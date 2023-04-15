Более 70% граждан поддерживают запрет деятельности УПЦ МП, - опрос
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Украине 70% граждан поддерживают идею запрещения деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research в канун праздника,
В частности, 70% опрошенных поддерживают запрет деятельности УПЦ МП на территории Украины, тогда как в 2021 году таких было чуть более половины (55%).
Кроме того, две трети респондентов (66%) относятся к решению о выселении монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры положительно (очень или быстрее).
Опрос проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Выборка: 1330 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающих в населенных пунктах, где проживают более 50 000 жителей. Период проведения: 13-14 апреля 2023 г.
Пожалуйста, подождите...
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Як тільки все вчухло, стало одразу "какая разніца".
Немає жодної церкви створеної церковниками. Всі церкви створені державами (державниками).
Якщо російський імператор закликає творити щось своє, об'єднуватись навколо своїх інтересів та зміцнювати обороноздатність то українцям треба робити навпаки?
до речі,в С.Аравії немає жодної православної церкви...а у Мекі не ходить піп з кадилом.
Ніхто не переходить - звикли. Болото.
,, какая разница " , але війна триває і можливо ці бовдури схаменяться
та зрозуміють , що все срюське , то Є зло 😠
Величезне прохання до киян!
Залишилось ще два дні голосування в "Київ цифровий" за перейменування комуняцького Повітрофлотського проспекта в Києві, і треба дотиснути - вичистимо червону нечисть з вулиць Києва!
Відповідаючи опонентам:
1. Так, Повітрофлотський чи Повітрянофлотський - це комуністична назва, бо дві додаткові літери, колір назви не змінюють. Червоні назвали вулицю в 1923 році на честь свого червоного повітряного флоту.
2. Так, УНР мала свій повітряний флот і перемоги, але серед нових назв ніхто не запропонував "Проспект героїв авіації УНР". Можна поставити пам'ятник авіаторам УНР в аеропорту Сікорського.
В.Уколов
ЗЕбільна влада вирішила відстояти Повітрофлотський проспект.
Пабліки, які наближені до Офісу преЗЕдента, поширюють допис якогось Грішина про те, що Повітрофлотський проспект має право на існування, оскільки у 1919 році в Українській Галицькій армії був авіаполк під командуванням Петра Івановича Франка. За заслуги в організації авіації, Симон Петлюра надав йому військове звання полковника.
Тобто, ЗЕлені хочуть переконати, що радянська влада у 1923 році перейменувала Кадетське шосе у Повітрофлотський проспект не на честь Червоного Повітряного флоту, а на честь авіаполку часів Симона Петлюри? Ви серйозно?
Іншими словами, ЗЕлена влада намагається сфальсифікувати історію. Причому, робить це тупо. Хоча, у них і розрахунок на таких само невігласів, які вважають, що літочислення почалося від Володимира Боневтіка.
Тому Ви можете долучитись до голосування в додатку «Київ Цифровий»
https://kyiv.digital/app-action/po…
Для того, щоб проголосувати в додатку «Київ Цифровий»:
- обирайте «Електронна демократія» ⟶ «Опитування»;
- переглядайте перелік назв і натискайте «Проголосувати».
ТК «Путч. Русский - нах*й»
А признание той или иной обественно-политической организации ВРАЖЕСКОЙ по отношению к стране или государству, то дело обычного судебного разбирательства (без истерик и воплей о "попирании совести")!