Коста-Рика присоединилась к созданию спецтрибунала над РФ, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Коста-Рика решила присоединиться к основной группе Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"В ходе нашего сегодняшнего разговора министр иностранных дел Арнольдо Тиноко сообщил, что Коста-Рика решила присоединиться к основной группе специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины", - говорится в заявлении.
Кулеба отметил, что таким образом в коалицию стран по созданию спецтрибунала над РФ входит уже 34 страны.
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