Руководитель Минобразования Лисовой объявил "обсуждение в обществе" вопроса о сокращении количества школьных предметов

Министр образования и науки Оксен Лисовой считает, что нынешнее количество предметов в школе учащимся сложно усваивать, особенно в сложившихся обстоятельствах.

"Вижу активное обсуждение количества предметов, которое изучают школьники сегодня в Украине. Есть разные аргументы "за" сокращение и "против". Поговорим откровенно. Два года ковида и год полномасштабного вторжения. Нагрузка на ребенка очень высокая: и психологическая, и умственная. Это и о большом количестве предметов, и об обучении онлайн, и о дополнительных занятиях, чтобы наверстать потерянное", - написал Лисовой в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Министр привел пример 7-9 классов, где дети имеют около 20 предметов, и заявил, что такое количество сложно усвоить без стресса и онлайн-обучения.

"А в наших условиях - это на грани возможностей. В конце концов дети все равно сосредотачиваются на тех предметах, которые выбирают для себя как приоритетные. Это я вижу и как отец, и долго наблюдал как директор Малой академии наук", - подчеркнул он.

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Министр подчеркнул, что вопрос не столько о том, сколько должно быть предметов, а как оптимизированы учебные программы, какую нагрузку получают дети на уроках и на домашнюю обработку, в какой форме происходит обучение.

Также глава ведомства напомнил, что согласно закону "Об образовании" 2017 года, в старшей профильной школе, начиная с 2027 года, дети смогут выбирать направление, по которому они хотят учиться, соответственно, это должно изменить подход от мультипредметности на конкретный профиль, который интересен школьнику.

"Итак, прошу вас поделиться своим мнением по этому вопросу в комментариях и рассказать об опыте посещения ваших детей школ за рубежом. Наша общая цель - создать для детей возможность получить качественное, полезное и современное образование", - подытожил он.