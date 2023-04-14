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Путин (29845) Россия (91190) повестка (77)

Путин подписал закон, внедряющий электронные повестки в России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о введении в стране новых методов мобилизации. Повестки будут отправлять онлайн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Согласно новому закону, теперь в России повестки могут быть отправлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Кроме этого, гражданам, получившим повестку, запрещено пересекать границу РФ, пока они не посетят военкомат. Также ограничивается их право на управление автомобилем, если призывник не пришел в военкомат в течение 20 дней.

Ранее сообщалось, что Госдума 11 апреля приняла поправки о вручении повесток в военкомат в электронном формате и об ограничении выезда из РФ для получивших повестку военнослужащих до их явки в военкомат.

Также читайте: Электронные повестки связаны не с мобилизацией, а с воинским учетом, - Песков
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Топ комментарии
+15
У путіна в лічному кабінеті лежить повістка до ГААГИ! І те що він її не читав, то його проблеми!
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14.04.2023 22:30
+12
********* закрывается. Кто не успел убежать сам виноват
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14.04.2023 22:09
+12
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14.04.2023 22:15
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Правила форума Совет форумчан
У нас і у них , це дві великі різниці . Ми захищаємось , а їх як рабів - гонять вбивати ..
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14.04.2023 22:49 Ответить
То само собою розуміється.
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14.04.2023 22:55 Ответить
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14.04.2023 23:25 Ответить
Взагалі то це дійсно - інша тема .
Ну але , якщо хочете почути мою думку , я вважаю відправку цивільних в окопи - без хоча б якоїсь найменшої бойової підготовки , ідіотизмом . Навіть злочином .
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14.04.2023 23:28 Ответить
пункт №1:
ніхто в кашкеті з кокардою та в військових чоботях не народжується, Бог творить всіх цивільними
пункт № 2:
цивільні проходять військову підготовку, якщо й інколи когось відправляють без оної, то це злочин
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14.04.2023 23:44 Ответить
Нагадаю, що

"У меня никаких навыков нет. Меня в первый же день ловит снайпер и стреляет. И чем я помог стране? Ничем. Только то, что ненавистники будут шумиху раскручивать это и говорить: "Слава Богу, он умер" И давай гулянья устраивать. Нет-нет, я пока не собираюсь", ‒ сказал Кошевой.
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14.04.2023 23:51 Ответить
ну і ?

"У меня никаких навыков нет...." то як кажут в армії нікого нє іп..т.
гарний сержант дасть тобі навики за тиждень
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15.04.2023 00:16 Ответить
я тебя разочарую, мой дорогой дружок!

у тебя не будет и недели на подготовку и "под Артьомовск" тебя пошлю не я, а твое буйло, на которое ты работаешь за пресловутый диширак

так що "військовим рівня країн НАТО" ти не станешь ніколи - не треба було в рашці народжуватись
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15.04.2023 00:56 Ответить
Пам'ятаєшь як раніши співали про хвилі мобілізації? Люди які не служили в армії були у 4 хвилі. А зараз відкрито кажуть, що ніяких хвиль немає. Тобто берут абсолютно усіх. Можешь казати що завгодно, я з 14 року ВПО, залишив все на оккупованій территорії і не зрадив країну, зараз я вдруге ВПО, але доки влада називає мене мобілізаційний ресурс, а в АТБ на касі в якому кожного дня нові ціни питають не бажаю я придбати сертифікат на ЗСУ, доки зелені мародери наживаються на війні, як казав найвеличезніший, що він би втрачав 7 мільярдів якщо сказав про вторгення, а в мене заробітна плата залишилась на довоєнному рівні, в мене немає неякого бажання втратити останнє що в мене залишилося - своє життя. А після війни у разі дива можливо років через 5 економіка якось оживе. Але дива не трапляються. Я зовсім не закликаю капітулювати і дуже пожаваю тих кто боронить моє життя зараз, але карманичі нас тримають за тварин і рабів.
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14.04.2023 23:47 Ответить
А краще відправляти тих що її тримали 40 років тому? Навчать, а то що відправляють ненавчених - то це питання до окремих ТЦК. Є такі пі*ораси. А краще пройтись ввечері ресторанами того ж Києва - одразу на пару бригад можна назбирати. Їм там дуже безтурботно живеться.
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15.04.2023 08:53 Ответить
Краще робити усе по закону як подобає країні яка прагне буди частиною ЄС. Резерви треба було навчати рік тому, а не відправляти на нуль зараз тих хто не вмотивований і не навчений. А ще не треба було кидати самих вмотивованих і досвідчених на Азовсталі кожного дня співаючи про ЕКСТРАШЕН по телемарафону. Кілька днів тому новина була, що зараз повістки можна вручати незалежно від місця реєстрації. Дуже правомірно, поїхав до родичів в інше місто і ходи з тією повісткою. Мені начхати скільки там на болотах подохне, але треба розуміти, що в нас мобілізація ще гірша. І зараз не друга світова коли можна було совку закидувати м'ясом німців. Зараз потрібна артилерія, танки, літаки, ракети. Ворог кожного дня став використовувати КАБи, а в відповідь в нас яйця, асфальт і телемарафон.
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15.04.2023 09:19 Ответить
Nihilist Toxicus

що незабаром у нас ?

ось це ?
Київ: людям за кілька годин роздали 10 тисяч автоматів для спротиву РФ

Світлана Кізілова - Четвер, 24 лютого 2022, 22:17
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/24/7325565/

добровольці прийшли й без повісток
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14.04.2023 23:20 Ответить
Вільне володіння громадянами зброєю докорінно змінює суспільство і головне-владу,як його частину.Тому ,якби з 91-го року в Україні запроваджували культуру володіння зброєю,ми би зараз жили в іншій країні,де 99,9% війни не було би,а корупція була би у межах ЄС.
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14.04.2023 23:36 Ответить
не меліть дурниць про вільне володіння зброєю та корупцію.
для захисту своїх прав треба просто регулярно піднімати свій зад на масові протести,
але це важче ніж пострілити в корупціонера.
чи не так ?
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14.04.2023 23:48 Ответить
нэзабаром и в вас кацап)))
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15.04.2023 00:07 Ответить
Дія
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14.04.2023 22:04 Ответить
спец операція ідеть по зараніе утверждьонному плану .
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14.04.2023 22:04 Ответить
діванної "скамєйки запасных" СВО вистачило лише на рік.
кіно с півасиком закінчилось, гаспада, пожалуйтє мотать онучі !
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14.04.2023 23:29 Ответить
Крепостное право. Спираль истории. Главное, чтобы зечмони не скопировали для нас.
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14.04.2023 22:06 Ответить
Наші вже перейняли більш передовий спосіб мобілізації, як в лугандоні. Кого спіймали тому білет до Бахмуту.
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14.04.2023 23:03 Ответить
Игорь Кот a430a89b Регистрация: 13.04.2023
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14.04.2023 23:24 Ответить
Так, ІПСО під кроватью, йди далі дивись телемарафон найвеличнішого.
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14.04.2023 23:27 Ответить
кроватью
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15.04.2023 00:13 Ответить
Я російськомовним був до минулого року. І жив все життя у російськомовному оточенні. Тому мені буває важко написати фразу яку я думаю російською швидко. Звичайно ліжко, а не краватка)
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15.04.2023 00:20 Ответить
не мучай гугла-перекладач, краватка
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15.04.2023 01:00 Ответить
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14.04.2023 22:06 Ответить
Майор Чернобаев )
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14.04.2023 22:32 Ответить
це супер ! тепер замість бурятів, тувинців і чукч підуть масквічі і членоградці !
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14.04.2023 22:06 Ответить
наші воєнкоми засмучені, повторити буде соромно
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14.04.2023 22:06 Ответить
у нас і так тільки гавноквартал виїздний та мажори через шлях за бабулеси.
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14.04.2023 22:07 Ответить
Та ладно. Наших бугаїв т.з «інвалідів» і «супроводжуючих інвалідів» хватає по всій Європі. Європейці скаржаться, що мужики приходять по допомогу і займають місця жінок з дітьми.
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14.04.2023 22:19 Ответить
У карлика безнадежная ситуация,крыса загнана в угол
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14.04.2023 22:07 Ответить
********* закрывается. Кто не успел убежать сам виноват
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14.04.2023 22:09 Ответить
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14.04.2023 22:17 Ответить
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14.04.2023 22:10 Ответить
Как вызвать приступ паники в 2023-м
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14.04.2023 22:13 Ответить
то стара заставка, нова ось така:

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15.04.2023 00:00 Ответить
Чекаємо скоро в Україні.
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14.04.2023 22:14 Ответить
це то про що маскалі мріяли і довго чекали
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14.04.2023 22:15 Ответить
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14.04.2023 22:15 Ответить
Московія зачиняється. Нова залізна завіса.
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14.04.2023 22:18 Ответить
"всрався атечество, наше сваабодное." ЩАС родственнику з русни пошлю-пускай порадується. Слава Україні!
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14.04.2023 22:20 Ответить
Повістки будуть відправляти онлайн
========================
ще можна списки чмобіків просто зачитувати по зомбоящику .********* зробить це з задоволенням.
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14.04.2023 22:21 Ответить
А у кого кнопошні телефони, чи взагалі їх нема ?
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14.04.2023 22:25 Ответить
SMS
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14.04.2023 22:31 Ответить
Відправлять поштою, через сім днів буде автоматично зарахована як вручена. Мова не про телефон більше, а про акаунт на державних послугах.
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14.04.2023 22:52 Ответить
є один ніщак, але кацапи до нього не допруть:

викинути телефон та написати заяву в поліцію про кражу
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14.04.2023 23:56 Ответить
там , в їх законі, нічого не написано про кражу телехвона, відсутність інтернету, чи хвороби. Засудять та і все.
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15.04.2023 00:18 Ответить
мда, от раніше на срусі було:
«Вот так скотина! добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!»

а тепер точно посадят! та ще й підтравануть до того, як нещасного Кара-Мурзу - траванули та ще й засадили на 25 "за дискрєдітацію"

Отравление (2015)26 мая 2015 года Кара-Мурза вместе с коллегой по партии ПАРНАС пообедал в одном из ресторанов в центре Москвы, а затем, в здании МИА «Россия сегодня», встретился с двумя другими коллегами[48]. В ходе беседы с ними Кара-Мурзе внезапно стало плохо[48]. Сначала у него ускорилось сердцебиение, затем началась рвота[48]. Когда приехала скорая помощь, он уже практически не мог двигаться[48]. Врачи сначала подумали, что у него случился инфаркт, но позднее поставили диагноз «острая почечная недостаточность на фоне интоксикации»
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15.04.2023 01:10 Ответить
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14.04.2023 22:26 Ответить
млять, дєдушка таки став бабушкой !!!
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14.04.2023 23:31 Ответить
гадюкіни бачили все..

...дай нам свого лоба, ми поставимо клеймо
ти свободний человєк, не бiйся друже нас
але пiд своїм лiжком я тримав недоторканий запас...
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14.04.2023 22:28 Ответить
Сорок пачок Верховини
Мило, майтки і майка
Шапка, чоботи, куфайка
І з начосом калісони...
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14.04.2023 23:37 Ответить
У путіна в лічному кабінеті лежить повістка до ГААГИ! І те що він її не читав, то його проблеми!
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14.04.2023 22:30 Ответить
А де ж бажаючі
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14.04.2023 22:38 Ответить
Для нас новина так собі. Знов наберуть сотні тисяч м'яса. Яке буде стріляти по нашим найкращим воїнам((
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14.04.2023 22:45 Ответить
Може ж таки поховаються, мені здається самих завзятих «слабоумие и отвага» поклали вже..
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14.04.2023 22:50 Ответить
Треба глянути телеграмчики прикордоння з расією. Якого розміру у них там затори на виїзд. Сподіваюсь,протікають кудись.
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14.04.2023 22:58 Ответить
Так,але деяких диваних путріотів та їх рідних це трохи привиде до тями.
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14.04.2023 22:58 Ответить
Раз повестка - два повестка - а я четвертую порву..
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14.04.2023 22:48 Ответить
"Закручуй гайки" Вова тугіше ,, закручуй .. Сильніше тисни .. Не думай про ту різьбу . !
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14.04.2023 22:59 Ответить
яка там різьба?
кацапи вже всі давно із зірваною ходят
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15.04.2023 01:13 Ответить
Россиянка Ксения Кротова написала около тысячи жалоб ( доносов ) на своих соотечественников из-за войны и называет это борьбой за свое будущее. Об этом сообщает портал " Медиазона " в пятницу, 14 апреля.
В августе прошлого года Роскомнадзор сообщил, что только за первые полгода войны россияне написали ведомству около 145 тысяч жалоб , 63,5 % из них касались «противоправной информации», в том числе «фейков» о российской армии. В эту статистику совершенно точно попала бывшая преподавательница, с начала вторжения в Украину отправившая больше 900 доносов на соотечественников - ученых, писателей, правозащитников и даже на российских военнослужащих, оказавшихся в плену ))

З поверненням у 1937 рік . кацапня .
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14.04.2023 23:12 Ответить
Такого "народу" мабуть не знала світова історія. Раби у Римі мали більше прав. Цих у всіх сферах нагинають, буквально у всіх, а вони ще більще просят. Просто жах. Просто тупе стадо.
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14.04.2023 23:13 Ответить
Кацапня завжди любила крєпостноє право. А от мені цікаво, Фьодоров свою говно,,Дію" чи не з кацапських ,,Госуслуг" злизав? Бо тоді і в нас ЗЕгниди захочуть ярмо нам на шию повісити
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14.04.2023 23:24 Ответить
поздравил кацапов с Пасхой
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14.04.2023 23:27 Ответить
ну да, Великдень на кацапії 2023:

Христос воскрес !
не факт, не факт......
лучше счастливо умереть от алкоголизма
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14.04.2023 23:54 Ответить
Рабам дохнуть.
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15.04.2023 00:05 Ответить
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15.04.2023 00:23 Ответить
Покидав смердючих російських ботів у спам -- нема що читати!

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Одні хрестики.

Як прігожинські магілкі.
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15.04.2023 11:34 Ответить
 
 