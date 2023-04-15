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Генштаб ВС (4244) мародерство (434) Херсонщина (3469)

На оккупированной Херсонщине россияне воруют масло из электротрансформаторов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно захваченной территории Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В Новокаховском районе Херсонской области, отмечены случаи слива масла из электротрансформаторов, что, в свою очередь, приводит к обесточившему отдельно взятые улицы населенных пунктов района", - говорится в сообщении.

Также читайте: На Херсонщине оккупанты "национализировали" имущество украинских предпринимателей, отказавшихся сотрудничать, - Центр национального сопротивления
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Топ комментарии
+5
ДИКАРИС .............
ДАУНИТО-ХРОМОСОМО !!!!!!!!!!!!!!
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15.04.2023 07:25
+4
У орков вообще не здоровая тяга к трансформаторам,то стреляют по ним,то грабят..
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15.04.2023 07:10
+4
Они его на хлеб мажут ?
Или нехватка вазелина ?
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15.04.2023 07:29
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У орков вообще не здоровая тяга к трансформаторам,то стреляют по ним,то грабят..
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15.04.2023 07:10 Ответить
ДИКАРИС .............
ДАУНИТО-ХРОМОСОМО !!!!!!!!!!!!!!
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15.04.2023 07:25 Ответить
Они его на хлеб мажут ?
Или нехватка вазелина ?
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15.04.2023 07:29 Ответить
Може мізкам змазки не вистачає)))

На що Ви очікували від населення країни дегенератів?
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15.04.2023 07:43 Ответить
Как топливо для дизелей используют.
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15.04.2023 07:44 Ответить
Раньше его в селах воровали для гидравлики тракторов.
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15.04.2023 07:49 Ответить
побухати
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15.04.2023 07:55 Ответить
москалі то хворі люди!

росія - "країна" терорист, "країна" - гній, "країна" - рабів і кретинів.
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15.04.2023 08:13 Ответить
Жодним чином не хочу виправдовувати кацапів, але мастило з трансформаторів наші люди крали завжди. При чому крали навіть такі, що живуть на вулиці, яка з того трансформатора живиться. Я вкраду,а обленерго все одно заллє.
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15.04.2023 09:05 Ответить
 
 