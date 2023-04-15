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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15312) Генштаб ВС (4244) ликвидация (1915) уничтожение (3784)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 181 550 человек (+460 за сутки), 3653 танка, 2785 артсистем, 7073 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По состоянию на утро 15 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 181 550 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.04.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 181 550 (+460) человек ликвидировано,

танков - 3653 (+3) ед.,

боевых бронированных машин - 7073 (+4) ед.,

артиллерийских систем - 2785 (+1) ед.,

РСЗО - 535 (+0) ед.,

средства ПВО - 283 (+0) ед.,

самолетов - 307 (+0) ед.,

вертолетов - 293 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0),

крылатые ракеты - 911 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5646 (+6) ед,

специальная техника – 324 (+3).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 181 550 человек (+460 за сутки), 3653 танка, 2785 артсистем, 7073 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Молодці ЗСУ! Нищіть московитів!
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15.04.2023 09:01 Ответить
Цікава тенденція. Як ЗСУ накрошать купу техніки та орків, то по 30-50 комментів. А як не рибний день-никого нема.
Друзі, наших потрібно підтримувати завжди. Багато військових читає цензор і їм наша підтримка дуже потрібна.
Слава ЗСУ!!!
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15.04.2023 10:13 Ответить
Тіха украінская ночь. Віримо в ЗСУ. Хлопцям потрібно перепочить. Ну, а потім як стане на погоді кацапам .
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15.04.2023 11:42 Ответить
я взагалі не часто коментую
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15.04.2023 13:38 Ответить
Я також. Це було адресовано активним коментаторам
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15.04.2023 14:21 Ответить
Слава нашим славним захисникам !!

Молимось за Вас 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.04.2023 10:18 Ответить
👍👍
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15.04.2023 11:28 Ответить
Фантазеры
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16.04.2023 10:46 Ответить
 
 