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Новости Общество
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запрет (1660) опрос (2616) УПЦ МП (1455)

Более 70% граждан поддерживают запрет деятельности УПЦ МП, - опрос

Новости Цензор.НЕТ Общество

упц,пцу,кам'янець

В Украине 70% граждан поддерживают идею запрещения деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research в канун праздника,

В частности, 70% опрошенных поддерживают запрет деятельности УПЦ МП на территории Украины, тогда как в 2021 году таких было чуть более половины (55%).

Кроме того, две трети респондентов (66%) относятся к решению о выселении монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры положительно (очень или быстрее).

Опрос проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Выборка: 1330 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающих в населенных пунктах, где проживают более 50 000 жителей. Период проведения: 13-14 апреля 2023 г.

Читайте также: Лавра приносила УПЦ МП десятки миллионов оборота в год. Это как минимум, - Ткаченко
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Топ комментарии
+50
І мова не тільки про церкву .. ВСЕ мацковське нах з країни .
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14.04.2023 23:34
+24
Наша страна сейчас ведет тяжелейшую борьбу с агрессором, однако есть группа людей, к которым я не питаю никаких симпатий. Парламент наделил нас правом железной рукой пресекать любую активность какой-либо «пятой колоны» в Британии и мы будем пользоваться этим правом без тени сомнения,до тех пор, пока не будем убеждены, и даже более чем убеждены в том, что это зло среди нас успешно уничтожено. . У.Черчилль 4.06.1940г.
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14.04.2023 23:40
+16
В нас є своя церква. Кацапським попам тут нема місця
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14.04.2023 23:47
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І мова не тільки про церкву .. ВСЕ мацковське нах з країни .
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14.04.2023 23:34 Ответить
Панімаєш проФФесор .!! Мнє Швондєр говоріл , єслі на форумє в інтернетє , к человєку больше не с чем прідраться , пріє...сь к ніку .. !!
..
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15.04.2023 00:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_1IC7EaB94U
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18.04.2023 14:13 Ответить
Бо, яка радість! Адекватних більше!
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14.04.2023 23:34 Ответить
Не факт. У 2014-му теж складалося таке враження. А то у більшості був банальний тимчасовий переляк.

Як тільки все вчухло, стало одразу "какая разніца".
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14.04.2023 23:38 Ответить
а де ті адекватні були в 2019, коли шмарклявого гундоса обирали?
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15.04.2023 08:05 Ответить
пора термос на пергаменте из кожи жопы паши мерседеса клинописью помалу писать...
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14.04.2023 23:39 Ответить
краще на насію випалювати, а потім здерти
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15.04.2023 08:06 Ответить
Наша страна сейчас ведет тяжелейшую борьбу с агрессором, однако есть группа людей, к которым я не питаю никаких симпатий. Парламент наделил нас правом железной рукой пресекать любую активность какой-либо «пятой колоны» в Британии и мы будем пользоваться этим правом без тени сомнения,до тех пор, пока не будем убеждены, и даже более чем убеждены в том, что это зло среди нас успешно уничтожено. . У.Черчилль 4.06.1940г.
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14.04.2023 23:40 Ответить
нах#й с пляжа, разом з тими % хто проти. i "харошiх руцкiх" до кучi.
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14.04.2023 23:42 Ответить
В нас є своя церква. Кацапським попам тут нема місця
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14.04.2023 23:47 Ответить
Ви це поясніть стаду, що з піною у рота "доказує", що то порошенківська церква і вони туди не підуть....
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15.04.2023 08:20 Ответить
Впізнав себе?
Немає жодної церкви створеної церковниками. Всі церкви створені державами (державниками).

Якщо російський імператор закликає творити щось своє, об'єднуватись навколо своїх інтересів та зміцнювати обороноздатність то українцям треба робити навпаки?
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15.04.2023 08:52 Ответить
В першу чергу мають бути відділені від держави такі зебіли як Железный Укроп
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15.04.2023 09:16 Ответить
При всіх косяках Петра та всіх його любих друзях, є єдине за що йому точно нужно дякувати - це Томос. Це історична подія. Це подія на століття
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15.04.2023 10:00 Ответить
І безвіз з ЄС.
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15.04.2023 10:21 Ответить
я би взагалі заборонив діяльність любой релігії,ибо це небезпека для держави. або залишити в державі тільки одну ПЦУ,без вселяких свідків конца Иисуса,адвентистів тижня...особливо заборонив би мусульманську,бо неможно давать всім робить що завгодно...

до речі,в С.Аравії немає жодної православної церкви...а у Мекі не ходить піп з кадилом.
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14.04.2023 23:50 Ответить
На московії так і починалось. Якщо не суперечать нормам та законам які діють в Україні то хо свідки кінця путіна нехай існують. Тільки нічого що пов'язане з росією.
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15.04.2023 08:45 Ответить
Брехня. Навпаки - 70% відвідує кацапських ********.
Ніхто не переходить - звикли. Болото.
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14.04.2023 23:55 Ответить
70 % із тих 70%, що "підтримують заборону діяльності", післязавтра побіжать святити паски до... "рпц в Україні".
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14.04.2023 23:57 Ответить
Ще , на превеликий жаль , вистачає у нас бидла із гаслом
,, какая разница " , але війна триває і можливо ці бовдури схаменяться
та зрозуміють , що все срюське , то Є зло 😠
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15.04.2023 00:10 Ответить
April 14th, 2023, 09:16 am
Величезне прохання до киян!

Залишилось ще два дні голосування в "Київ цифровий" за перейменування комуняцького Повітрофлотського проспекта в Києві, і треба дотиснути - вичистимо червону нечисть з вулиць Києва!
Відповідаючи опонентам:
1. Так, Повітрофлотський чи Повітрянофлотський - це комуністична назва, бо дві додаткові літери, колір назви не змінюють. Червоні назвали вулицю в 1923 році на честь свого червоного повітряного флоту.
2. Так, УНР мала свій повітряний флот і перемоги, але серед нових назв ніхто не запропонував "Проспект героїв авіації УНР". Можна поставити пам'ятник авіаторам УНР в аеропорту Сікорського.
В.Уколов

ЗЕбільна влада вирішила відстояти Повітрофлотський проспект.
Пабліки, які наближені до Офісу преЗЕдента, поширюють допис якогось Грішина про те, що Повітрофлотський проспект має право на існування, оскільки у 1919 році в Українській Галицькій армії був авіаполк під командуванням Петра Івановича Франка. За заслуги в організації авіації, Симон Петлюра надав йому військове звання полковника.
Тобто, ЗЕлені хочуть переконати, що радянська влада у 1923 році перейменувала Кадетське шосе у Повітрофлотський проспект не на честь Червоного Повітряного флоту, а на честь авіаполку часів Симона Петлюри? Ви серйозно?
Іншими словами, ЗЕлена влада намагається сфальсифікувати історію. Причому, робить це тупо. Хоча, у них і розрахунок на таких само невігласів, які вважають, що літочислення почалося від Володимира Боневтіка.
Тому Ви можете долучитись до голосування в додатку «Київ Цифровий»
https://kyiv.digital/app-action/po…

Для того, щоб проголосувати в додатку «Київ Цифровий»:
- обирайте «Електронна демократія» ⟶ «Опитування»;
- переглядайте перелік назв і натискайте «Проголосувати».
ТК «Путч. Русский - нах*й»
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15.04.2023 00:10 Ответить
І пасочки туди святити післязавтра піде теж відсотків сімдесят.
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15.04.2023 00:23 Ответить
Я теж підтримую. Також підтримую заборону займати посади у державних органах і заборону висуватись у кандидати на виборні посади членам ОПЗЖ, колишнім членам партії регіонів, людям з російським паспортом, людям, які мають близьких родичів у росії, тим, хто отримав освіту в росії.
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15.04.2023 02:05 Ответить
Цікаво, чому не має подібного опитування з приводу діяльності партнерів Zeкоманди у верховній раді - опзже?
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15.04.2023 06:13 Ответить
Абдристович проти, русофобія говорит.
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15.04.2023 06:55 Ответить
сумневаюсь, что 70%... скорее всего все 80...
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15.04.2023 07:25 Ответить
Невже "простий нарід" прокидається? А що сі стало?
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15.04.2023 08:17 Ответить
А почему не все сто? Это значит, что 30%, как минимум, это законченные сепаратисты и предатели!
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15.04.2023 09:14 Ответить
Проблема в том, что религиозные организации исскуственно по надуманым предлогам отделили от обществено-политических (чем они по сути и являются, каждая со своей ИДЕАЛОГИЕЙ). Нужно называить все СВОИМИ ИМЕНАМИ, убрать их какой-то "особый статус" в заклнодательстве, пусть на равне со всеми живут по общим правилам и платят все действующие налоги в бюджет.
А признание той или иной обественно-политической организации ВРАЖЕСКОЙ по отношению к стране или государству, то дело обычного судебного разбирательства (без истерик и воплей о "попирании совести")!
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15.04.2023 09:29 Ответить
Єдине питання до влади: КОЛИ ВЖЕ, НАРЕШТІ? Закон дозволяє; треба тільки захотіти.
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15.04.2023 09:55 Ответить
70%? Тоді решту 30% треба відлправити на хер в Росію,там всі такі як цих 30%. Саме через таких упоротих адептів московської секти і йде війна
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15.04.2023 11:56 Ответить
Серед "решти" є адепти "какая разніца"... їх просто це питання не торкає... А от "упоротих" реально відсотків 8-10...це "приїхлєбатєлі ", які годуються від корита московитів...
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15.04.2023 13:58 Ответить
Да, как бы, дело не только в запрете, а надо еще тщательно проверить всех работников и всех у кого рыльце в пушку (антигосударственная деятельность, финансовые махинации и тп) посадить...
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15.04.2023 12:37 Ответить
Це ж очевидні речі...В росії ж немає Київського патрархату..
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15.04.2023 13:49 Ответить
Конституційний суд України на своєму засіданні 27 грудня 2022 р., визнав Закон України 2662-VIII (про уточнення назви церков, керівні центри яких в країні-агресорі) таким, що відповідає та не порушує Конституції України. То чому в Україні РПЦ в Україні носить назву УПЦ МП?
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15.04.2023 14:09 Ответить
вся эта мразотная блевотина фсбшная пятая колонна всё ещё оставшихся в Украине любителей руssкого мира!и мёртвому понятно что это провокаторы и диверсанты под маской попов.отдельные твари нападают на солдат ВСУ,чинят препятствия в работе судов и по хорошему не желают убираться к себе в рашку.значит надо эту прорашистскую мразь ******* смертным боем а не стоять с плакатиками!пусть Украинская земля огнём горит у этих прокацапских *********! и пользуясь случаем хочу всех православных Украинцев поздравить с Пасхой!храни вас всех Бог!скорейшей победы всем вам над рашистской гадиной!здоровья,счастья вам и вашим семьям!СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.04.2023 17:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=em2L_OYAHPQ
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18.04.2023 14:11 Ответить
 
 