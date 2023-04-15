Коста-Рика присоединилась к созданию спецтрибунала над РФ, - Кулеба

Коста-Рика решила присоединиться к основной группе Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе нашего сегодняшнего разговора министр иностранных дел Арнольдо Тиноко сообщил, что Коста-Рика решила присоединиться к основной группе специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины", - говорится в заявлении.

Кулеба отметил, что таким образом в коалицию стран по созданию спецтрибунала над РФ входит уже 34 страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трибунал над российскими преступниками может пройти в Буче, - Зеленский