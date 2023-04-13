На Херсонщине оккупанты "национализировали" имущество украинских предпринимателей, отказавшихся сотрудничать, - Центр национального сопротивления
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Оккупанты в Херсонской области объявили о "национализации имущества украинских олигархов", то есть местных предпринимателей, отказавшихся работать на РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оккупанты захватили предприятия и выдвинули условие "перерегистрации". Однако большая часть владельцев покинула регион в момент оккупации, а оставшиеся отказались идти на сотрудничество.
"Враг объявил захваченное имущество "брошенным" и начал процессы передачи в "управление Фонда госимущества". В дальнейшем такое имущество "приватизируют заново", а по факту просто передадут причастным к оккупационной администрации разграбливающим его структурам.
Отметим, что все эти решения окупантов юридически ничтожны и по факту речь идет о "легализации" мародерства на "законных основаниях"", - подчеркнули в ЦНС.
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