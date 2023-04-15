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Коста-Рика присоединилась к созданию спецтрибунала над РФ, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

коста-ріка

Коста-Рика решила присоединиться к основной группе Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе нашего сегодняшнего разговора министр иностранных дел Арнольдо Тиноко сообщил, что Коста-Рика решила присоединиться к основной группе специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины", - говорится в заявлении.

Кулеба отметил, что таким образом в коалицию стран по созданию спецтрибунала над РФ входит уже 34 страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трибунал над российскими преступниками может пройти в Буче, - Зеленский
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Топ комментарии
+4
Чоловіче, не треба вести себе так високомірно, Коста-Рика маленька держава в центральній Америці яка має в сто раз менше можливостоей ніж Україна,але ввп на душу населення в 4 рази більше, та навіть Гондурас по ввп на душу населення програє Україні не так уже й багато
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15.04.2023 09:06
+3
середня зарплата в Коста-Риці 28 тисяч гривень якщо перевести в них, у нас до війни ще була 12 тисяч гривень,зараз навіть не знаю, про який рівень ти тут говориш?
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15.04.2023 11:33
+1
Костариканский спецназ обеспечит пиZZдец котёнку.
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15.04.2023 08:41
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Костариканский спецназ обеспечит пиZZдец котёнку.
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15.04.2023 08:41 Ответить
на жаль, поки китай або індія не приєднається рашистів не злякати
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15.04.2023 08:51 Ответить
Індія більш нейтрально себе поводить,відносно заяв Китаю по Україні ,та війні.
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15.04.2023 08:53 Ответить
Не стоит забывать шо это члены экономической ассоциации БРИКС -(Бразилия, Росия,Индия,Китай, ЮАР) з 27% мирового ВВП.
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15.04.2023 11:04 Ответить
Залишилось ще Гондурас приєднати і усьо-гаплик москалям!
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15.04.2023 08:57 Ответить
Чоловіче, не треба вести себе так високомірно, Коста-Рика маленька держава в центральній Америці яка має в сто раз менше можливостоей ніж Україна,але ввп на душу населення в 4 рази більше, та навіть Гондурас по ввп на душу населення програє Україні не так уже й багато
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15.04.2023 09:06 Ответить
Чоловіче, порівняй рівень життя середнього українця і костариканця і ніяке ВВП не потрібне буде...
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15.04.2023 10:53 Ответить
середня зарплата в Коста-Риці 28 тисяч гривень якщо перевести в них, у нас до війни ще була 12 тисяч гривень,зараз навіть не знаю, про який рівень ти тут говориш?
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15.04.2023 11:33 Ответить
Ех Коста Ріка - країна пляжів джунглей і християнського соціалізму 😬 край нагадуючий ра
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15.04.2023 09:01 Ответить
Коста-Ріка перекладається як "багатий берег"
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15.04.2023 09:05 Ответить
а гвінея бісау?
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15.04.2023 09:44 Ответить
 
 