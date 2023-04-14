Руководитель Минобразования Лисовой объявил "обсуждение в обществе" вопроса о сокращении количества школьных предметов
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министр образования и науки Оксен Лисовой считает, что нынешнее количество предметов в школе учащимся сложно усваивать, особенно в сложившихся обстоятельствах.
"Вижу активное обсуждение количества предметов, которое изучают школьники сегодня в Украине. Есть разные аргументы "за" сокращение и "против". Поговорим откровенно. Два года ковида и год полномасштабного вторжения. Нагрузка на ребенка очень высокая: и психологическая, и умственная. Это и о большом количестве предметов, и об обучении онлайн, и о дополнительных занятиях, чтобы наверстать потерянное", - написал Лисовой в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Министр привел пример 7-9 классов, где дети имеют около 20 предметов, и заявил, что такое количество сложно усвоить без стресса и онлайн-обучения.
"А в наших условиях - это на грани возможностей. В конце концов дети все равно сосредотачиваются на тех предметах, которые выбирают для себя как приоритетные. Это я вижу и как отец, и долго наблюдал как директор Малой академии наук", - подчеркнул он.
Министр подчеркнул, что вопрос не столько о том, сколько должно быть предметов, а как оптимизированы учебные программы, какую нагрузку получают дети на уроках и на домашнюю обработку, в какой форме происходит обучение.
Также глава ведомства напомнил, что согласно закону "Об образовании" 2017 года, в старшей профильной школе, начиная с 2027 года, дети смогут выбирать направление, по которому они хотят учиться, соответственно, это должно изменить подход от мультипредметности на конкретный профиль, который интересен школьнику.
"Итак, прошу вас поделиться своим мнением по этому вопросу в комментариях и рассказать об опыте посещения ваших детей школ за рубежом. Наша общая цель - создать для детей возможность получить качественное, полезное и современное образование", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Смішно було чекати від ставленика зелених чогось іншого, ніж знищення точних наук.
І середня і вища школа повинні дати учню / студенту всебічні знання та паралельно з набуттям знань навчити їх МИСЛИТИ !
Це - те, за що я неймовірно вдячна моїм українським викладачам. І у ВНЗ нам казали, що навчання в університеті - це не курси для набуття якогось навику.
Звичайно, я не використовую в житті багато з того, що я вчила в школі, але я ніколи не пожалкувала, що у нас були всі ті предмети.
В університеті - само собою. Кафедра суспільних наук взагалі була моєю улюбленою.
Так, потрібно адаптовувати підручники та програми, використовувати ******* технології (ті, які ефективні), але знання ніколи не можуть бути легкими. Навчання - це праця.
І зі школи, і з ВНЗ має вийти людина вже з певними знаннями, яка також здатна їх і застосувати, і передати і здобути нові, бо вона навчилася цьому. І ця людина вміє критично мислити та має активну громадянську позицію.
У нас «мислячих», тобто, «розмірковуючих» надто багато, а от фахівців катастрофічно мало!
Суспільству і країні було б значно корисніше, якби система освіти готувала вузьких фахівців, перш за все. А для цього така кількість предметів для вивчення зовсім не потрібна! Діти та батьки стогнуть від кількості домашніх завдань та нестачі часу для активного відпочинку дітей. Часу вистачає лише на соцмережі!Вважаєте, це того варте?
В тій же Японії домашнього завдання взагалі немає. І нічого їх спеціалісти кращі наших, а економіка на порядок потужніша.
Це не важко. Анімація, комікси та інше масмедіа. Відповідна робота з дітьми та пропаганда відповідної поведінки і візуалізація відповідного майбутнього. Вкладається це через те що споживають діти, підлітки і потім дорослі. А все решта зробить ФІЗИКА. Різні там дзеркальні нейрони та інші баги-фічі примітивного людського мозку.
Но все ж якщо хочете, то напевне треба було додати ще більш принизливих епітетів, щоб більше людей зачепити та сильніше бомбануло. Так можливо була б більша кількість тих хто нарешті спуститься на землю та перестане переоцінювати можливості людей, і нарешті усвідомить що чекає всіх хто не адаптується. Так так людський мозок це мотлох який має можливість творити та вирішувати завдання лиш завдяки неймовірній кількості костилів та при виконанні неймовірної кількості умов, і всуху програє навіть самим слабким обмеженим в ресурсах ші. І чим швидше прийде таке розуміння до більшості тим краще бо в українців і так не міряно проблем типу війни, епохи руїни та іншого. Можемо все це зараз не осилити.
З такими пропозиціями міністра слід відправляти за кораблем.
І саме головне, що моїй дитині зараз "не світить" безкоштовне навчання у виші ( на ту спеціальність, яка йому подобається) бо у нас дуже багато пільговиків...
Та я думаю що пиання не в "пільговиках" а в" товстосумах"
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Один раз гарно дав на лапу і маєш 5 років спокій...
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З іншої сторони початкова зароб. плата вчителя у швейцарії
83 тисячі євро...на рік ( маю знайомих то ж пишу не з газети )
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Робочого на будові .50-60 євро на рік
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То й порівняйте..
Вчитель чи викладач ВУЗА на зарплату не проживе
https://planetaclub.com.ua/uk/shkilni-predmety
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
https://suspilne.media/434265-zvinuvacuut-u-bulingu-na-romensini-batki-desatiklasnici-vimagaut-zvilnenna-vcitelki-ta-pozivautsa-do-sudu/
Навіщо видумувати велосипед ?
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Зверніть увагу на те як організованк навчання у фінляндії...
а) Тільки ті предмети які ************* у житті.
б) Доманій завдань немає.
в) максимум спокою..Занняття більше схожі ні ігри
,,,,,,
Німецька подвійна модель...навчання теж не гірша
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Вже навчаючиь у школі діти проходять практику на виробництві
щоб бачити як воно є насправді у житті..
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Але не можливо вимагати високий рівень подання матеріалу від вчительки яка просить профспілку виділити гроші на ремонт порваних чоботів щоб дійти на роботу до школи..* ( про гнові чоботи вона і мріяттине сміє _)..
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Wie viel verdient ein Lehrer in der Schweiz in Euro?
Скільки отримує вчитель в швейцарії в євро ?
83.000 Euro
Lehrer starten in der Schweiz mit 83.000 Euro Jahresgehalt
Початкова зарплата у вчителя 83 тисячі євро в рік..
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Знайома вчителька в швейцарії **( СТАЖ РОБОТИ 10 РОКІВ )
отримує 12 тисяч франкав на місяць
*( будівельник без осьвіти отримує 4 тисячі_)
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Знайомий директор гімназії
оТРИМУЄ 24 тисячі франків на місяць * стаж роботи 25 років)
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І не дивно що вони вільно володіють німецькою, французькою,італійскою та англійською мовами
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Чотири державні мови Швейцарії - німецька, французька, італійська та романшська.*
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Як правило після випробувального періоду вчителів переводять до статусу
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Чиновники мають надійний заробіток Є також сімейні виплати на подружжя та дітей. І дуже важлива перевага, яку державні службовці мають перед найманими працівниками: вони не сплачують жодних внесків на соціальне страхування, таких як страхування на випадок безробіття та пенсійне страхування.
СЛУЖБОВЦІ
на все життя захищенні від безробіття..
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Навіть якщо робоче місце буде ліквідоване держава зобовязана надати такеж саме з тією ж зарплатою і з такими ж умовами роботи як були на старому місці..
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Я бачу корій проблеми там...
" мьі все вчитись
понемногу чему
ни будь и как ни будь"
ДО того ж не "по немногу " , а дохера і з кожним роком більше.
У дітей реально відбирають дитинство нарвані немотивовані вчителі ,
що заганяють навчання
до репетиторів.
Всі тішаться , що наша освіта краща за європейську.
Але ця освіта абсолютно не дає дитині підготовки до дорослого світу ,
не є конкурентною в цивілізованому світі .
Від слова - " НІЯК "
Якщо не секрет, звідки ви черпаєте таку "точну" інформацію?
А ті, які не хочуть скорочення в програмі освіти, або зовсім не цікавляться своїми дітьми, або їм просто "какая разніца", бо їхнім дітям та програма освіти просто до дупи .. З тридцяти дітей старших класів реально вчаться 7-8 дітей, інші просто "відвідують"....
Физру под нож. Труд под нож, ОБЖ под нож, алгебра, геометрия и тринонометрия это предметы профильных вузов, а не школьные предметы. Физика, химия, биология после 6 класса по желанию. А самое главное, сделайте уроки вождения школьным предметом как в США. Сколько видел как американских фильмах про школу вождение сдают в школах и без этого не дадут атестат.