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На Херсонщине оккупанты "национализировали" имущество украинских предпринимателей, отказавшихся сотрудничать, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Оккупанты в Херсонской области объявили о "национализации имущества украинских олигархов", то есть местных предпринимателей, отказавшихся работать на РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты захватили предприятия и выдвинули условие "перерегистрации". Однако большая часть владельцев покинула регион в момент оккупации, а оставшиеся отказались идти на сотрудничество.

"Враг объявил захваченное имущество "брошенным" и начал процессы передачи в "управление Фонда госимущества". В дальнейшем такое имущество "приватизируют заново", а по факту просто передадут причастным к оккупационной администрации разграбливающим его структурам.

Отметим, что все эти решения окупантов юридически ничтожны и по факту речь идет о "легализации" мародерства на "законных основаниях"", - подчеркнули в ЦНС.

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