Защитники ВСУ.
Если будет 100 самолётов, много дальнобойных ракет, тогда это логично. Сейчас это выглядит как западня. Освобождать надо с умом. Эмоции на потом
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14.04.2023 20:09 Ответить
Кто его ждёт в основном мобики .В прошлый раз его тоже ждали под Херсоном но регулярные части ,а наши войска ударили под Харьковом и тоже по регулярным российским частям и это при том ,что и тогда у нас как и сейчас авиации западной не было да и своей тоже не так уж и много имелось.А сейчас хоть артиллерии и снарядов порядком больше имеется да и брони (когда она вся от союзников придёт )будет в избытке и это при том ,что у раши уже начался снарядный голод и нехватка той же бронетехники раз уже такое старьё как Т-55 с хранения снимают и на фронт гонят.А насчёт F-16,неофициально же говорят ,что наши пилоты в штатах учатся на них летать ( как и на других западных самолётах)да и Дания заявила ,что в июне передаст часть своих F-16 Украине
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14.04.2023 21:36 Ответить
Харьковское наступление - карта которую Украина уже никогда не сможет сыграть снова.

Освобождение Херсона было вопросом времени из-за Днепра.
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14.04.2023 22:05 Ответить
Как хочется заткнуть всем этим болтунам их рты, занимайтесь лучше делом!
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14.04.2023 20:18 Ответить
Резников номер 2....Из той же братии....Только еще не спалился...
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14.04.2023 20:25 Ответить
Щось нічого не говорять про оманськи домовленності. Мабуть в них нічого не було при цій контрнаступ.
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14.04.2023 20:52 Ответить
воно з економікою все порішало вже?
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14.04.2023 23:09 Ответить
 
 