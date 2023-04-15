На оккупированной Херсонщине россияне воруют масло из электротрансформаторов

Российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно захваченной территории Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В Новокаховском районе Херсонской области, отмечены случаи слива масла из электротрансформаторов, что, в свою очередь, приводит к обесточившему отдельно взятые улицы населенных пунктов района", - говорится в сообщении.

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