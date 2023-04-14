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Руководитель Минобразования Лисовой объявил "обсуждение в обществе" вопроса о сокращении количества школьных предметов

Новости Цензор.НЕТ Общество

лісовий

Министр образования и науки Оксен Лисовой считает, что нынешнее количество предметов в школе учащимся сложно усваивать, особенно в сложившихся обстоятельствах.

"Вижу активное обсуждение количества предметов, которое изучают школьники сегодня в Украине. Есть разные аргументы "за" сокращение и "против". Поговорим откровенно. Два года ковида и год полномасштабного вторжения. Нагрузка на ребенка очень высокая: и психологическая, и умственная. Это и о большом количестве предметов, и об обучении онлайн, и о дополнительных занятиях, чтобы наверстать потерянное", - написал Лисовой в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Министр привел пример 7-9 классов, где дети имеют около 20 предметов, и заявил, что такое количество сложно усвоить без стресса и онлайн-обучения.

"А в наших условиях - это на грани возможностей. В конце концов дети все равно сосредотачиваются на тех предметах, которые выбирают для себя как приоритетные. Это я вижу и как отец, и долго наблюдал как директор Малой академии наук", - подчеркнул он.

Читайте также: Лисовой о зарплатах педагогов: Понимание этой проблемы есть. Цель поставлена

Министр подчеркнул, что вопрос не столько о том, сколько должно быть предметов, а как оптимизированы учебные программы, какую нагрузку получают дети на уроках и на домашнюю обработку, в какой форме происходит обучение.

Также глава ведомства напомнил, что согласно закону "Об образовании" 2017 года, в старшей профильной школе, начиная с 2027 года, дети смогут выбирать направление, по которому они хотят учиться, соответственно, это должно изменить подход от мультипредметности на конкретный профиль, который интересен школьнику.

"Итак, прошу вас поделиться своим мнением по этому вопросу в комментариях и рассказать об опыте посещения ваших детей школ за рубежом. Наша общая цель - создать для детей возможность получить качественное, полезное и современное образование", - подытожил он.
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Топ комментарии
+23
При чому тут барани? Якщо в школі дійсно купу непотрібних предметів? І навіть якщо ти їх усі будеш вчити то не вивчиш аж ніяк, краще сконцентруватися на тому,що дитині інтересно і нормально получити якісь базові знання, у всьому спеціалістом бути не можна, можна хоч 100 предметів ввести,думаєш від цього хтось розумнішим стане? Більше не значить краще
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14.04.2023 21:22
+19
Баранами легше правити.
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14.04.2023 21:13
+16
абсолютно правильно!! двома руками за!! основним предметом мають бути: акторська майстерність; граматика до 4-го класу максимум; відепродакшн й історія 95-го кварталу. решта - нах не потрібна...
пс якщо ви думаєте, що я іронізую, то - ніц. у нас із такою "освітою" звичайний криворізькій гоп цілим президентом став, й попри все, користується любов'ю переважної більшости народу...
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14.04.2023 21:25
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Краще збирати полуницю в Польщі, - це про 5 книг і 4 класи освіти, а краще навчити дітей вдумливо читати 100 книг, а не 5, системно і творчо мислити і аналізувати, тоді вони будуть розвиненими особистостями, а не чорноробами і прибиральниками, до яких їх хочуть готувати "реформатори". Але дивлячись на наших вчителів, то вони нездатні навчити дитину і 5 книг вдумливо прочитати. Один мудрець сказав "ученье - свет, а неученых тьма" (бо прочитали в житті лише 5 книг).
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15.04.2023 00:28 Ответить
Ви перекручуєте навіть мудреців)))
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15.04.2023 00:31 Ответить
Не перекручую, а творчо і критично мислю, і не треба ділити людей на "мудреців" і дурнів, мудреці - це точно не ті, що прочитали 5 книг. Себе ви до кого відносите? Упевнена, що до мудреців, а усіх інших, хто з вами не згоден, до дурнів.
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15.04.2023 00:39 Ответить
Тільки й мудрецями не треба всіх робити,а от щасливими треба .
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15.04.2023 05:43 Ответить
Додайте астрономію. Ми маємо бажати полетіти до інших світів.
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14.04.2023 23:43 Ответить
Питаю в знайомого італійця:"Для чого ваші діти,з 14 до 18 років, вивчають латинську мову? Це ж "мертва мова",для чого вона вам в дорослому житті?" Відповідь:" З латинської походить італійська.Це наша культура,історія і походження". Моє друге питання:"Добре,але для чого ваші діти вивчають старогрецьку?Це ж,взагалі,мова динозаврів?" Відповідь:"Тому що старогрецька була матір' ю латинської,а латинська-італійської. Ми маєм знати своє походження"...Я не закликаю,давайте,введемо у навчання українських дітей староукраїнську і старослов'янську. Але українські школи мають досить поширену проблему,коли вчителі на уроках говорять українською,а на перервах-російською.Коли вчителі свою ностальгію за союзом совєтікусом,проблеми в особистому житті,недостатню зарплату- переносять на учнів.Тому,коли виникає якесь бажання покращити виховну роботу в школі,то може почати треба з вчителів,а не з дітей?
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14.04.2023 23:52 Ответить
Виховна робота- оце і є совок.)))Згодна,що середовище виховує,але тільки тоді,коли слова не розходяться із вчинками,а поки що вчителі наші -не найкращий приклад громадянської спільноти
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15.04.2023 00:10 Ответить
Що значить не потрібна? Щоб виродками виростали? А що взагалі тоді потрібно? 5 книг (вдумливо прочитаних), без виховання - це ідіот після закінчення школи.
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15.04.2023 00:34 Ответить
Коли говорять "виховна робота" ,мені відразу згадуються класні години,які ми ненавиділи,або заходи накшталт святкування Дня Перемоги,коли наші вчителі ховали по сумках цукерки,що залишались від чаювання з ветеранами.
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15.04.2023 05:49 Ответить
Совок нас нічого не вчив, він просто робив з нас тупих,закомплексованих рабів.А українська школа далеко від совка не втекла, бо так і не навчилася давати знання,а не насаджувати їх.Українці-розумна,хитра,роботяща,з вродженим талантом виживати в найскладніших умовах нація.Для чого упрощувати знання їхнім дітям? Чим більше дитина прочитає,намалює і порахує,тим більше в неї буде шанс найти собі місце в цьому великому і складному світі.Просто,треба нарешті,щоб хтось набрався сміливості сказати правду:" Не ти є бидло,яке нічого не може вивчити,а я є бездарність,яка не може тебе навчити!"
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15.04.2023 02:42 Ответить
Навчити всіх однаково і зробити з кожної дитини студента Оксфорда неможливо!!!
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15.04.2023 05:51 Ответить
Так ніхто і не говорить,що головна ціль школи-це Оксфорд.Головне,щоб діти були розумними,мали достатній рівень культури і вміли жити,не стаючи один одному на горло.
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15.04.2023 10:46 Ответить
Для цього не потрібна купа предметів,які після закінчення школи забудуться ,як страшний сон( як хімія у моєму випадку).Перевантаження дітей призводить до того,що діти говорять:" Мені ніколи не виконати домашнє завдання до кінця,бо я засинаю над підручником о 12 ночі"
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15.04.2023 11:16 Ответить
Таким чином ми формуємо зневіру у свої сили
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15.04.2023 11:17 Ответить
Я на роботі,то поміняю прапорець.Пані Світлано,діти,які вчилися по"ускладненій" системі тільки десь недавно почали закінчувати школу.Абсолютно прекрасні,адекватні молоді люди.Якщо не брати до уваги цей рік війни і два роки ковіду,то зневіреної молоді в нас не було.З молоді почався Майдан.Молодь йшла і йде воювати.Звичайно,що наука не може бути легкою,це важка праця,але що дається легко?І Ви кажете,що хімію запам'ятати є неможливо.А я Вам відповім,що кожен раз коли я бачу як моя донька вибираючи собі крем дивитися не на колір баночки,а на складник,я дякую подумки її шкільному вчителю з хімії,за те що правильно вчив мою дитину.
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15.04.2023 12:30 Ответить
Я думаю,навіть та дівчинка,яка ніколи не вивчала хімію,досконало знає склад крему . )))))
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15.04.2023 12:50 Ответить
Ви помиляєтесь.
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15.04.2023 13:13 Ответить
Потрібно ще і батькам вдома займатися зі своїми дітьми, цікавитися їхніми здобутками. Тоді і буде належний результат навчання.
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15.04.2023 11:17 Ответить
Андрій,це навіть нема як обговорювати.Вчитель не є замінником батьків,батьки не є замінником вчителя.Кожен має бути на своєму місці і відповідально відноситися до своїх обов'язків.
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15.04.2023 12:34 Ответить
Древнегреческий к латинскому никакого отношения не имел. Это раз. Изучать мертвые языки в наше время, это мертвому припарка. Никакого практического применения.
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24.04.2023 20:01 Ответить
Для лайно-елітки вже є окремі навч.заклади або навчання за кордоном. Зі всіх інших будуть робити "гуманітарієв", щоб могли хрестика поставити деінде.
Смішно було чекати від ставленика зелених чогось іншого, ніж знищення точних наук.
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15.04.2023 00:12 Ответить
Подивіться на статистику і не пишіть дурниць.... На сьогодні здібності до точних наук мають не більше, ніж 20%... Так навіщо рибу вчити літати??? Бо вам так хочеться???
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15.04.2023 14:18 Ответить
То дійсно, щоб полуниці збирати у Польщі точні науки не потрібні. Успіхів вам там.
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19.04.2023 12:26 Ответить
Як людина, яка багато років живе за кордоном, і побачила шкільну, професійну та вищу освіту, дуже прошу: не йдіть шляхом спрощення.

І середня і вища школа повинні дати учню / студенту всебічні знання та паралельно з набуттям знань навчити їх МИСЛИТИ !

Це - те, за що я неймовірно вдячна моїм українським викладачам. І у ВНЗ нам казали, що навчання в університеті - це не курси для набуття якогось навику.

Звичайно, я не використовую в житті багато з того, що я вчила в школі, але я ніколи не пожалкувала, що у нас були всі ті предмети.

В університеті - само собою. Кафедра суспільних наук взагалі була моєю улюбленою.

Так, потрібно адаптовувати підручники та програми, використовувати ******* технології (ті, які ефективні), але знання ніколи не можуть бути легкими. Навчання - це праця.

І зі школи, і з ВНЗ має вийти людина вже з певними знаннями, яка також здатна їх і застосувати, і передати і здобути нові, бо вона навчилася цьому. І ця людина вміє критично мислити та має активну громадянську позицію.
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15.04.2023 01:30 Ответить
В нашій «мислячій» країні обрали президентом у військовий час, м'яко кажучи, абсолютний непотріб.

У нас «мислячих», тобто, «розмірковуючих» надто багато, а от фахівців катастрофічно мало!
Суспільству і країні було б значно корисніше, якби система освіти готувала вузьких фахівців, перш за все. А для цього така кількість предметів для вивчення зовсім не потрібна! Діти та батьки стогнуть від кількості домашніх завдань та нестачі часу для активного відпочинку дітей. Часу вистачає лише на соцмережі!Вважаєте, це того варте?
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15.04.2023 11:55 Ответить
Так в том и дело что в наших школах не учать думать. У нас грузят ученика предметами которые ему нахрен не нужны будут. У нас дети не учаться в зубрят материал ради оценки и после забывают. Школьная программа перегружена предметами, половина из которых чисто нахрен не нужна в школе. К примеру тригонометрия, геометрия и алгебра вообще по мне не должны быть в школьной программе.
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24.04.2023 20:06 Ответить
Не вигадуйте велосипед. А скопіюйте.

В тій же Японії домашнього завдання взагалі немає. І нічого їх спеціалісти кращі наших, а економіка на порядок потужніша.
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15.04.2023 02:12 Ответить
Вот только копировать менталитет Японии не выйдет.
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24.04.2023 20:08 Ответить
А що ви про нього знаєте?) Як довго він у них такий який є зараз? Звідки він у них?

Це не важко. Анімація, комікси та інше масмедіа. Відповідна робота з дітьми та пропаганда відповідної поведінки і візуалізація відповідного майбутнього. Вкладається це через те що споживають діти, підлітки і потім дорослі. А все решта зробить ФІЗИКА. Різні там дзеркальні нейрони та інші баги-фічі примітивного людського мозку.
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25.04.2023 04:02 Ответить
"примітивного людського мозку"? Ви хоть би не позорилися.
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25.04.2023 08:49 Ответить
Ви міняєте тему.

Но все ж якщо хочете, то напевне треба було додати ще більш принизливих епітетів, щоб більше людей зачепити та сильніше бомбануло. Так можливо була б більша кількість тих хто нарешті спуститься на землю та перестане переоцінювати можливості людей, і нарешті усвідомить що чекає всіх хто не адаптується. Так так людський мозок це мотлох який має можливість творити та вирішувати завдання лиш завдяки неймовірній кількості костилів та при виконанні неймовірної кількості умов, і всуху програє навіть самим слабким обмеженим в ресурсах ші. І чим швидше прийде таке розуміння до більшості тим краще бо в українців і так не міряно проблем типу війни, епохи руїни та іншого. Можемо все це зараз не осилити.
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25.04.2023 14:50 Ответить
Маячня.
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25.04.2023 20:14 Ответить
Можливість зв'язатись з будь ким на планеті називали телепатією, мати миттєвий доступ до всіх знань людства"хто де та що бачив чи сказав" і т.п. було маячнею чи в кращому випадку шаманізмом. 😉Тому я прекрасно розумію чому вами сприймається в штики те що хитає основи вашого світогляду. Але далі буде більше.
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26.04.2023 08:02 Ответить
В цьому є сенс.
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15.04.2023 06:43 Ответить
Нагадаю, що кремлівське ***** починало зі знищення освіти, закриття шкіл та перетворення кацапської біомаси на ще тупішу. Неосвіченими ідіотами простіше керувати і будувати диктатуру.
З такими пропозиціями міністра слід відправляти за кораблем.
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15.04.2023 07:25 Ответить
Не з ***** почався занепад раші,але ***** її кончить
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15.04.2023 11:19 Ответить
Тут не про біомасу, а про те що пора відходити від совкового підходу до навчання! А про "95", то якраз і завдяки совкових 75-33...
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15.04.2023 08:22 Ответить
Абсолютно згодна....Моя дитина закінчує ліцей , вчиться на відмінно , займає перші місця на обласних олімпіадах....І я, як мати, бачу що це не життя дитини...З 8 до 15.30 в ліцеї 6 днів на тижні, потім додаткове навчання, підготування до ММТ, та ще 3 години виконання домашньої роботи .. Ні хоббі, ні спорту, ні спілкування з друзями, ні відпочинку....
І саме головне, що моїй дитині зараз "не світить" безкоштовне навчання у виші ( на ту спеціальність, яка йому подобається) бо у нас дуже багато пільговиків...
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15.04.2023 08:47 Ответить
.....
Та я думаю що пиання не в "пільговиках" а в" товстосумах"
...
Один раз гарно дав на лапу і маєш 5 років спокій...
...

З іншої сторони початкова зароб. плата вчителя у швейцарії
83 тисячі євро...на рік ( маю знайомих то ж пишу не з газети )
....
Робочого на будові .50-60 євро на рік
...

То й порівняйте..

Вчитель чи викладач ВУЗА на зарплату не проживе
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15.04.2023 12:18 Ответить
На жаль, і цей міністр від слуг зелений на всю голову! Краще б займався іншими корисними справами. Слава ЗСУ!
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15.04.2023 09:18 Ответить
Прежде чем трындеть - ознакомьтесь с предметом обсуждения - школьные предметы:

https://planetaclub.com.ua/uk/shkilni-predmety
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15.04.2023 10:10 Ответить
Шановний міністре! Переймайте передовий досвід керівника Університету Культури (в народі просто Кульок) креативного Михайла Поплавського. Там створили кафедру та факультет Тік-Ток. От що треба нашим дітям, навчитись користуватись смартфоном та водити пальцем по екрану, ну ще трохи слів вивчити щоб писати одне одному матюки та мабудь рахувати до 100. На додаток історію України з 2019 року, грандіозне будівництво під мудрим керівництвом Наймудрішого. Все крапка. Для бидла хватить. Діти еліти так би мовити все одно на Заході будуть навчатись, їм до сраки ваше міністерство та ваші чергові дебільні новації, що не міністр то ті ж граблі
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15.04.2023 10:28 Ответить
Ви розумієте,що таке обговорення? Це не образи і не вкиди ні про що.Освіта потребує змін.До вас звертаються з пропозицією обговорити проблему.Чому Ви реагуєте неадекватно?
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15.04.2023 11:09 Ответить
а що обговорювати якщо той ручний міністр нічого не рішає. Рішає Офіс президента. А по темі - у нас десятиліттями придумують велосипед з тою системою освіти, в той час коли є передова століттями перевірена система на Заході (я щодо ВУЗів). Але ж ні - краще продукувати конвеєр дипломів за гроші (як той же Поплавський) і робити ситуацію переставляння ліжок в борделі. А щодо шкільною - то подивіться також як в тій же Європі, ми ж туди ніби йдемо...
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15.04.2023 11:43 Ответить
Це вам сам Лісовий сказав що нічого не рішає, чи звідки така впевненість? По-друге, при чому тут ВНЗ? Обговорюються шкільні предмети. І якщо хтось думає що на "святому Заході" немає проблем, то вони там є. Скопіювати іншу систему, не адаптуючи під наші реалії - дуже погане рішення.
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15.04.2023 17:27 Ответить
Згоден. Якщо школяр надалі вивчатиме технічну спеціальність (наприклад IT), то прибрати хімію та біологію (у крайньому випадку вивчати дуже поверхово), а додати години на математику та фізику. А взагалі шкільна програма дуже перевантажена непотрібнім матеріалом.
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15.04.2023 11:23 Ответить
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
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15.04.2023 11:52 Ответить
Дорослі люди мають всі можливості відстоювати власні права
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15.04.2023 15:16 Ответить
а розумний учень, якого цькують в класі за те, що він хоче вчитись?
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15.04.2023 15:22 Ответить
Працюю вчителем. Описаних випадків або подібних на моєму досвіді не було. Таке ставлення до вчителів - це некомпетентність адміністрації конкретної школи. При чомму ваше повідомлення до обговорення - не розумію. Це як впливає на шкільні предмети?
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15.04.2023 17:29 Ответить
Якщо у вашому конкретному випадку подібного не було, то це не означає, що десь такого не могло бути. В чому некомпетентність адміністрації? Які заходи впливу зараз є у вчителів, щоб запобігти подібному ? Впливає безпосередньо. Перечитайте ще раз про запропонований розподіл учнів. На підвердження моїх слів ось недавній випадок, хто винен в конкретному випадку ?
https://suspilne.media/434265-zvinuvacuut-u-bulingu-na-romensini-batki-desatiklasnici-vimagaut-zvilnenna-vcitelki-ta-pozivautsa-do-sudu/
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15.04.2023 18:08 Ответить
.....
Навіщо видумувати велосипед ?
........
Зверніть увагу на те як організованк навчання у фінляндії...
а) Тільки ті предмети які ************* у житті.
б) Доманій завдань немає.
в) максимум спокою..Занняття більше схожі ні ігри
,,,,,,
Німецька подвійна модель...навчання теж не гірша
..
Вже навчаючиь у школі діти проходять практику на виробництві
щоб бачити як воно є насправді у житті..
...
Але не можливо вимагати високий рівень подання матеріалу від вчительки яка просить профспілку виділити гроші на ремонт порваних чоботів щоб дійти на роботу до школи..* ( про гнові чоботи вона і мріяттине сміє _)..
---

Wie viel verdient ein Lehrer in der Schweiz in Euro?
Скільки отримує вчитель в швейцарії в євро ?

83.000 Euro

Lehrer starten in der Schweiz mit 83.000 Euro Jahresgehalt

Початкова зарплата у вчителя 83 тисячі євро в рік..

,,,,,
Знайома вчителька в швейцарії **( СТАЖ РОБОТИ 10 РОКІВ )
отримує 12 тисяч франкав на місяць
*( будівельник без осьвіти отримує 4 тисячі_)
........
Знайомий директор гімназії

 оТРИМУЄ 24 тисячі франків на місяць * стаж роботи 25 років)
.......

І не дивно що вони вільно володіють німецькою, французькою,італійскою та англійською мовами
...
Чотири державні мови Швейцарії - німецька, французька, італійська та романшська.*
.....
Як правило після випробувального періоду вчителів переводять до статусу
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Чиновники мають надійний заробіток Є також сімейні виплати на подружжя та дітей. І дуже важлива перевага, яку державні службовці мають перед найманими працівниками: вони не сплачують жодних внесків на соціальне страхування, таких як страхування на випадок безробіття та пенсійне страхування.

СЛУЖБОВЦІ
на все життя захищенні від безробіття..
....
Навіть якщо робоче місце буде ліквідоване держава зобовязана надати такеж саме з тією ж зарплатою і з такими ж умовами роботи як були на старому місці..
...
Я бачу корій проблеми там...
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15.04.2023 12:09 Ответить
Спробуйте таке запропонувати в нас, можу тільки уявити хвилю хейту
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15.04.2023 15:17 Ответить
ЗАРАЗ ПРАЦЮЄ РОСІЙСЬКА СИСТЕМА -
" мьі все вчитись
понемногу чему
ни будь и как ни будь"
ДО того ж не "по немногу " , а дохера і з кожним роком більше.
У дітей реально відбирають дитинство нарвані немотивовані вчителі ,
що заганяють навчання
до репетиторів.
Всі тішаться , що наша освіта краща за європейську.
Але ця освіта абсолютно не дає дитині підготовки до дорослого світу ,
не є конкурентною в цивілізованому світі .
Від слова - " НІЯК "

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15.04.2023 12:42 Ответить
То вчителі нарвані чи немотивовані? Бо це антоніми. З кожним роком більше - просто неправда, ми якраз рухаємось до спеціалізаці у вищі школлі, тобто скорочення предметів для конкреетної дитини.

Якщо не секрет, звідки ви черпаєте таку "точну" інформацію?
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15.04.2023 17:31 Ответить
Абсолютно підтримую Лісового...
А ті, які не хочуть скорочення в програмі освіти, або зовсім не цікавляться своїми дітьми, або їм просто "какая разніца", бо їхнім дітям та програма освіти просто до дупи .. З тридцяти дітей старших класів реально вчаться 7-8 дітей, інші просто "відвідують"....
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15.04.2023 14:15 Ответить
Мабуть новий бородатий чел порахував скільки вивчається у сьомому, восьмому та дев'ятому класі і сумував їх. Якщо ні, то він не має клепки в голові.
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15.04.2023 16:22 Ответить
Десь я згодна з паном міністром, але вважаю, що с початку було б непогано просто передивитись шкільну програму, яка передбачає вивчення предмета не за віком, коли діти вивчають те, що 5-10 років тому вивчали в університеті або взагалі тільки зробили відкриття. Це стосується вивчення наприклад, біології, впихуванням невпихуємого знання не поліпшешь, а тільки впливає на якість знань. Через велику кількість інформації і брак часу почали зміщувати вивчення анатомії і органічної хімії на рік раніше, а те що до цього мозок у дітей ще просто не дозрів нікого не хвилює, от і маємо низьку якість освіти і втомлених дітей
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16.04.2023 02:41 Ответить
И математику учат неправильно - общего к частному. сперва ошгорошивают ребёнка какой-нибудь функцией пересечения множеств, и первое что он думает - а нахрена мне в жизни такая хрень пригодится?
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16.04.2023 11:10 Ответить
Просто вчителів треба скоротити, а не платити 4000$
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18.04.2023 09:54 Ответить
Фундаментальная проблема: большинство украинских школьников не хотят учиться потому, что образование не даёт никаких гарантированных перспектив в будущем.
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18.04.2023 10:18 Ответить
Программу школы надо сокращать.
Физру под нож. Труд под нож, ОБЖ под нож, алгебра, геометрия и тринонометрия это предметы профильных вузов, а не школьные предметы. Физика, химия, биология после 6 класса по желанию. А самое главное, сделайте уроки вождения школьным предметом как в США. Сколько видел как американских фильмах про школу вождение сдают в школах и без этого не дадут атестат.
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24.04.2023 20:17 Ответить
А второе, можно ввести стипендии в школах.
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24.04.2023 20:18 Ответить
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