Общие боевые потери РФ с начала войны – около 181 550 человек (+460 за сутки), 3653 танка, 2785 артсистем, 7073 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 181 550 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.04.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 181 550 (+460) человек ликвидировано,

танков - 3653 (+3) ед.,

боевых бронированных машин - 7073 (+4) ед.,

артиллерийских систем - 2785 (+1) ед.,

РСЗО - 535 (+0) ед.,

средства ПВО - 283 (+0) ед.,

самолетов - 307 (+0) ед.,

вертолетов - 293 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0),

крылатые ракеты - 911 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5646 (+6) ед,

специальная техника – 324 (+3).

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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.