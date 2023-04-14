Путин подписал закон, внедряющий электронные повестки в России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о введении в стране новых методов мобилизации. Повестки будут отправлять онлайн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Согласно новому закону, теперь в России повестки могут быть отправлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.
Кроме этого, гражданам, получившим повестку, запрещено пересекать границу РФ, пока они не посетят военкомат. Также ограничивается их право на управление автомобилем, если призывник не пришел в военкомат в течение 20 дней.
Ранее сообщалось, что Госдума 11 апреля приняла поправки о вручении повесток в военкомат в электронном формате и об ограничении выезда из РФ для получивших повестку военнослужащих до их явки в военкомат.
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Ну але , якщо хочете почути мою думку , я вважаю відправку цивільних в окопи - без хоча б якоїсь найменшої бойової підготовки , ідіотизмом . Навіть злочином .
ніхто в кашкеті з кокардою та в військових чоботях не народжується, Бог творить всіх цивільними
пункт № 2:
цивільні проходять військову підготовку, якщо й інколи когось відправляють без оної, то це злочин
"У меня никаких навыков нет. Меня в первый же день ловит снайпер и стреляет. И чем я помог стране? Ничем. Только то, что ненавистники будут шумиху раскручивать это и говорить: "Слава Богу, он умер" И давай гулянья устраивать. Нет-нет, я пока не собираюсь", ‒ сказал Кошевой.
"У меня никаких навыков нет...." то як кажут в армії нікого нє іп..т.
гарний сержант дасть тобі навики за тиждень
у тебя не будет и недели на подготовку и "под Артьомовск" тебя пошлю не я, а твое буйло, на которое ты работаешь за пресловутый диширак
так що "військовим рівня країн НАТО" ти не станешь ніколи - не треба було в рашці народжуватись
що незабаром у нас ?
ось це ?
Київ: людям за кілька годин роздали 10 тисяч автоматів для спротиву РФ
Світлана Кізілова - Четвер, 24 лютого 2022, 22:17
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/24/7325565/
добровольці прийшли й без повісток
для захисту своїх прав треба просто регулярно піднімати свій зад на масові протести,
але це важче ніж пострілити в корупціонера.
чи не так ?
кіно с півасиком закінчилось, гаспада, пожалуйтє мотать онучі !
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ще можна списки чмобіків просто зачитувати по зомбоящику .********* зробить це з задоволенням.
викинути телефон та написати заяву в поліцію про кражу
«Вот так скотина! добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!»
а тепер точно посадят! та ще й підтравануть до того, як нещасного Кара-Мурзу - траванули та ще й засадили на 25 "за дискрєдітацію"
Отравление (2015)26 мая 2015 года Кара-Мурза вместе с коллегой по партии ПАРНАС пообедал в одном из ресторанов в центре Москвы, а затем, в здании МИА «Россия сегодня», встретился с двумя другими коллегами[48]. В ходе беседы с ними Кара-Мурзе внезапно стало плохо[48]. Сначала у него ускорилось сердцебиение, затем началась рвота[48]. Когда приехала скорая помощь, он уже практически не мог двигаться[48]. Врачи сначала подумали, что у него случился инфаркт, но позднее поставили диагноз «острая почечная недостаточность на фоне интоксикации»
...дай нам свого лоба, ми поставимо клеймо
ти свободний человєк, не бiйся друже нас
але пiд своїм лiжком я тримав недоторканий запас...
Мило, майтки і майка
Шапка, чоботи, куфайка
І з начосом калісони...
кацапи вже всі давно із зірваною ходят
В августе прошлого года Роскомнадзор сообщил, что только за первые полгода войны россияне написали ведомству около 145 тысяч жалоб , 63,5 % из них касались «противоправной информации», в том числе «фейков» о российской армии. В эту статистику совершенно точно попала бывшая преподавательница, с начала вторжения в Украину отправившая больше 900 доносов на соотечественников - ученых, писателей, правозащитников и даже на российских военнослужащих, оказавшихся в плену ))
З поверненням у 1937 рік . кацапня .
Христос воскрес !
не факт, не факт......
лучше счастливо умереть от алкоголизма
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Одні хрестики.
Як прігожинські магілкі.